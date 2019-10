Google organise sa conférence Made by Google 2019. Nous vous proposons de suivre en direct les annonces avec nos commentaires.

Les annonces en direct

Nous vous proposons de suivre en direct la conférence Made by Google avec nous. Les annonces vont apparaître ci-dessous automatiquement, mais nous vous encourageons à rafraîchir la page manuellement régulièrement.

16h49 - Google Pixel 4 : pas d'ultra grand-angle

Les Pixel passent de 1 caméra à… 2 caméras. Mais Google n’a pas fait le choix de l’ultra grand-angle mais d’une caméra télé-objectif (x2). Google a néanmoins amélioré son mode nuit (Vision de nuit) et a intégré un mode d’astrophotographie pour réaliser des photos de la voie lactée (mais nous vous conseillons de poser votre smartphone). Le mode zoom utilise la photographie informatisée pour réaliser des zoom qui ne ressemblent pas à des photos croppées.

Tout ce que nous savions été confirmé : il a bien un mode double exposition pour améliorer les photos en contre-jour. Enfin, le mode HDR+ et le mode portrait ont été améliorés.

16h41 - Pixel 4 : Google mise beaucoup sur Motion Sense

Les Pixel 4 et 4 XL n’auront pas droit à un capteur d’empreintes digitales mais à un nouveau système de détection faciale façon Face ID qui se nomme Motion Sense. Google a été plus loin qu’Apple car il utilise les capteurs pour faire de la détection de mouvements. Avec quelques gestes, vous n’aurez pas besoin de toucher votre smartphone ni de lui parler pour le contrôler. Vous pourrez changer de musique, arrêter une alerte sonore…

With Motion Sense you can control your #pixel4 with simple gestures: swipe 👋 to skip a song and become the ultimate DJ. #madebygoogle pic.twitter.com/BH1AMEMY0Z — YouTube Music (@youtubemusic) October 15, 2019

16h34 - Google dévoile le Nest Wi-Fi : entre routeur et enceinte connectée

Google vient de dévoiler son nouveau Nest Wifi : c’est un renouvellement du Google Wifi avec des nouveautés bienvenues. Il y a deux boitiers, le premier est un routeur avec une meilleure couverture Wi-Fi mais sans Wi-Fi 6. Le second est un point d’accès qui fait office de routeur Wi-Fi mesh mais qui intègre également des haut-parleurs et Google Assistant, comme un Google Home.

Ils seront vendus à l’unité (environ 150 euros) ou en pack par 2 ou 3. La disponibilité est prévue le 4 novembre et nous avons eu confirmation que la commercialisation aura bien lieu en France.

16h31 - Google annonce le Nest Mini, le nouveau Home Mini

Google vient d’annoncer son Nest Mini. Visuellement, le Nest Mini est un Home MIni. C’est vraiment difficile de différencier les deux côte à côte. La partie supérieure est toujours protégée par un tissu, le seul changement vient de la conception du boitier qui est désormais davantage écologique. le tissu provient de bouteilles en plastique recyclées, tandis que le boitier est composé au moins 35 % de plastique recyclé post-consommation. Enfin, le Nest Mini peut désormais être accroché à un mur.

C’est à l’intérieur qu’il y a du changement : Google a revu la partie audio pour proposer deux fois plus de basse, ce qui est une bonne chose étant donné que le Home Mini était une enceinte connectée très légère. Nous avions d’ailleurs expliqué dans notre test… qu’il ne fallait pas écouter pas de la musique avec le Home Mini.

Le Nest Mini est donc une mise à jour légère du Home Mini, mais son prix ne bouge pas : 59 euros TTC (49 dollars HT aux US), avec une disponibilité le 22 octobre.

16h26 - Le Google Pixelbook : un nouveau Chromebook à partir de 649 dollars

Google a annoncé son nouveau Pixelbook, un Chromebook beaucoup plus accessible que les précédents appareils Chrome OS de Google : il sera vendu à partir de 649 dollars.

Il y a différentes configurations : avec du Core m3 d’Intel et 8 Go de RAM jusqu’à du Core i7 avec 16 Go de RAM. A priori, ce Pixelbook n’arrivera pas en France.

16h19 - Google mise sur l'écologie

Google annonce investir 150 millions de dollars dans les énergies renouvelables et l’écologie. Les nouveaux produits Nest sont composés de plastique recyclé… le boitier du Nest Mini est composé à 100 % de plastique recyclé issu de bouteilles recyclées.

Google fait également la promotion de Stadia, son service de cloud gaming ne nécessite pas de changer de hardware régulièrement.

16h12 - Google dévoile ses Pixel Buds, les écouteurs True Wireless à 179 $

Google a dévoilé la nouvelle génération d’écouteurs… des True Wireless. Les Pixel Buds intègrent évidemment Google Assistant avec un système d’annulation de bruit active.

Google annonce 5 heures d’autonomie et 24 heures avec le boitier. Ils seront vendus à 179 dollars (161 euros HT), et ils n’arriveront pas avant 2020.

16h08 - Google Stadia sera disponible le 19 novembre 2019

Google a ouvert sa conférence en annonçant la date de disponibilité de Google Stadia. Le service de cloud gaming de Google sera disponible le 19 novembre 2019, sur Chromecast, macOS et Windows… et sur les Pixel en exclusivité.

15h45 - La conférence débute dans 15 minutes

Nous ne sommes pas à New-York malheureusement pour suivre la conférence, mais vous aurez quelques surprises à la fin de la conférence. Pour le moment, tout le monde s’installe dans la salle de conférence.

Comment suivre le live Google ?

La conférence de Google débute à 16 heures (heure de Paris) ce mardi 15 octobre 2019. Vous pourrez suivre la conférence en direct via YouTube (ci-dessous).

Ce que nous attendons de la conférence Google

La conférence Pixel 4, le smartphone dont on sait déjà presque tout, ne sera pas uniquement dédié au lancement de ces smartphones. La Made by Google 2019 sera l’occasion pour Google d’évoquer ses annonces les plus importantes concernant le hardware dans le cadre d’un événement, même si l’accent est généralement mis sur son dernier smartphone phare. Les deux dernières conférences Made by Google ont été l’occasion de sortir du matériel Chrome OS, sous la forme de Pixelbook, Pixel Slate, mais aussi d’officialiser des lancements en France de produits déjà commercialisés sur d’autres marchés.

Les Google Pixel 4 et 4 XL

Nous savons déjà presque tout des Pixel 4. De notre mémoire de technophile, c’est le produit qui a été le plus leaké. A tel point que l’on se demande si ce n’était pas souhaité par Google.

Les Pixel 4 et 4 XL sont donc les successeurs des Pixel 3 et 3 XL, jusque là rien d’extraordinaire. Google a tweeté une confirmation en juin que les Pixel 4 arrivaient avec un rendu de son design incluant de nouvelles caméras. Il y a ajouté plus tard une description de Project Soli et le déverrouillage facial. Pour le reste, nous vous redirigeons vers le dossier dédié aux rumeurs autour du Pixel 4. Le portrait robot est presque complet.

Google Pixelbook Go

Cette année devrait être le lancement du Google Pixelbook Go : un Chromebook qui pressenti comme le plus accessible jamais créé par le constructeur. Nous ne savons pas s’il sera officialisé en France pour le moment, mais Google n’a pas l’habitude de sortir ses ordinateurs par chez nous.

Google Pixel Buds, Nest Mini et Nest Wifi

Il est également question des Pixel Buds 2, qui seraient une refonte des écouteurs True Wireless sans fil de 2017 de Google. Beaucoup espèrent que la prochaine génération de Pixel Buds deviendra de véritables écouteurs sans fil, capables de concurrencer les AirPods d’Apple.

Du côté de Google Nest (anciennement Google Home), un rafraîchissement du Google Home Mini serait prévu : le « Nest Mini ». Les principales améliorations attendues sont un meilleur son et un support mural intégré.

Un rafraîchissement et un changement de marque similaires devraient également avoir lieu sur les routeurs Wi-Fi de Google, qui s’appelleraient désormais « Nest WiFi ». La principale amélioration dont nous avons entendu parler est l’intégration de Google Assistant, qui permettraient aux routeurs mesh de jouer le rôle d’enceintes connectées. Il y a également quelques attentes autour des Nest Cam Outdoor et Nest Cam Indoor, les caméras de sécurité connectées. On espère également y entendre à nouveau parler de Google Stadia, le service de cloud gaming qui s’apprête à être lancé.