D’après une source fiable, Google préparerait un remplaçant pour le Home Mini sous le nom Nest Mini.

Google Home Mini est la plus petite et la moins chère des enceintes connectées de la famille Google Home. Lors de notre test, nous avions déconseillé d’écouter de la musique avec une enceinte qui était clairement plutôt pensée pour étendre la portée de Google Assistant qu’un autre usage.

Cela pourrait changer avec son successeur, le Nest Home Mini. Pour rappel, Google a décidé de renommer tout ses produits pour la maison connectée avec sa marque Nest, en présentant le Nest Hub Max en complément du Home Hub.

Un Home Mini installable au mur

C’est au site 9To5Google que l’on doit cette rumeur. Le site réputé indique avoir interrogé l’une de ses sources fiables, et l’information ainsi que le calendrier de sortie sont crédibles.

Ce Google Nest Mini serait toujours une petite enceinte facile à intégrer partout. La firme aurait d’ailleurs simplifié son installation en intégrant de quoi l’installer au mur.

Le son aurait été amélioré entre les deux générations, avec peut-être un haut-parleur légèrement plus imposant. On espère qu’il sera plus agréable d’écouter de la musique avec l’appareil.

Enfin, l’enceinte serait équipée d’un port jack 3,5mm pour être reliée à un engin capable de sortir du son plus intéressant encore. À ce titre, le Nest Mini pourrait remplacer le Chromecast Audio abandonné par Google.

Prix et disponibilité

La source de 9To5Google n’a pas donné d’information sur le prix et la date de sortie de l’appareil. On peut toutefois facilement deviner que Google devrait dévoiler le produit début octobre en même temps que son Pixel 4.

Le prix devrait être similaire à celui du Google Home Mini : gratuit avec la plupart des promotions de Google ou des commerçants, et 60 euros sinon.