À sa conférence Made By Google 2019, Google a dévoilé ses nouveaux écouteurs true wireless, les Google Pixel Bugs.

Comme prévu, Google a présenté lors de sa conférence Made by Google 2019 ses nouveaux écouteurs true wireless, les Google Pixel Buds. Enfin, pas les Google Pixel Buds que l’on connait déjà, mais les Google Pixel Buds 2 que l’on attendait, sans fil du tout, et sans « 2 » dans le nom. Google a donc supprimé le fil qui reliait les deux écouteurs et en a modifié le format pour le rendre plus naturel dans une oreille, plus confortable et mieux accroché pour éviter de perdre un écouteur au cours d’une séance de sport par exemple.

Pour la batterie, Google s’aligne sur les standards du marché avec 5 heures d’écoute en continu, et jusqu’à 24 heures en comptant l’autonomie comprise dans le boitier de recharge. Ce dernier peut d’ailleurs se recharger sans fil, tout comme les derniers AirPods. Ils sont en outre résistants à l’eau et à la sueur pour accompagner les entraînements les plus exigeants.

Un meilleur son à l’écoute et lors des communications

Le son des Google Pixel Buds s’adapte à l’environnement et gère le volume en fonction du bruit ambiant. Une fois le volume réglé, vous n’aurez (théoriquement) plus à y touchez, même si vous passez de chez vous à une rue agitée. Google promet par ailleurs un son avec des basses riches et des aiguës clairs.

Enfin, lors des appels, le micro utilise le beamforming afin de se concentrer sur la voix de l’utilisateur et ainsi étouffer logiciellement les bruits parasites. Les communications deviennent possibles même dans des environnements bruyants. Cette fonctionnalité se basant sur les vibrations de la mâchoire, cela fonctionne également avec le vent, ce qui rend l’utilisation possible même en courant.

Prix et disponibilité

Les Google Pixel Buds seront disponibles en 2020 aux États-Unis au prix de 179 dollars. Aucune disponibilité française n’est annoncée pour le moment.