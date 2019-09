Un YouTubeur vietnamien a mis la main sur un Google Pixel 4 XL et s’est penché sur son appareil photo en le comparant au Samsung Galaxy Note 10+. Le résultat est mitigé, mais Google peut encore travailler pour améliorer la qualité.

Google ne devrait dévoiler ses Pixel 4 que le mois prochain, mais les smartphones semblent déjà disponibles au marché noir au Vietnam. Certains médias commencent donc déjà à publier des informations à leur sujet et une prise en main complète du Pixel 4 XL a été publiée avant même son officialisation. C’est désormais au tour d’un YouTubeur local d’y aller de sa vidéo avec un comparatif opposant le Pixel 4 XL au Samsung Galaxy Note 10+.

Les résultats sont relativement inégaux et le Pixel 4 prend surtout l’avantage de jour avec un meilleur rendu des couleurs, une précision incroyable et un contraste plus marqué. En contre-jour, il s’en sort également mieux et gère plus facilement les très hautes lumières. Cela confirme au passage les comparatifs que l’on a déjà pu voir avec le Pixel 3 XL.

Le mode portrait de sa nouvelle interface photo en revanche est moins flagrant avec une mise en valeur du sujet moins marquée. La vidéo enfin est une victoire claire et nette du Galaxy Note 10, que ce soit au niveau de la stabilisation, de la gestion de la lumière et des couleurs ou encore de l’enregistrement sonore.

Relativisons néanmoins ces résultats : comme le YouTubeur le précise, il s’agit là d’un modèle de test, avec un logiciel encore incomplet et Google a déjà montré par le passé ses compétences en matière d’algorithmes sur le domaine de la photo et de la vidéo. Le résultat final pourrait donc être bien supérieur. Pour en juger, il faudra néanmoins attendre l’annone des Pixel 4 et Pixel 4 XL, attendue au mois d’octobre.