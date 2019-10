Google vient de dévoiler le Google Nest Mini, une enceinte intelligente qui ressemble à s'y méprendre au Google Home Mini.

À l’occasion de sa conférence Made by Google 2019, aux côtés de ses Pixel 4, Google a dévoilé le Google Nest Mini. Attention de ne pas vous y méprendre, malgré sa forte ressemblance, il ne s’agit pas d’un Google Home Mini, mais bel et bien de son successeur, confirmant les rumeurs que l’on pouvait déjà entendre à ce sujet cet été.

On le savait déjà, ce Google Nest Mini propose plusieurs nouveautés, dont l’intégration du Bluetooth 5 et un orifice pour facilement l’accrocher au mur, mais aussi un meilleur son. Le passage du Bluetooth 4.1 au Bluetooth 5 devrait lui offrir une connexion plus stable lorsque l’on diffuse par exemple de la musique depuis son smartphone, et ce même lorsque l’on change de pièce.

Google promet par ailleurs des basses deux fois plus puissantes qu’un Google Home Mini et un son à la fois plus riche et plus naturel.

Design identique, ou presque

Le design du Google Nest Mini est identique à celui du Google Home Mini, avec 98 mm de diamètre et 42 mm de diamètre, mais il est plus dense, en raison de son haut-parleur plus puissant. Par ailleurs, Google appuie sur le côté écologique de la fabrication : « le boîtier externe contient au moins 35 % de plastique recyclé post-consommation. Une bouteille d’un demi-litre d’eau en plastique suffit pour fabriquer le tissu de deux Nest Mini ».

Enfin, des petites diodes sur les côtés permettent de visualiser clairement où se trouvent les endroits à tapoter pour monter ou baisser le volume physiquement.

Prix et date de disponibilité

Le Google Nest Mini sera disponible à partir du 22 octobre au prix de 59 euros, sur le Google Store, mais aussi chez de nombreux revendeurs comme Cdiscount ou Fnac-Darty.