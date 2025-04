Test du Alienware AW2725Q : l’écran 4K 27 pouces idéal ?

Alienware a annoncé à l'occasion du CES plusieurs nouveaux écrans. Parmi eux, on retrouve le tout dernier AW2725Q, un écran de 27 pouces à la fiche technique corsée. Il propose notamment un taux de rafraîchissement à 240 Hz, du QD-OLED, Nvidia G-Sync... Bref, la fiche technique est complète et haut de gamme, le tout dans un châssis revu par rapport au modèle similaire sorti en fin d'année dernière, le AW2725QF.

Ce nouvel écran promet donc une qualité d’affichage assez haute, grâce au QD-OLED, mais pas uniquement. Cette définition 4K sur un écran relativement petit peut intriguer. Cela garantit une densité de pixels élevée, à 166 pixels par pouce pour être précis. Est-ce que cela est utile, cela dépendra essentiellement de la distance entre votre écran et vos yeux.

Néanmoins, Alienware a profité de ce nouvel écran pour améliorer l’ergonomie générale de celui-ci. Un nouveau pied est proposé, plus compact et plus pratique. En somme, plein de nouveautés, des caractéristiques encore plus folles, mais est-ce que cela vaut le coup ?

Fiche technique

Modèle Dell Alienware AW2725Q Dimensions 60,95 cm x 7,26 cm Écran incurvé Non Taille de l’écran 27 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 3840 x 2160 pixels Fréquence d’affichage 240 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 1000 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Non USB Oui Poids 4,30 kg Fiche produit

Cet écran a été prêté par Alienware pour les besoins de ce test.

Design

Alienware est vraiment connu pour des designs très marqués. On retrouve tout un code autour du futuriste / alien, qui se remarque ici aussi. Plutôt que des angles très marqués et un design moderne et minimaliste, Alienware va vers l’anguleux. Cependant, on retrouve un écran très classique à l’avant. Il faut éviter au maximum les bordures, donc pas de fantaisie.

L’arrière de l’Alienware AW2725Q // Source : Maximilien Herr L’Alienware AW2725Q de face // Source : Maximilien Herr

C’est à l’arrière que cet aspect UFO se retrouve avec une zone arrondie pour accueillir les connectiques. L’écran ne cherche pas dans la finesse de son épaisseur, mais plutôt dans son style pour se démarquer. Notons par ailleurs la présence de la seule touche de RGB, le logo Alienware rétro-éclairé.

Le logo RGB d’Alienware sur l’Alienware AW2725Q // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Connectiques

La connectique de cet Alienware AW2725Q est plutôt bien fournie. Avant de faire le tour de celle-ci, notons que celles-ci sont placées au milieu, à l’arrière de l’écran. Elles sont dans le sens parallèle à l’écran, et non perpendiculaire. Cela s’avère plus commode pour le cable management et pour éviter que les câbles ne soient compressés contre le mur.

La connectique de l’Alienware AW2725Q (écran à la verticale) // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Pour le listage, on retrouve deux HDMI 2.1, dont l’un est compatible eARC. Il permettra le passage du Dolby Atmos si vous y couplez une console ainsi qu’une barre de son. Un port DisplayPort 1.4 achève le tableau, alors que certains modèles plus onéreux proposent du DisplayPort 2.1.

L’écran intègre également de la connectique USB. Pour que ce soit utilisable sur votre ordinateur, un USB-B de 5 GBPS est à bord. Il permettra de relier 3 USB-A et un USB-C, ce dernier étant capable de recharger à 15W par ailleurs.

Pied / support

La dalle en elle-même peut être placée sur n’importe quel bras pour écran dédié, grâce à un support VESA. Toutefois, Dell fournit un pied par défaut, qui est très bien pensé. Celui-ci s’installe aisément, avec une vis à fixer sur le dessous et un simple glissement du pied dans le support VESA de l’écran. Rien de sorcier, d’autant que l’écran est léger à manipuler, moins de 7 kg.

La base du pied de l’Alienware AW2725Q // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Ce qu’il est intéressant de mentionner avec pied, c’est son design. Il a été creusé sur sa partie basse du pied, afin de passer les câbles de la partie connectique à l’arrière de l’écran très facilement. En plus de ça, la base de ce pied est relativement petite, optimisant la place restante sur le bureau. C’est l’un des meilleurs pieds que j’ai pu tester dans sa conception et dans sa facilité d’installation.

Le passe-câbles de l’Alienware AW2725Q // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

J’ai un écran Philips Evnia de 49 pouces, qui est en triangle et très profond. Quand je rapproche un peu l’écran dans un FPS, je me retrouve à taper, parfois, ma souris dans le pied. Là, ce n’est franchement pas le cas. Certes, les deux écrans sont incomparables dans les gabarits, mais c’est un bon point à noter si vous possédez un petit bureau.

En plus de ça, le pied permet d’incliner verticalement la dalle, cela peut être commode dans certains cas d’usage. C’est souvent utilisé sur un écran secondaire, pour Discord, du code ou autre. Néanmoins, admettons-le, il serait exagéré d’utiliser cet écran comme écran secondaire.

Qualité d’image

C’est là toute la superbe de cet écran. Il présente une qualité d’image indéniable grâce à des caractéristiques bien chargées. Notamment la plus surprenante peut-être, c’est la présence de 4K sur un écran 27 pouces. Pour certains, cela peut paraître overkill, mais dans la réalité, ce n’est pas si abusé que cela. Bien sûr, il faudra une machine qui fournira une image aussi définie. Néanmoins, les mathématiques nous indiquent bien que c’est une densité de pixels intéressante, à savoir 166 PPI. Avant de rentrer dans les calculs, sur un écran en 1440p de 27 pouces, on tombe à seulement 111 PPI, comme sur l’Alienware AW2725DF par exemple.

L’Alienware AW2725Q à la verticale (pour lire tout le test d’un coup) // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Un peu de jargon pour le plaisir des sciences. L’œil humain a un pouvoir de résolution différent selon chaque personne, bien sûr. C’est le fameux 10/10 dont on parle chez l’ophtalmologue. Dans ce cas typique de 10/10, le pouvoir de résolution est de près d’une minute d’arc. Après encore quelques calculs, on trouve ainsi que, pour une distance de 60 cm entre soi et son écran d’ordinateur, il faut une densité de pixels supérieure à 145. Plus vous vous rapprochez, plus cette valeur minimale est élevée, et vice versa. Pour revenir à notre écran, passer de la 1440p avec 111 PPI à de la 4K à 166 PPI permet donc de passer par-dessus ce seuil.

Pour continuer sur l’image, l’écran est simplement somptueux. Les couleurs dès le mode standard sont plutôt fidèles, avec un DeltaE de 3.46. C’est légèrement au-dessus de la valeur cible, et cela peut largement être amélioré. En effet, en essayant quelques autres modes, on constate que c’est le MOBA / RTS le plus efficace, avec un DeltaE de seulement 1.96. Le tout est bien sûr réalisé en SDR. Après un petit tour du côté de la luminosité, on regarde un premier défaut de l’écran. Il monte à uniquement 265 cd / m².

Ensuite, en HDR, on obtient de meilleurs résultats. On plafonne à 371 cd / m² via le mode HDR 400, cela reste faible. C’est en fenêtre 1 %, en HDR 1000 que l’on atteint les 982 cd/m². C’est ce que l’on attend d’un tel écran, on apprécie. Toutefois, en HDR toujours, on notera que la colorimétrie ne s’envole pas trop, avec un DeltaE à 2,99, soit tout juste en dessous de la valeur cible maximale de 3. Enfin, les deux dernières mesures sont importantes. La température de l’écran est relativement correcte, avec une valeur de 6 261 K. Il sera légèrement chaud, en dessous de la valeur idéale de 6 500 K sur un écran d’ordinateur.

Les espaces colorimétriques sont très bien couverts sur cet écran. Le DCI-P3 est couvert à 101 %, c’est très bien. Et, le BT.2020 plafonne à 68 % de couverture. C’est légèrement faible pour ce type d’écran, mais cet espace reste avant tout destiné aux professionnels de l’image.

Toutes ces mesures se traduisent par une chose : c’est un écran très bien calibré. J’ai testé les différents paramètres HDR pour le tester au maximum de ses capacités et l’expérience est tout bonnement excellente. Sur un film en HDR, c’est franchement bluffant et très loin devant un écran LCD classique. Merci l’Oled.

En jeu

Le plus saisissant avec cet écran, c’est sa versatilité entre les différents types de jeux. Pour tester convenablement un écran gaming, je joue essentiellement à trois jeux : Valorant pour la fluidité, Cyberpunk 2077 pour la qualité d’affichage, et Enter The Gungeon pour un jeu moins gourmand tout de même, mais très coloré.

L’interface de l’Alienware AW2725Q // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Sur le premier, on ressent l’effet 240 Hz. La fréquence de rafraîchissement est parfaite pour du FPS, surtout en Oled avec ses temps de réponse quasi instantanés. Mais, là, en combinant aussi Nvidia G-Sync qui permet de réduire un peu la latence, le portrait global est excellent.

On apprécie de mettre des têtes en 4K, c’est très satisfaisant. Pour les autres jeux, la qualité d’affichage est telle qu’on redécouvre un peu le jeu. Entre le contraste infini, la fidélité des couleurs et la fluidité de l’écran, si vous avez une configuration haut de gamme, c’est un excellent écran pour vous.

Prix et disponibilité

Cet écran Alienware AW2725Q est disponible au prix de 918,99 €. C’est bien en dessous de la barre des 1000 €, et pour les caractéristiques, c’est franchement bluffant.