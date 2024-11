Auchan se met aussi au Black Friday avec cet écran Samsung Odyssey G3 32″ et 180 Hz à moins de 180 €

Voilà une petite pépite à retrouver chez Auchan si vous cherchez un écran PC gamer d’une taille raisonnable : le Samsung Odyssey G3 de 32 pouces est à -28 % pour le Black Friday.

Samsung, avec ses écrans brandés Odyssey, propose de quoi satisfaire les gamers de tout bord, avec des tailles, des formes et des budgets variés. Vous avez des Odyssey incurvés, des géants à accrocher au mur et des modèles plats, classiques, comme ce Samsung Odyssey G3. Pendant ce Black November chez Auchan, vous avez la possibilité de l’avoir avec 70 euros de réduction.

Pourquoi le Samsung Odyssey G3 est un bon écran

Parce qu’il a un taux de rafraîchissement max de 180 Hz

Parce qu’il a un temps de réponse de 1 ms (MPRT)

Il affiche de la Full HD avec un angle de vue à 178° pour une visibilité bien dégagée

Si jamais cet écran Samsung Odyssey G3 vous intéresse, c’est chez Auchan qu’il est le plus intéressant. Vous le retrouvez à 179,99 euros alors qu’il coûte d’habitude 249,99 euros.

Un bon petit écran pour vous immerger dans vos jeux

Le Samsung Odyssey G3 présenté ici est un écran PC plutôt dédié au gaming, même si vous pouvez en faire ce que vous voulez. C’est un modèle plat avec une diagonale de 32 pouces qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement au maximum de 180 images/seconde. Il est réglable en hauteur et vous pouvez aussi l’incliner comme vous voulez pour le placer à bonne hauteur d’yeux.

Mieux encore : vous pouvez le faire pivoter à 90°. Une option originale qui est beaucoup utilisée par les développeurs, par exemple, pour afficher plus de lignes de code. On retrouve ça aussi dans les setup de streamer pour afficher leur chat et interagir avec leur communauté. Mais si vous voulez l’utiliser pour lancer une game de TFT, ça fonctionne tout aussi bien.

Vous profitez d’une compatibilité AMD FreeSync bienvenue

Vous allez vous régaler en jeu, puisque l’écran peut afficher jusqu’à 180 images/seconde avec un temps de latence d’une seule milliseconde. Ça se traduit par des animations fluides et un temps de réaction quasi instantané qui peut vous faire prendre l’avantage sur les jeux compétitifs. Si vous êtes sur un jeu plus chill, le résultat sera tout simplement plus beau à voir.

Sans oublier la compatibilité AMD FreeSync qui, si vous avez le matériel compatible, va réduire les déchirures à l’écran en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec celui de la carte graphique. L’écran possède en plus des options pour préserver vos yeux et d’autres pour améliorer votre précision avec un viseur virtuel, par exemple, qui peut vous donner un coup de main.

Pour vous aider à trouver un bon écran PC gaming, vous pouvez passer par notre guide d’achat comparatif agrémenté d’un top 3 qui vous aiguille vers des produits de qualité.

