Après la présentation réussie de la nouvelle architecture Navi d’AMD, Nvidia se devait de répondre. Le constructeur présente aujourd’hui officiellement ses nouvelles GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER et RTX 2080 SUPER, qui promettent des performances optimisées.

Après des années dans la tourmente, AMD (qui a racheté ATI il y a bien des lunes) réussit petit à petit à reprendre du poil de la bête. Écrasé par Nvidia sur le secteur des cartes graphiques, il a présenté sa nouvelle plateforme Navi lors de l’E3 2019 qui a conquis bien des joueurs sur le papier.

Pour Nvidia comme pour Intel, après des années en hégémonie, il est temps de réagir au numéro 2 qui ne cesse de grimper. Pour le fabricant de cartes graphiques, la réponse sera la nouvelle plateforme GeForce RTX SUPER qui vient d’être officialisée.

Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER, 2070 SUPER et 2080 SUPER

La nouvelle gamme GeForce RTX, dont la spécificité est le support du ray-tracing, gagne trois nouveaux représentants rattachés au sobriquet « SUPER ». Il s’agit, comme le nom l’indique, de version toujours plus optimisée et boostée des GPU déjà existants que sont les GeForce RTX 2060, 2070 et 2080.

La GeForce RTX 2060 SUPER promet jusqu’à 22 % de rapidité en plus par rapport à une simple RTX 2060, et s’équipe de 8 Go de GDDR6 (contre 6 sur le modèle classique) pour cela. Nvidia souligne qu’elle est plus rapide qu’une GTX 1080 de l’ancienne génération. Elle développe 7 TOPS FP32 et 7 TOPS INT32, pour 57 tenseurs TFLOPs.

Architecture : 12nm Turing

Coeurs CUDA : 2 176

Cadence : 1 470 MHz

Cadence boostée : 1 650 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6

Bus mémoire : 256 bit

Bande passante mémoire : 448 GO/s

TDP : 175W

La GeForce RTX 2070 SUPER promet jusqu’à 24 % de rapidité en plus par rapport à une RTX 2070, mais conserve la même mémoire graphique. On nous indique 9 TOPs FP32 et 9 TOPs INT32 pour 73 tenseurs TFLOPs.

Architecture : 12nm Turing

Coeurs CUDA : 2 560

Cadence : 1 605 MHz

Cadence boostée : 1 770 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6

Bus mémoire : 256 bit

Bande passante mémoire : 448 Go/s

TDP : 215W

Enfin, la GeForce RTX 2080 SUPER booste la bande passante mémoire, qui peut atteindre 15,5 Gbps max, la rendant plus rapide qu’une Titan Xp. Ici, nous avons le droit à 11 TOPs FP32 et 11 TOPs INT32 pour 89 tenseurs TFLOPs.

Architecture : 12nm Turing

Coeurs CUDA : 3 072

Cadence : 1 650 MHz

Cadence boostée : 1 815 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6

Bus mémoire : 256 bit

Bande passante mémoire : 496 Go/s

TDP : 250W

Date de sortie et prix des GeForce RTX SUPER

Ces trois nouvelles cartes intègrent naturellement la gamme RTX déjà existante, dont le premier prix est représentant par la GeForce RTX 2060 à 379 euros (prix conseillé).

La GeForce RTX 2060 SUPER sera disponible dès le 9 juillet à partir de 424 euros

La GeForce RTX 2070 SUPER sera disponible elle aussi dès le 9 juillet à partir de 529 euros

La GeForce RTX 2080 SUPER sera disponible le 23 juillet à partir de 745 euros

À partir du 9 juillet, deux jeux sont offerts à l’achat de ces nouvelles cartes graphiques : Control et Wolfenstein Youngblood. Ces deux titres mettent en avant le fameux ray-tracing que Nvidia met particulièrement en avant sur cette architecture. Il n’est pas dit que les RTX 2070 et RTX 2080 actuellement disponibles survivent à l’arrivée de ces nouvelles cartes.

Le haut de gamme GeForce RTX reste cependant toujours la RTX 2080 Ti, vendue à partir de 1 259 euros. Toutefois, cette variété de prix permettra à Nvidia de mieux se placer sur le marché face aux AMD Radeon RX 5700 et RX 5700 XT gravées à 7nm. Pour cette finesse de gravure, il faudra attendre l’an prochain du côté de Nvidia.