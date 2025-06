« Dès la naissance » : le nouveau boitier fabriqué en France de Lunii prend la suite de Ma Fabrique à Histoire

Déjà connu pour le boitier Ma Fabrique à Histoire, le français Lunii lance un tout nouveau produit : « Ma première Lunii ».

Ma 1ère Lunii // Source : Lunii

Difficile pour les jeunes parents de passer à côté des boitiers de Lunii. Ces petits appareils fabriqués en France font régulièrement la une des bons plans et permettent facilement à des enfants d’explorer une collection de livres audio appropriés à leur âge.

Bien qu’intelligent, le boitier ne présente aucun écran. De quoi favoriser l’autonomie de 8h annoncée. Le signal Wi-Fi est coupé en dehors des transferts de livre audio pour une écoute sereine.

Après le lancement initial de Lunii en 2014, la marque revient avec un tout nouveau produit « Ma 1ère Lunii » pour un public encore plus jeune.

L’éveil avec les comptines

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Cette fois pas question d’attendre les trois ans de la progéniture, Lunii promet un appareil utilisable dès la naissance, sous supervision des parents.

La marque a intégré plus de « 50 comptines, berceuses et bruits blancs » pour favoriser l’éveil et le sommeil de bébé. Le produit intègre aussi la collection de 500 livres audio de Ma Fabrique à Histoire pour permettre de s’adapter à l’enfant à partir de 3 ans.

Comme pour « Ma Fabrique à Histoire », Lunii propose aussi une application permettant aux parents ou aux proches d’enregistrer leurs propres histoires ou comptines.

Si vous avez déjà un boitier « Ma Fabrique à Histoire », notez que la marque précise qu’il est possible d’acheter le contenu supplémentaire sans changer d’appareil.

Toujours le même prix

Le nouveau boitier « Ma 1ère Lunii » sera commercialisé à partir du mercredi 4 juin au même prix que le premier appareil de la marque, à savoir 69,90 euros.

L’autonomie promise est de nouveau de 8 heures, avec un chargement par USB-C.