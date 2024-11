Pourquoi les Google Pixel milieu de gamme vont devenir moins puissants

Google prépare une stratégie provocatrice pour sa gamme d’appareils 2027 qui pourrait modifier radicalement la façon dont les consommateurs envisagent les smartphones à bas prix.

Google Pixel 8a et Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des documents internes divulgués par Android Authority révèlent que Google envisage une nouvelle approche dans la conception des puces qui limiterait intentionnellement les capacités d’IA de ses smartphones Pixel de milieu de gamme. Cela vaudrait aussi pour les tablettes.

Le plan est centré sur une méthode contre-intuitive de fabrication des puces. En « fusionnant » des parties spécifiques de l’unité de traitement des Tensor, Google vise à créer un écart de performance plus prononcé entre ses smartphones phares et ceux positionnés en milieu de gamme. Il ne s’agit pas seulement de réduire les coûts de fabrication, mais aussi de donner aux consommateurs une raison plus claire de passer aux smartphones haut de gamme.

Certaines puces Tensor vont devenir moins puissantes, mais aussi moins chères

Après le passage à TSMC pour la production des puces, que l’on attend dès l’année prochaine, Google ne peut plus compter sur ses anciennes astuces pour réduire les coûts. La nouvelle stratégie implique une approche plus nuancée de la différenciation des produits. Les Pixel 11a et Pixel Tablet 3 devraient faire les frais de cette refonte stratégique, en offrant potentiellement des performances d’IA sensiblement réduites par rapport à leurs homologues haut de gamme.

Cette approche marque une rupture significative avec les stratégies précédentes de la série Pixel A. Alors que les anciens appareils bon marché donnaient souvent l’impression d’être de simples copies conformes des modèles phares, Google voudrait désormais créer une distinction entre ses différentes séries. Les documents suggèrent une feuille de route qui comprend un flagship « Premium “26 », un modèle standard « Base ”26 », un nouvel appareil pliable et le « Entry Phone ’27 » orienté vers le bas de gamme.

Pour aller plus loin

Google Pixel 9a : prix, fiche technique, date de sortie… tout ce que l’on sait sur ce prochain smartphone milieu de gamme

En créant un écart de performance plus significatif, Google pourrait enfin résoudre le problème de longue date qui consiste à faire en sorte que ses téléphones de la série A se distinguent véritablement et aient de la valeur. Les consommateurs soucieux de leur budget pourraient bénéficier de prix plus bas, tandis que ceux qui recherchent des performances de pointe seraient davantage incités à investir dans des modèles haut de gamme.

Bien entendu, beaucoup de choses peuvent changer d’ici à 2027. Google a la réputation notoire d’abandonner des projets sur un coup de tête, donc ces plans doivent être considérés comme une feuille de route potentielle plutôt que comme une stratégie définitive. Ce qui est clair, cependant, c’est que l’entreprise réfléchit profondément à la manière de différencier sa gamme de produits sur un marché des smartphones de plus en plus concurrentiel.