Sonos : pointé du doigt, le directeur des produits quitte lui aussi le navire

Quelques heures seulement après le départ de son PDG, Sonos a également annoncé que Maxime Bouvat-Merlin, son directeur produit, voguerait lui aussi très bientôt vers d’autres horizons. Ces deux démissions interviennent alors que la marque tente, difficilement, de regagner la confiance des investisseurs et de ses clients.

Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer de Sonos, est sur le départ // Source : Sonos

Le désastre engendré l’année dernière par le lancement de la nouvelle application Sonos continue d’avoir des conséquences importantes pour l’entreprise américaine. Après la démission de son PDG Patrick Spence, annoncée ce 13 janvier, la firme indique désormais que Maxime Bouvat-Merlin, directeur produit (CPO), quittera lui aussi ses fonctions très prochainement.

Pendant une brève période de transition, l’intéressé servira toutefois de conseiller à Tom Conrad, PDG par interim du groupe et membre du conseil d’administration, avant de quitter définitivement son poste. On apprend en l’occurrence, que le poste de CPO sera d’ailleurs purement et simplement supprimé au sein de Sonos, l’équipe produit étant désormais placée sous la supervision directe de Tom Conrad.

Un autre cadre de Sonos plie bagages

Selon des sources internes à Sonos citées par de The Verge, Maxime Bouvat-Merlin serait en grande partie responsable des dommages causés à la marque Sonos au cours de l’année écoulée. L’intéressé compterait notamment parmi les cadres ayant pris la décision de lancer la nouvelle application mobile de Sonos bien avant qu’elle ne soit prête… ignorant, de fait, les avertissements des ingénieurs et testeurs.

On apprenait également en août, qu’en plein coeur de la tempête qui secouait Sonos et son lancement raté, Maxime Bouvat-Merlin vendait pour plus de 429 000 dollars d’actions de la société. La presse spécialisée rapportait alors que l’intéressé ne détenait plus aucune action au sein de Sonos, et que cette vente pourrait envoyer un mauvais signal aux investisseurs. Investisseurs que l’entreprise tente pourtant désespérément de rassurer.

Depuis le lancement de sa nouvelle application en mai, Sonos a été confronté à toute une série d’importantes déconvenue. Mal finalisée, cette nouvelle version de l’appli comportait de nombreux bugs et souffrait de fonctionnalités manquantes. L’expérience s’avérait même carrément bloquante pour certains utilisateurs, ce qui avait alors conduit Patrick Spence, ex PDG du groupe, a formuler des excuses par mail à l’ensemble des clients concernés.

Aujourd’hui, la firme tente de regagner la confiance de ses clients et de ses investisseurs. Pousser vers la sortie les membres éminents de son ancienne équipe dirigeante fait partie de ce processus.