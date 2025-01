La grande histoire secrète d’Apple et Sonos

Imaginez un monde où Apple aurait acquis Sonos en 2003. L’histoire de la musique en streaming aurait-elle été différente ? Sans doute.

Dans les coulisses de la Silicon Valley se cachent parfois des histoires d’acquisitions manquées. Celle d’Apple et Sonos en est peut-être l’une des plus intrigantes.

Révélée récemment par The Information, cette histoire met en lumière une vision divergente entre Tony Fadell et Steve Jobs concernant l’avenir de l’audio connecté. Pour rappel, Tony Fadell est le co-créateur de l’iPod, de l’iPhone et du Nest.

Tout commence en 2003, lorsque Sonos s’apprête à lancer un appareil équipé d’une molette de défilement rappelant étrangement celle de l’iPod.

Pour Tony Fadell, c’était l’occasion parfaite pour Apple d’acquérir une entreprise prometteuse. « Sérieusement, nous sommes tous axés sur la musique. Les clients veulent ceci. Je veux cela« , argumentait-il auprès de Steve Jobs. Mais le fondateur d’Apple avait une vision radicalement différente : « Personne ne veut ce qu’ils vendent.«

La vision de Steve Jobs contre celle de Tony Fadell

Cette divergence de vision illustre parfaitement les différentes approches stratégiques qui pouvaient coexister au sein d’Apple. D’un côté, Tony Fadell voyait en Sonos une opportunité d’enrichir l’écosystème audio d’Apple. De l’autre, Steve Jobs, connu pour sa vision tranchée, préférait envisager des poursuites judiciaires concernant la similitude du design du Song Mobile avec l’iPod.

Avec le recul, force est de constater que la prédiction de Jobs sur le potentiel de Sonos était sans doute faux. L’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur de l’audio connecté, elle a créé une base de clients fidèles et développant des produits que même Apple a fini par imiter avec son HomePod.

Période difficile pour Sonos

Vingt ans plus tard, Sonos traverse une période difficile. La refonte catastrophique de son application a provoqué une crise de confiance énorme auprès de ses utilisateurs. Cette situation a conduit à des changements importants dans la direction de l’entreprise, dont le départ du CEO.

Alors que Sonos tente de redresser la barre, on ne peut s'empêcher de se demander si son histoire aurait été différente sous la houlette d'Apple. L'expertise d'Apple en matière d'expérience utilisateur aurait-elle pu éviter les récents écueils de Sonos ? La question reste ouverte, mais une chose est sûre : cette histoire nous rappelle que même les visionnaires comme Steve Jobs peuvent parfois se tromper dans leurs prédictions.