« Le pire produit que j’ai jamais testé » : la vérité doit être dite, même si elle est dure à entendre

« Le pire produit que j'ai jamais testé... pour l'instant » : la dernière vidéo de MKBHD clashe le Humane Ai Pin. Trop facile ? Je ne suis pas d'accord. Les journalistes et influenceurs tech ne doivent pas craindre de donner leur avis.

L’Humane Ai Pin a fait couler beaucoup d’encre lors de son annonce, au même titre que le Rabbit r1. C’est ce qu’on appelle un appareil d’IA portable. Il se fixe à un vêtement grâce à un aimant. Conçu comme une alternative au smartphone, il intègre un assistant vocal capable de répondre à toutes les questions, avec un moteur LLM, comme GPT, une caméra pour filmer et prendre des photos, qui peut reconnaître son environnement et les objets qui lui sont présentés, ainsi qu’un projecteur vidéo qui affiche des informations sous forme d’image monochrome dans le creux de la main.

Quand j’ai entendu parler du Humane Ai Pin, j’avoue avoir été tiraillé. L’excitation face à une nouveauté technologique se mêlait à beaucoup de réserve. Même après avoir vu le produit au Mobile World Congress, mes impressions sont restées très partagées. Curieux, j’attends avec impatience de découvrir la version aboutie du produit. Cependant, les premiers tests ont révélé que le produit était très loin d’être abouti.

Les premiers avis sur le produit ont d’abord filtré à travers des médias comme The Verge. Ensuite, Marques Brownlee, aka MKBHD, qui est une vraie star de la tech sur YouTube, a lancé une bombe avec sa vidéo intitulée « Le pire produit que j’ai jamais testé… pour l’instant ». Ça a bien secoué Twitter, le titre a vraiment fait du bruit. Et c’est pas la première fois que MKBHD fait réagir comme ça. Il avait déjà fait sensation, il n’y a pas longtemps, avec son test de la Fisker Ocean.

On pouvait ainsi lire des tweets très critiques sur le travail de MKBHD, comme celui-là :

This is like Cancelling but for products. I don’t find it OK to make a highly negative video about the work of many people. It’s one thing to promise a review and conclude the product is bad, it’s another to trash from the title. What do you think?

