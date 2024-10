Test du Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite : on attend toujours la charge

On ne s’y attendait pas nécessairement, mais le voilà : le SPRCHRGD de Medion. Un nom qui appartient très fort à son époque — Supercharged sans les voyelles, incroyable ! — pour un ultrabook qui, contrairement à l’ADN principal de la marque, cherche moins à être un monstre de puissance qu’à se positionner comme une alternative à moindre coût pour goûter au Snapdragon X Elite. À moindre coût, oui, mais aussi à moindre puissance hélas…

Fiche technique

Modèle Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite (MD62636) Dimensions 313 mm x 16,8 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Snapdragon X Elite Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1400 grammes Profondeur 225 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Medion pour ce test.

Design

Comme souvent avec le constructeur, le design de ce PC portable n’est pas particulièrement marquant. Le SPRCHRGD a tous les traits de ces PC marque blanche que les assembleurs chinois proposent à moindre prix à des acteurs souhaitant arriver sur un marché sans trop d’effort. À 1,69 cm d’épaisseur pour 1,4 kilogramme de poids, ce nouvel ultrabook n’est pas particulièrement compétitif, surtout auprès de ses frères et sœurs intégrant le Snapdragon X1 Elite, mais n’est pas non plus abusif.

Crédit photo : OtaXou

En vérité, c’est un peu le résumé de tout ce que l’on voit ici. Le châssis métallique ? Il est bien là, mais son feeling est loin d’être aussi construit que les différents alliages que l’on voit sur le marché. Ou même l’utilisation du verre, comme sur les Dell XPS. Les finitions sont un peu plus tranchantes que le reste, mais ne posent pas non plus de soucis. Dans l’absolu, nous sommes dans la vision de base d’un ultrabook sur le marché en 2024, mais sans aucun ajout pour faire la différence. Le modèle n°0 duquel a découlé tous les autres.

Crédit photo : OtaXou

Il s’ouvre bien à une main. C’est déjà ça. Mais il ne fait pas rêver ; il est terriblement pragmatique dans tous ses choix.

Clavier et pavé tactile

Le clavier est plutôt bon. Le manque d’effort sur le style fait que les switchs intégrés ici sont très pragmatiquement bons : une bonne distance d’activation, un rebond sec… Les touches elles-mêmes sont par contre faites d’un plastique de basse qualité, et manquent un peu de stabilité. Le pavé numérique intégré en fonction le rend également visuellement très chargé, et le rétroéclairage blanc n’est pas particulièrement fort.

Crédit photo : OtaXou

Le problème principal est le pavé tactile. Très plastique, sa glisse n’est pas particulièrement agréable et sa diagonale est loin d’être impressionnante. Mais c’est surtout son clic, très rigide et très audible, qui nous pose problème. Sur la catégorie des ultrabooks, l’effort supplémentaire est important sur ces éléments utilisés au quotidien, et le Medion SPRCHRGD n’est pas vraiment agréable à l’usage.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port HDMI 2.1 plein format, un port USB A 3.2 et un port USB C 4.0. À droite, nous avons un second port USB A 3.2, un port combo jack, et un interrupteur physique pour la connexion électrique de la webcam.

Pour une configuration ultrabook, il s’agit ici d’une plutôt bonne sélection de connectique.

Webcam et audio

Nous retrouvons un simple capteur 1080p qui n’est pas compatible Windows Hello ; la reconnaissance biométrique est donnée au lecteur d’empreintes intégré au bouton d’allumage. Pour un ordinateur propulsé par le Snapdragon X1 Elite, qui nous a montré ses excellentes capacités de traitement d’image sur d’autres ultrabook… Le résultat est médiocre. La dynamique n’est pas respectée, les couleurs sont mauvaises, le piqué n’est pas bon… Que dire de plus ?

Crédit photo : OtaXou

Les enceintes, au moins intégrées au-dessus du clavier, ne sont pas meilleures. Le rendu est pire qu’un smartphone d’entrée de gamme : seuls les aigus existent, et le volume très élevé fait crasher leurs poumons aux enceintes dès les 35%. Catastrophique.

Écran

Le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite intègre une dalle IPS LCD de 14 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels. Elle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture en volume de 104,5% de l’espace sRGB pour 74% de l’espace DCI-P3. Déjà un premier point bloquant, alors que le DCI-P3 s’est aujourd’hui largement établi comme la norme à atteindre. La luminosité maximale est mesurée à 396 cd/m², ce qui n’est pas fou pour un ultrabook destiné à être utilisé dehors au soleil, encore plus alors que l’écran n’est pas matte. Le taux de contraste est au moins bon à 1237:1.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne mesurée à 6195K est plutôt bonne, un peu chaude mais pas trop éloignée de la norme NTSC à 6500K. Le Delta E00 moyen mesuré sur l’espace sRGb est très bon à 0,31 pour un écart maximal de 0,83. En somme ? Un très bon écran il y a 5 ans, qui est en retard sur les attentes de 2024.

Logiciel

Le plus grand argument du Medion Sprchrgd, celui qui est le plus mis en avant par l’entreprise, est qu’il appartient au label CoPilot+. Comme tous les ordinateurs équipés du Snapdragon X Elite, il est donc capable d’utiliser les fonctionnalités exclusives liées à l’intelligence artificielle développées pour ce label. On ne vous refera pas le match une dixième fois en 3 semaines : tout est un énorme gimmick actuellement.

Medion n’offre rien de plus à l’expérience que l’intégration d’office de McAfee, le publiciel le plus résistant du monde. Il a même le droit à son propre autocollant sur la machine, en compagnie de celui de Snapdragon.

Performances

Le Medion SPRCHRGD est équipé du Snapdragon X Elite version X1E-78-100, soit un SoC à 12 cœurs pouvant atteindre une fréquence de 3,4 GHz. Il est couplé ici à 16 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MHz, et un stockage de 512 Go en PCIe 4.0.

Crédit photo : OtaXou

Benchmarks

Nous avons vu le SoC de Qualcomm dépasser les 1000 points en multi score et atteindre les 120 points en single core. Ici, il ne dépasse pas les 649 points en multi core et les 98 points en single core. L’intégration de Medion semble avoir été faite sur le minimum syndical possible, sans optimisation permettant d’activer le mode ultra performant du SoC. C’est une grande déception.

La partie graphique n’a cependant aucune différence avec le reste, ce que l’on peut établir avec le score attendu de 1975 points sur Steel Nomad Light. La partie NPU est au moins toujours aussi performante, à 1747 points sur notre test Procyon.

Quelque peu décevant, mais c’est surtout du côté du stockage que nous avons été le plus refroidi. Ici, les scores ressemblent à un SSD en PCIe Gen 3.0 et pas 4.0. Mais surtout, celui intégré à notre modèle de test a un sifflement audible lorsqu’il est poussé en lecture/écriture. De toute évidence, la qualité de fabrication n’était pas la raison principale du choix de celle-ci.

Refroidissement et bruit

Au moins, la configuration chauffe très peu, et les ventilateurs ne sont pas bruyant. C’est le point commun de tous les ordinateurs sur la plateforme Qualcomm Snapdragon X Elite, et le Medion SPRCHRGD n’y fait pas défaut.

Autonomie

Le Medion SPRCHRGD intègre une batterie de 65 Wh, rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W en USB-C. Rien de très particulier à noter sur celui-ci, si ce n’est qu’il est de très petit format avec une bonne longueur de câble. C’est apprécié.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, avec la luminosité réglée à 50%, nous retrouvons une autonomie d’environ 11-12 heures qui est loin d’égaler les autres produits incorporant la dernière puce de Qualcomm. Encore une fois, le Medion SPRCHRGD semble avoir soudé le SoC à sa carte sans faire aucun effort d’optimisation.

Prix et disponibilité

Le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1199 euros pour notre configuration de test. Pour 100 euros de plus, vous pouvez également récupérer 32 Go de RAM et un stockage de 1 To.