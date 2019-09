Deux vidéos de prise en main des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL permettent d’avoir un premier aperçu des performances de l’appareil photo en mode Nuit et de l’activation du taux de rafraîchissement de l’écran à 90 Hz.

On peut le dire sans trop sourciller : la période des énormes fuites autour des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL semble être officieusement ouvertes. La vidéo promotionnelle des smartphones est déjà apparue en avance sur le web et il en va de même pour la date de présentation supposée des produits.

À cela s’ajoutent des informations sur le capteur de gestes Soli et sur son rôle dans la reconnaissance faciale. Que restait-il à ajouter à ce beau tableau ? Des vidéos de prises en main évidemment ! Et pour le coup, nous en découvrons deux postés sur YouTube et relayés par The Verge.

Dans les deux contenus, on peut voir des Google Pixel 4 XL en état de fonctionnement. Ainsi, en plus de confirmer leur design, on peut découvrir certaines fonctionnalités attendues sur ces smartphones.

Night Sight amélioré

Le mode Nuit de l’appareil photo des smartphones Pixel s’appelle « Night Sight » ou « Vision de nuit » dans sa version française. Toujours très plébiscitée, cette option semble encore s’améliorer sur les Pixel 4 comme le montre la vidéo ci-dessous de Rabbit TV.

On peut voir une comparaison entre le Night Sight du Pixel 3 XL et celui du Pixel 4 XL. La qualité photo d’un smartphone dépendant essentiellement du traitement logiciel, on peut supposer que Google travaille encore sur certaines optimisations des clichés à quelques semaines de la sortie des appareils.

Toutefois on peut voir que le rendu du Pixel 4 XL sur les images capturées la nuit semble considérablement meilleur que sur la précédente génération. La gestion de la dynamique notamment est très prometteuse.

En outre, nous avons des informations sur l’appareil photo. Une capture d’écran diffusée dans la vidéo montre qu’il faut s’attendre à un capteur principal de 12 mégapixels à l’arrière et à une définition de 8 mégapixels pour le capteur à selfies.

Affichage à 90 Hz

Nous nous attendions déjà à un taux de rafraîchissement à 90 Hz sur les Google Pixel 4, mais désormais on peut même voir comment activer cette option. Une seconde vidéo, d’AnhEm TV, montre en effet que la fonctionnalité se trouve dans les paramètres d’affichage (logique) et qu’elle s’appelle « Smooth Dispay » en anglais. Cela sera sans doute traduit par « Affichage fluide » en français.

Comme le précise la description de l’option, le smartphone peut ajuster automatiquement son taux de rafraîchissement à 60 ou 90 Hz en fonction du contenu affiché. En contrepartie, il faudrait prévoir une consommation plus élevée de la batterie.

N’hésitez pas à consulter notre dossier récapitulatif complet résumant tout ce que l’on sait sur les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL.