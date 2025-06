107 €, c’est le mini prix de ce moniteur gaming Xiaomi 24 pouces (180 Hz et 1 ms)

Pour les joueurs et joueuses aux petits budgets, on peut trouver de très bons moniteurs pour jouer, et c’est encore plus vrai avec ce modèle Xiaomi rafraîchi à 180 Hz : il est en promo à 107 euros au lieu de 119 euros.

Xiaomi Gaming Monitor G24i // Source : mi.com

Dans la pléthore de produits Xiaomi, on trouve des écrans PC dédiés pour la bureautique, mais aussi pour le gaming. Comme à son habitude, la firme chinoise propose un appareil bien équipé sans trop de concessions avec un prix accessible. C’est le cas par exemple de son modèle G24i, dont les fonctionnalités qu’il propose ne feront qu’améliorer l’expérience des joueuses et des joueurs sur PC, et le tout pour moins de 110 euros grâce à cette offre.

Que propose le Xiaomi Gaming Monitor G24i ?

Un moniteur avec une dalle IPS de 24″ en FHD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La technologie AMD FreeSync

Au lieu de 119,99 euros, le moniteur Xiaomi Gaming Monitor G24i est actuellement proposé à 107,99 euros après avoir appliqué le coupon de 10 % sur le site de la marque.

Prix affiché une fois le coupon AIOT (-10%) appliqué // Source : mi.com

Un gameplay fluide et réactif

Un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides, c’est pourquoi sur son écran, Xiaomi propose un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, le moniteur offre un temps de réponse de seulement 1 milliseconde.

L’écran est même compatible avec la technologie AMD FreeSync, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides. Une chose est sûre, avec toutes ses technologies réunies, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Un moniteur minimaliste et discret

Pour un écran conçu pour le gaming, le G24i de Xiaomi aborde des lignes plutôt épurées et met de côté le look futuriste ou les LEDS RGB, et mise sur un écran sobre aux fines bordures sur 3 côtés pour renforcer l’immersion. L’écran de 27 pouces bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui offre une bonne colorimétrie et de larges angles de vision, ainsi que d’une définition Full HD, pour des images de très bonne qualité.

Son support est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran. Enfin, pour la connectique, l’écran propose un Displayport, un port HDMI et une prise casque audio.

