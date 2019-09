De nouvelles photos du Pixel 4 en action laissent penser que sa reconnaissance faciale est tellement évoluée que le smartphone a abandonné le capteur d’empreintes.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient être présentés au cours du mois d’octobre, mais les fuites à leur sujet sont déjà nombreuses et on connait déjà beaucoup de choses à leur sujet. Le plus intéressant est bien sûr la présence du capteur Soli permettant de détecter très finement les gestes de l’utilisateur. Mais son intérêt devrait dépasser les simples gesticulations.

En effet, ce capteur devrait également améliorer la reconnaissance faciale du téléphone et les dernières fuites pointent dans cette direction. Des photos trouvées sur Weibo et partagées par 9to5Google dévoilent un supposé Google Pixel 4 affichant certains paramètres.

Une reconnaissance améliorée sur tous les points

Sur ces photos, la page dédiée à la reconnaissance faciale indique que cette dernière peut fonctionner même avec des lunettes de vue, ou avec des lunettes de soleil « légères ». En traduisant les idéogrammes chinois, 9to5Google révèle également que les données biométriques devraient être stockées localement et peuvent être supprimées par l’utilisateur.

Le texte, traduit du chinois, évoque également certains points comme la reconnaissance d’un membre de la famille et la détection du mouvement des yeux. On imagine aisément qu’il s’agit là d’indications sur la sécurité, rappelant que contrairement à d’autres, la reconnaissance faciale du Pixel 4 ne devrait pas se laisser tromper par des traits similaires.

Le capteur d’empreintes abandonné

Enfin, le dernier élément à noter est que la reconnaissance faciale est la seule option de sécurité disponible dans le menu. Cela laisserait indiquer que les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ne posséderaient pas de capteur d’empreintes.

Comme Apple lors de l’arrivée de Face ID, Google aurait donc une confiance absolue en son système de reconnaissance faciale au point de prendre la décision pour l’utilisateur de supprimer la reconnaissance par empreintes digitales.

N’oublions pas que ces informations restent pour le moment à prendre au conditionnel, la traduction pouvant souffrir de quelques lacunes. Rendez-vous le 15 août pour connaître tous les détails sur les prochains smartphones de Google.