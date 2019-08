Microsoft présentera de nouveaux produits Surface le 2 octobre. Voici les produits attendus pour cet événement : Surface Laptop 3, Surface Book 3, Surface Pro 7 et Projet Centaurus.

C’est officiel, Microsoft invite la presse pour une conférence le 2 octobre à New York. La période n’est pas surprenante, c’est à ce moment du calendrier que la firme aime présenter ses nouveaux produits Surface.

Grâce aux différentes rumeurs, nous avons déjà une idée de ce que la firme pourrait y dévoiler.

Les nouvelles générations

Surface Pro 7 : Excalibur avec Qualcomm Snapdragon 8CX

Le produit roi chez Microsoft c’est la Surface Pro, la fameuse tablette capable de se transformer en PC avec un clavier ajustable. D’après les rumeurs, la Surface Pro 7 devrait légèrement évoluer en design et abandonner le port Surface Connect au profit d’un port USB Type-C. Comme chez Apple il serait regrettable de perdre la prise magnétique plutôt pratique, mais les fans seront contents de voir Microsoft enfin adopter ce standard, l’un des défauts de la Pro 6. Malheureusement, ce port USB Type-C serait un simple port USB 3.0, Microsoft n’aurait pas adopté le Thunderbolt 3.

Et pour cause, cette technologie est plutôt liée à Intel, même si elle servira de base pour l’USB4, et Microsoft souhaiterait s’éloigner du géant du microprocesseur. Un modèle de Surface Pro 7, connu sous le nom de code Excalibur, adopterait en effet la puce Qualcomm Excalibur et serait compatible 4G LTE. Cette puce serait basée sur l’ambitieuse Snapdragon 8CX.

Surface Laptop 3: AMD Picasso

Microsoft souhaiterait également voir du côté d’AMD pour ses prochains produits. Le Surface Laptop 3 pourrait en effet intégrer la gamme AMD Picasso, basée sur le nouveau processeur Ryzen 3000 qui donne tant de difficultés à Intel.

Le Surface Laptop est historiquement basé sur les mêmes composants que la Surface Pro, mais dans un autre format, ce qui explique la connectique similaire. Le Surface Laptop 3 devrait lui aussi adopter le port USB Type-C, qui serait une nouvelle fois pas compatible Thunderbolt 3.

Surface Book 3: on pousse les curseurs

Le Surface Book 2 a été présenté en octobre 2017, et aura donc fêté son deuxième anniversaire en octobre 2019. Une nouvelle version est donc attendue. Le design ne devrait pas être révolutionné par Microsoft, mais on attend une sérieuse mise à niveau des composants interne pour relever les performances de la machine.

La Surface Book 3 devrait faire appelle à la nouvelle génération 10 d’Intel gravée en 10 nm, et l’associer avec les puissantes GeForce RTX de Nvidia.

Les nouveaux produits

Project Centaurus: la nouvelle Surface

Microsoft a dans ses cartons depuis plusieurs années un appareil pliable doté de deux écrans. Il s’agissait d’abord un format smartphone, mais le projet a évolué pour se rapprocher des ordinateurs ultraportables sous le nom de code : Project Centaurus.

Aux dernières nouvelles, l’appareil tournerait sous Windows Lite, une nouvelle variante de Windows 10 au design radicalement différant. Centaurus pourrait intégrer une compatibilité avec les applications Android et les services iCloud d’Apple.

Windows Lite n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais Microsoft aime rapprocher ses équipes Surface et Windows, et une annonce le 2 octobre ne semble pas irréaliste.

Le 4 juin dernier, Microsoft faisait des démonstrations d’un prototype de Centaurus à ses employés, avec un matériel déjà bien avancé. Reste à savoir si le développement de Windows Lite sera suffisamment avancé pour une annonce. La sortie effective du produit serait prévue quoi qu’il en soit pour 2020.

Les écouteurs Surface Buds

Microsoft avait créé la surprise en octobre 2018 avec la présentation du Surface Headphones, un casque Bluetooth à annulation de bruit en concurrence avec les casques de Bose et Sony.

D’après les rumeurs, la firme travaillerait à présent sur des écouteurs Surface Buds, avec un design similaire aux Apple AirPods, avec toujours une intégration de Cortana. Difficile toutefois de savoir si ce produit verra le jour, alors que le destin de Cortana semble de plus en plus compromis.

Surface Go 2 : peu probable

Aucune rumeur n’entoure la présentation d’une éventuelle Surface Go 2, mais le produit aura plus d’un an sur le marché au 2 octobre 2019. Microsoft a plutôt l’habitude de dévoiler ses produits entrés de gamme au milieu de l’année, en dehors de ses conférences. C’est ce que la firme avait fait pour la Surface 3 sous Intel Atom, et la Surface Go première du nom.

Microsoft xCloud et Teams for Life

Cet événement devrait aussi être l’occasion de parler logiciel et services. En plus de l’éventuelle présentation de Windows Lite, Microsoft devrait probablement reparler de xCloud, son service de cloud gaming. La firme pourrait aussi présenter Teams for Life, une déclinaison de son service à succès Microsoft Teams pour le grand public. De quoi concurrencer un peu plus Slack.

Lors de la conférence d’octobre 2018, Microsoft avait présenté la mise à jour 1809 pour Windows 10, ainsi que des nouveautés pour son application de synchronisation avec Android.