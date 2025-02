Bizarrerie technologique de l’année 2024, l’AI Pin va bientôt s’éteindre pour toujours. Humane, la société qui voulait « tuer le smartphone », vient de mettre la clé sous la porte et d’annoncer la mort de son petit accessoire.

Crédit : Humane

La mode n’aura pas duré bien longtemps. Alors que, fin 2023/début 2024, Humane avait réussi a faire grimper le buzz autour de son AI Pin, un accessoire dopé à l’IA censée remplacer nos bons vieux smartphones, la société vient de se faire racheter et a annoncé la mort de sa petite broche connectée.

Comme l’explique Bloomberg, HP a mis la main sur le business de Humane et va transformer le gadget du futur en vulgaire presse-papiers dans une dizaine de jours.

Des polémiques en série

La descente est rude pour l’entreprise qui avait promis à qui voulait bien l’entendre que l’ère de nos ordinateurs de poche était terminée et que désormais tout se ferait dans le cloud, via des IA et à travers une projection laser sur la paume de notre main.

La commercialisation avait déjà été entachée de polémique autour de potentiels risques d’incendie, puis les ventes s’étaient avéré décevantes et les tests catastrophiques. Face à cet échec cuisant, Humane avait déjà commencé à chercher un repreneur en juin 2024, soit 2 mois après la sortie de l’AI Pin. Comme prévu, c’est bien HP qui a racheté l’entreprise, mais pour 116 petits millions d’euros. Très loin des 1 milliard que pensait valoir la firme.

Crédit : Frandroid

Le fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs est surtout intéressé par les forces vives de l’entreprise et le trésor de brevet sur lequel est assis Imran Chaudhri, cofondateur de Humane. Les employés travailleront à l’intégration de l’IA dans les produits HP, tandis que la division matérielle de l’entreprise sera fermée et les serveurs débranchés.

La mort du smartphone n’est pas pour tout de suite

Cela signifie que le petit accessoire va devenir un vulgaire osselet en silicium, puisque toutes les fonctionnalités connectées deviendront indisponibles à partir du 28 février prochain.

Bonne nouvelle tout de même ! La foire aux questions mise à disposition par l’entreprise indique que des fonctionnalités comme l’indicateur du niveau de batterie continueront de fonctionner. Aucun « appel, texto ou utilisation de données » ne sera possible et « les fonctions qui requiert un accès au cloud comme les interactions vocales ou l’échange avec l’IA » seront aussi H.S par contre. Dommage pour un gadget qui avait basé toute son identité sur la connectivité H24.

Histoire de remuer un peu le couteau dans la plaie, Humane ne remboursera même pas les propriétaires, à moins que ces derniers l’aient acheté dans les 90 derniers jours. Pour résumer, on a donc un accessoire nourri à la hype qui n’aura même pas eu l’occasion de fêter son 1er anniversaire et qui va devenir inutilisable dans 10 jours. De quoi calmer les ardeurs de celles et ceux qui prophétisent la mort du smartphone en boucle depuis des années.