L’appli Sonos fait n’importe quoi, mais la marque va s’y attaquer en priorité

Sonos a annoncé reporter à plus tard le lancement de deux nouveaux produits pour se concentrer, d’abord, sur la correction des bugs qui compromettent encore sérieusement l’expérience offerte par son application. Un mal pour un bien.

Le casque Sonos Ace, pour illustration // Source : Frandroid

Il y a quelques semaines, Sonos lançait une version repensée de son application, rapidement critiquée pour l’absence de certaines fonctionnalités essentielles, l’apparition de problèmes qui n’existaient pas auparavant, et l’émergence de nombreux bugs. Un fiasco qui poussait l’entreprise à formuler des excuses publiques quelques semaines après ce lancement raté, mais aujourd’hui encore, la nouvelle application Sonos continue de traîner des casseroles suffisamment importantes pour forcer l’entreprise à employer les grands moyens.

On apprend cette semaine que Sonos va donc reporter le lancement de deux nouveaux produits pour se consacrer à la remise en état de son application… et plus largement de l’expérience logicielle offerte avec ses produits.

Quand Sonos recule pour mieux sauter

C’est ce que l’on apprend directement de la bouche de Patrick Spence, le CEO de Sonos, qui s’est exprimé à ce propos, dans le cadre de l’annonce des résultats financiers de la marque pour son troisième trimestre fiscal. Dans le détail, ces deux nouveaux produits (vraisemblablement un boîtier de streaming TV et un successeur à la barre de son Arc sur le haut de gamme), prévus pour le quatrième trimestre 2024 seront donc reportés jusqu’à ce que l’application soit suffisamment corrigée, lit-on.

Cette mesure drastique intervient alors que Sonos avait déjà réduit ses prévisions pour l’exercice 2024, en raison justement des « problèmes » rencontrés par ses clients et ses partenaires suite à cette mise à jour ratée de son application, rappelle Engadget.

L’application Sonos // Source : Sonos via Engadget

Concernant la résolution des problèmes évoqués plus haut, le dirigeant de Sonos explique « disposer d’un plan d’action clair pour résoudre le plus rapidement possible les problèmes causés par l’application ». « Actuellement, notre priorité numéro une est de rectifier le tir, et de faire en sorte que le prochain chapitre soit encore meilleur que les précédents », a indiqué Patrick Spence, qui donne en outre un peu de contexte financier à cette décision.

Selon ses estimations, le report de ces deux produits, et la correction des bugs de la nouvelle application Sonos auront un coût conséquent pour l’entreprise : 20 à 30 millions de dollars. Une somme que Patrick Spence semble toutefois voir comme un investissement pour repartir du bon pied.