Cet excellent moniteur gaming Samsung 27″, 180 Hz, et sa dalle Fast IPS avec HDR400, chute sous les 200 €

Une dalle de 27 pouces Fast IPS rapide, fluide et QHD qui fait mouche : le Samsung Odyssey G50D passe à l’attaque avec 180 Hz, 1 ms et tout l’attirail nécessaire pour une session gaming propre, nette et sans bavure. En ce moment, son prix se fait plus doux sur Amazon : 189 euros au lieu de 259 euros.

Le moniteur, c’est souvent la pièce qu’on choisit en dernier, alors qu’il devrait être au centre du setup. Et quand on veut allier vitesse, fluidité et bon tarif, ce Samsung Odyssey G50D coche pas mal de cases. Une dalle 27 pouces QHD, Fast IPS, 180 Hz, 1 ms de latence, HDR400… tout ce qu’il faut pour faire tourner les FPS et les jeux compétitifs à plein régime. Et le plus intéressant, c’est que l’écran passe aujourd’hui bien en dessous des 200 euros sur Amazon.

Le Samsung Odyssey G50D en trois points

Une dalle de 27 pouces Fast IPS QHD (2 560 x 1 440 pixels)

Un taux de rafraichissement de 180 Hz et une latence de 1 ms

Un design sobre qui s’adapte Ă tous les bureaux

Au lieu de 259 euros, le Samsung Odyssey G50D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 189 euros sur Amazon.

Une dalle Fast IPS qui fait le job en toute fluidité

Le Samsung Odyssey G50D aligne les bons chiffres : une dalle Fast IPS de 27 pouces avec résolution QHD, capable de monter à 180 Hz avec un temps de réponse de 1 ms (GtG). Ce combo assure une fluidité de tous les instants, même dans les FPS nerveux ou les drive by effrénés du futur Grand Theft Auto 6. La technologie FreeSync Premium, couplée à la compatibilité G-Sync, permet de synchroniser parfaitement le taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique.

CĂ´tĂ© contraste et colorimĂ©trie, Samsung intègre un contraste natif de 1000:1 et le support du VESA HDR400, pour des jeux et contenus multimĂ©dias Ă la fois plus Ă©clatants et plus dĂ©taillĂ©s dans les scènes sombres. Ce n’est pas de l’OLED comme le dernier Alienware testĂ© par la rĂ©daction, ni du Mini-LED, mais pour du milieu de gamme bien calibrĂ©, l’Odyssey reste agrĂ©able Ă l’œil, mĂŞme en usage prolongĂ©.

Un design soigné, et une ergonomie complète

Le design reste fidèle à l’ADN de la gamme Odyssey : lignes tendues, sobriété dark, et ce pied massif et articulé qui évoque autant la station de combat que le bureau de créa. Il est réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation, histoire de s’aligner parfaitement avec votre posture, votre chaise ou l’éclairage ambiant. Que l’écran trône sur un bureau d’angle ou qu’il s’insère dans un setup trois-écrans, il s’adapte sans broncher.

Côté connectique, Samsung coche les bonnes cases sans en faire trop : un DisplayPort, deux HDMI, une sortie casque et surtout l’Auto Source Switch+. Ce dernier bascule automatiquement sur la bonne source dès qu’un appareil est allumé, fini les menus à rallonge pour changer de console ou passer au PC portable. On branche, on joue, on enchaîne.

