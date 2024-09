Processeurs Tensor : vers un arbitrage de Google pour le bien des futurs Pixel

Ça se confirme, Google choisirait bien de changer de fonderie pour la gravure des puces Tensor G5 et G6. Jusqu’à présent fabriqués par Samsung Foundry, les processeurs des smartphones Pixel seraient désormais gravés par un certain TSMC.

Google Pixel 9 Pro XL, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On en parle depuis déjà plusieurs mois sur Frandroid, Google s’apprêterait à faire des infidélités à Samsung Foundry pour la gravure de ses prochaines générations de processeurs Tensor.

Jusqu’à présent, le géant coréen s’était chargé de la fabrication des puces de Google, et avait même participé à la conception de ces dernières, mais des indices de plus en plus probants laissent entendre que cette époque touche à sa fin.

Comme nous l’expliquions déjà cet été, l’objectif de Google serait désormais de mettre au point, entièrement en interne, le design de ses futurs processeurs Tensor… et de les faire graver non plus chez Samsung Foundry, mais chez son principal concurrent : TSMC. Une stratégie qui, si elle se confirme, rapprocherait le processus de Google de celui déjà en vigueur depuis de nombreuses années chez Apple.

De nouveaux indices appuient la thèse d’un passage chez TSMC

Si l’on vous parle de cette affaire à nouveau, c’est parce qu’une source supplémentaire vient étayer l’hypothèse d’un changement de fonderie imminent, et probablement déjà acté. Selon le quotidien Business Korea la gravure des futurs processeurs Tensor G5 sera bien prise en charge par TSMC, sur la base de son procédé 3 nm. On apprend également que cette transition n’aurait rien de temporaire.

Toujours d’après les informations du média coréen, le Tensor G6 serait lui aussi fabriqué chez TSMC, cette fois à l’aide du protocole de gravure en 2 nm, plutôt que chez Samsung Foundry. Pour rappel, ces deux générations de puces auront vocation à motoriser les Google Pixel 10 et Pixel 11, respectivement.

Source : Santi sur Flickr

Quant à la raison de cet abandon (de plus en plus crédible) de Samsung Foundry par Google, elle serait à chercher du côté des rendements trop faibles observés sur les chaînes de production du géant coréen pour la gravure en 3 nm. Selon SamMobile, les rendements de Samsung Foundry en 3 nm approcheraient les 20% seulement… contre 80% chez TSMC.

De quoi encourager de nombreux clients de Samsung Foundry à aller tout simplement voir ailleurs. On apprenait par exemple récemment que même Samsung Electronics prévoirait d’abandonner la fabrication des Exynos 2500 chez Samsung Foundry pour équiper ses futurs Galaxy S25 de puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 fabriquées, elles aussi, chez TSMC.