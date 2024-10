Le prix de ce très bon PC portable Asus Vivobook avec écran OLED fond chez Boulanger

On n’y pense pas forcément, mais la fin d’année approche, ce qui pousse les marchands à écouler déjà leurs stocks en prévision des nouveautés 2025. De quoi faire de belles affaires, comme avec cet excellent PC portable Asus Vivobook équipé d’un écran OLED. Au lieu de 899 euros, il passe à 699 euros sur Boulanger.

Si Asus a su s’imposer sur le secteur des PC portables haut de gamme, le constructeur taïwanais brille également sur le milieu de gamme, avec notamment la série Vivobook. Cette dernière propose des ordinateurs portables aux configurations, certes, classiques, souvent d’entrée de gamme, mais efficaces à des prix accessibles. C’est particulièrement le cas de l’Asus Vivobook N3504VA, idéal pour les tâches de bureautique simples avec son processeur i5, ses 16 Go de RAM et son stockage généreux de 1 To. En ce moment, ce PC portable est même encore plus intéressant grâce à une promotion de 22% sur Boulanger.

Keypoints du produit

Un écran OLED de 15,6 pouces

Combo i5 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Seulement 1,6 kg

Au lieu de 899 euros, l’Asus Vivobook (N3504VA) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Un affichage premium pour un PC portable mobile

Estampillé Vivobook, le modèle N3504VA d’Asus respecte l’ADN de la gamme, à savoir un PC portable efficace pour les tâches de bureautique classiques à un prix accessible. Un ADN qui se traduit notamment au niveau du design de la machine, des plus classiques. Avec son châssis métallique, l’Asus Vivobook N3504VA est livré sans fioritures. On va à l’essentiel et ce n’est finalement pas une mauvaise chose puisque cela ne l’empêche pas d’être résistant et, au final, de plaire au plus grand nombre. Cela ne l’empêche pas d’être léger et aisément transportable, avec une épaisseur de moins de 18 mm et surtout un poids de 1,6 kg. Un appareil qui peut aisément se glisser dans un sac à dos.

Et pas besoin d’y rajouter un hub de connectique puisque l’Asus Vivobook N3504VA est plutôt bien équipé. Comptez un port USB 2.0, un autre 3.2 et un USB-C, ainsi qu’un port HDMI et jack. De quoi connecter plusieurs périphériques simultanément si besoin.

Une machine performante pour des tâches simples

Mais le vrai plus de cette machine est certainement son écran OLED de 15,6 pouces, doté d’une résolution de 2880 x 1620 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Autant dire que l’Asus Vivobook N3504VA présente un écran d’un niveau supérieur en comparaison de ce à quoi nous a habitués Asus avec cette gamme. De quoi profiter d’une qualité d’image exceptionnelle, avec un contraste intense et une gamme de couleurs très large. À cela s’ajoute la certification TÜV Rheinland (la lumière bleue nocive est réduite de 70%) pour un confort visuel optimal, même après de longues heures d’utilisation.

Enfin, côté performances, l’Asus Vivobook N3504VA embarque un processeur i5-1340P cadencé à 1,9 GHz et épaulé par 16 Go de RAM. Une configuration simple qui permet d’effectuer les tâches classiques telles que la navigation web, le traitement de texte et le multitâche de façon fluide. Le tout complété par un SSD de 1 To qui garantit des temps de chargement réduits et des lancements rapides. Petit bémol tout de même, Asus annonce une autonomie de dix heures sur une charge. Autrement dit, il vaut mieux garder le chargeur à proximité par sécurité.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables Asus du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.