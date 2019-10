Google vient d'annoncer les Nest Wifi : deux appareils qui sont un tout-en-un routeur Wi-Fi, répéteur Wi-Fi et enceinte connectée.

Google a profité de la conférence des Pixel 4 pour annoncer les Nest Wifi. Le géant américain renouvelle donc son routeur sans fil capable de fonctionner en maillage. L’idée est toujours simple : on cumule les appareils pour élargir la zone de couverture du réseau Wi-Fi de manière à profiter d’un réseau sans fil de bonne qualité dans toutes les pièces d’un logement. Le gros changement de cette année : il y a deux modèles, et un des modèles est également une enceinte connectée Google Home avec l’assistant Google Assistant.

Accrochez-vous : il y a deux Google Nest Wifi, le premier est un routeur et le deuxième est un point d’accès. Le routeur Wifi propose une puissance de couverture Wifi supérieure au point d’accès grâce à davantage d’antennes, un hardware plus musclé et deux ports Ethernet Gigabit. De son côté, le point d’accès propose des haut-parleurs et des microphones pour faire également office de Google Home. Google imagine donc que l’on place le routeur Wi-Fi à côté de son modem, branché en RJ45 au réseau internet. Le point d’accès est là pour étendre la couverture Wifi et sert également d’enceinte dans le salon, la chambre ou la cuisine. D’ailleurs, on regrette que le point d’accès ne propose pas de port Ethernet, ce qui serait fort pratique pour relier un point ou un PC.

Nest WiFi

Routeur Wi-Fi Nest WiFi

Point d'accès Wi-Fi Couvefiure Wi-Fi Jusqu'à 120 m² par routeur Jusqu'à 90 m² par point d'accès Connectivité pour la maison intelligente IEEE 802.15.4 Thread (2,4 GHz) – fonctionnalité non disponible pour l'instant

Bluetooth à basse consommation (BLE) IEEE 802.15.4 Thread (2,4 GHz) – fonctionnalité non disponible pour l'instant

Bluetooth à basse consommation (BLE) Peformances Jusqu'à 100 appareils connectés

Plusieurs flux vidéo 4K simultanés Jusqu'à 100 appareils connectés

Plusieurs flux vidéo 4K simultanés Sécurité intégrée Chiffrement WPA3

Mises à jour automatiques de sécurité

TPM (Trusted PlaVorm Module) Chiffrement WPA3

Mises à jour automatiques de sécurité Norme Wi-Fi Wi-Fi MU-MIMO AC2200

4x4 (5 GHz)

2x2 (2,4 GHz) Wi-Fi MU-MIMO AC1200

2x2 (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi double bande simultané (2,4 GHz/5 GHz) compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi double bande simultané (2,4 GHz/5 GHz) compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac Haut-parleur et micros N/A Son à 360° avec haut-parleur de 40 mm

Bluetooth 5.0

Micros longue pofiée pour l'Assistant Google Capteurs N/A Commandes tactiles capacitives Processeur Processeur Quad-core ARM 64 bits 1,4 GHz

Moteur matériel ML haute pefiormance Processeur Quad-core ARM 64 bits 1,4 GHz

Moteur matériel ML haute pefiormance Mémoire 1 Go de RAM

4 Go de mémoire uash 768 Mo de RAM

512 Mo de mémoire uash Connectiques Deux ports Gigabit Ethernet

Connecteur d'alimentation coaxial Connecteur d'alimentation coaxial Alimentation Adaptateur secteur 15 W Adaptateur secteur 15 W Couleur Neige Neige Dimensions et poids Diamètre : 110 mm

Hauteur : 90,4 mm

Poids : 380 g Diamètre : 102,2 mm

Hauteur : 87,2 mm

Poids : 350 g Matériaux durables Boîtier externe composé à 45 % de plastique recyclé post-consommation Boîtier externe composé à 40 % de plastique recyclé post-consommation Compatibilité Le routeur et les points d'accès Nest Wifi sont également compatibles avec la génération précédente d'appareils Google Wifi. Le routeur et les points d'accès Nest Wifi sont également compatibles avec la génération précédente d'appareils Google Wifi.

Point de Wi-Fi 6 sur ces nouveaux Google Nest Wifi, mais du Wi-Fi 5. Google a néanmoins amélioré la couverture et le débit grâce à des antennes supplémentaires : jusqu’à 25 % de couverture supplémentaire et un débit allant jusqu’à 2,2 Gbit/s avec le routeur Wi-Fi. Sur le point d’accès, Google a ajouté quelques commandes vocales, vous pourrez donc lui demander quelle est la vitesse de votre « Ok Google, quelle est la vitesse de ma connexion Internet ? », mais aussi de désactiver un point d’accès précis avec un système de contrôle parental avancé « Ok Google, suspens la connexion Wi-Fi sur l’appareil [des enfants] ».

Notez la compatibilité avec les précédents Google Wifi, vous pourrez donc prendre un nouveau Nest Wifi pour compléter votre installation actuelle.

Ces deux produits sont disponibles en France, mais nous ne connaissons pas encore leur date de disponibilité. Le routeur Nest Wifi sera vendu à 159 euros, le point d’accès est à 139 euros et le pack avec les deux est à 259 euros.