Apple va repenser son MacBook Pro : ce qui nous attend en 2026 selon Mark Gurman

La patience est une vertu, dit-on. Pour les amateurs de MacBook Pro en quête de renouveau, elle devient une nécessité. Voici pourquoi 2026 mérite votre attention.

Le MacBook Pro d’Apple s’apprête à connaître sa plus importante évolution depuis des années. Alors, non, on ne parle pas des nouveaux MacBook Pro M4, tout juste annoncé. Non, selon Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, il faudrait attendre 2026, année qui pourrait marquer un vrai changement.

Une évolution en demi-teinte

Les récentes annonces d’Apple, présentées par John Ternus, ont principalement mis l’accent sur les performances brutes.

Apple MacBook Pro M4

La puce M4, disponible en versions Pro et Max, devrait apporter bien plus de performance, surpassant même les processeurs haut de gamme d’AMD et d’Intel. L’augmentation de la RAM minimale à 16 Go représente également une avancée importante. Toutefois, ces améliorations masquent… l’absence d’évolution esthétique.

Le design actuel, bien qu’efficace, commence à montrer des signes de vieillissement. À l’exception de l’option verre nano-texturé pour l’écran, la silhouette du MacBook Pro reste figée dans le temps.

2026 : L’année de tous les changements

Selon Mark Gurman, analyste réputé pour ses informations précises sur Apple, 2026 marquera un véritable tournant.

La « révision fondamentale » annoncée promet un design plus fin, inspiré des lignes épurées de l’iPad Pro. Mais la véritable révolution pourrait venir de l’intégration d’écrans OLED, une technologie jusqu’ici réservée aux iPhone, iPad et Apple Watch. Mark Gurman mentionne aussi que les puce M6 seront probablement construites sur le nouveau processus 2 nm.

Alors, l’OLED, on en parle depuis longtemps sur les MacBook Pro. Selon les analystes, la refonte était initialement prévue pour 2025.

Cette année intermédiaire ne sera toutefois pas perdue, puisqu’elle verrait l’arrivée des puces M5, dont le développement serait déjà « presque terminé« .

La patience des utilisateurs serait donc mise à l’épreuve, mais pour de bonnes raisons. Apple semble déterminé à ne pas précipiter cette évolution, préférant peaufiner chaque aspect plutôt que de proposer une mise à jour précipitée.

Pour nous, la question se pose : faut-il attendre 2026 ? La réponse dépend largement des besoins actuels. Si votre MacBook Pro montre des signes de fatigue, les modèles M4 offrent déjà des performances exceptionnelles. En revanche, si votre machine actuelle vous satisfait encore, patienter jusqu’en 2026 pourrait s’avérer intéressant, à en croire Mark Gurman.

Et là, on est dans la stratégie d’Apple : privilégier la maturité plutôt que la précipitation. Une approche qui, bien que frustrante, garantit généralement des produits aboutis et durables. Quoi qu’on en pense.