Test du LG UltraGear 27GX790A : 480 Hz de pur plaisir !

La course au taux de rafraîchissement le plus élevé ne s'arrête jamais. Les 360 images affichées par seconde à l'écran était devenu le nouveau luxe après le 240. Maintenant, on monte à 480 avec le LG UltraGear 27GX790A, le tout en OLED.

Le LG UltraGear 27GX790A allumé // Source : Maximilien Herr

À mon premier passage d’un écran 60 à 120 Hz, je n’avais pas activé le 120 Hz, mais j’étais persuadé que j’avais doublé mes images affichées. Un bon effet placébo, puis un passage dans les paramètres plus tard, là, j’ai vu la différence, elle était nette. Mais, j’étais devenu un peu sceptique des taux de rafraîchissement encore plus élevés.

J’ai ainsi testé un écran 360 Hz récemment, et j’avais eu un doute sur l’utilité d’aller sur de tels rafraîchissements. Toutefois, là encore, j’ai été convaincu. En revanche, quelle différence pourrions-nous faire entre 360 et 480 Hz, par exemple ? Cela reste risible comme écart, et on commence d’approcher des fréquences dont l’écart n’est proportionnellement plus aussi important. Est-ce réellement utile ?

Fiche technique

Modèle LG UltraGear 27GX790A Dimensions 60,52 cm x 24,91 cm Écran incurvé Non Taille de l’écran 27 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 2560 x 1440 pixels Fréquence d’affichage 480 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 275 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Oui USB Oui Poids 9,3 kg Fiche produit

Cet écran à été prêté par LG pour les besoins de ce test.

Un design très très gamer

La gamme UltraGear de LG est très codifiée. Elle reprend tous les codes gamers possibles, avec des courbes très marquées et un design agressif. Pour ce qui est de la face avant, celle-ci présente des bordures minimes. Une légère excroissance est placée sur la tranche basse, en plastique, pour loger le bouton de navigation de l’écran.

L’arrière de l’écran LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Autrement, l’écran est particulièrement fin sur ses bords. La dalle est affinée au maximum sur tout le périmètre de l’écran, mais présente une épaisseur importante au milieu, à l’arrière du LG UltraGear 27GX790A. Cette zone loge toute la connectique, et soit l’accroche VESA, soit la jonction avec le pied inclus dans la boîte. Cette zone est tout de même très épaisse, mais cela reste un choix de design, que l’on appréciera ou non.

L’épaisseur du LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Autrement, la dalle en elle-même ne présente pas un design sensationnel ou des fonctionnalités nouvelles comme le serait l’Ambilight de Philips par exemple. Un discret logo LG UltraGear s’inscrit sur la face arrière pour conclure ce tour de propriétaire.

Connectiques

La connectique d’un écran 27 pouces n’est pas souvent très fournie et reste sur les standards du marché. On retrouvera ici une triplette de ports vidéo, avec deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.1 également. Toutefois, les surplus que l’on attend de ce genre de produits haut de gamme, ce sont les USB. Il y a un USB-B pour l’amont et 2 USB-A pour l’aval. En plus de ça, on retrouve aussi un port audio 3,5 mm, compatible DTS-X.

La connectique du LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Pied d’écran

Comme toujours, les marques fournissent les pieds d’écran sur les moniteurs PC. Bien évidemment, le LG UltraGear 27GX790A est compatible VESA, il sera possible de le monter sur un bras d’écran que vous avez acheté au préalable. Toutefois, le pied fourni par LG n’est franchement pas des plus mauvais, au contraire.

La base du pied du LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Le pied en lui-même est lourd, car une partie de celui-ci est en métal. Cela assure une certaine stabilité sur le bureau, mais il sera plus complexe de le manipuler. Néanmoins, cette base du pied en elle-même est bien pensée. En faisant une zone plate relativement limitée en taille, on pourra toujours poser des choses dessus sans souci. On ne perd pas d’espace sur le bureau, c’est un point positif. De même, ce que j’ai particulièrement adoré sur cet écran, c’est le passe-câbles creusé dans la partie arrière du pied.

Le passe-câbles dans le pied du LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Ce passe-câbles est pile à hauteur de la connectique arrière, les branchements sont donc simplifiés. En plus de ça, la connectique est orientée vers le mur derrière, facilitant ce passage direct. Bref, un pied bien pensé, qu’on pourra garder même si l’on a un bras dédié.

Qualité d’image, c’est bluffant, vraiment

Quand on teste la qualité d’image d’un écran, il y a toujours deux éléments à contrebalancer. D’une part, nous avons le ressenti, de l’autre, les mesures techniques. Et, là, les deux vont de pair pour prouver que la qualité d’image est excellente.

Le LG UltraGear 27GX790A allumé // Source : Maximilien Herr

En utilisation courante, l’écran LG UltraGear 27GX790A donne un excellent rendu de tous les multimédias. Que ce soit pour de la simple bureautique, du streaming de films ou de séries ou encore des vidéos YouTube, la qualité est nette et profonde.

J’ai apprécié regarder les séries les plus belles sorties récemment sur cet écran 16/9. On ressent largement l’image, même si la fiche technique et le positionnement montrent que l’accent est placé sur le gaming.

Toutefois, tout ceci reste mon ressenti, peut-être mes yeux sont-ils désaxés par rapport à la réalité des mesures techniques. Je vous rassure d’emblée, mes yeux vont bien, les mesures peuvent l’attester : moins de 3 de DeltaE, espaces colorimétriques bien couverts, et température presque idéale.

Le DeltaE moyen SDR, en mode RTS du LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

Pour aller dans le détail, on atteint en SDR, avec le mode RTS, les 2.85 de DeltaE. Pour rappel, l’objectif est de se placer sous les 3, car en deçà, l’œil nu ne voit pas la différence entre la couleur désirée et affichée. Concernant le mode « Gamer 1 », le mode par défaut, il dépasse les 3. Ainsi, il faudra changer pour avoir une meilleure colorimétrie. Pour la température des couleurs, on atteint une valeur de 6 306 K. C’est très proche de la valeur neutre de 6 500 K que l’on cherche à atteindre.

Pour le mode HDR, on reste dans des valeurs très correctes. Le mode Gamer 1 est à seulement 2.52 de DeltaE, ce qui est largement suffisant, avec certaines couleurs plus ou moins fidèles, que vous pourrez voir sur le graphique ci-dessous.

Enfin, la dernière mesure intéressante porte sur la couverture des espaces colorimétriques standard. Le BT.709 est couvert à 146 %, le DCI-P3 peine, avec 98 %. On est proche de la valeur idéale de 100 %. Et, enfin, le BT.2020 est couvert à 67 %. C’est très correct et dans les valeurs standard.

La dernière mesure qui ternit le tableau, c’est la luminosité. Celle-ci est plutôt faible, et c’est fort dommage. L’OLED a une luminosité variable selon ce qui est affiché à l’écran. Ainsi, sur une mire de couleur blanche couvrant 1 % de l’écran, en SR, on atteint péniblement les 320 cd/m². En 100 %, un usage un peu plus proche de la réalité, c’est seulement 242.

En HDR, on monte à un pic maximal de 928 cd/m², sur une mire de 1%. Ce sont des valeurs relativement standards pour cette gamme, même si certains écrans dépasssent désormais largement les 1000 cd/m² pour les détails lumineux, y compris chez LG.

Une folie à utiliser en jeu !

La gamme UltraGear de LG est la gamme gaming, alors parlons gaming ! C’est un écran à 480 Hz, l’objectif est d’afficher un nombre d’images à la seconde ultra-élevé pour donner plus de réactivité potentielle au joueur. Pour bien tester cet écran, je l’ai utilisé sur le FPS compétitif Valorant essentiellement.

Du gameplay Valorant sur le LG UltraGear 27GX790A // Source : Maximilien Herr

À 480 Hz en Oled, on ressent la fluidité à chaque seconde de gameplay. J’ai une machine qui fait largement tourner en 480 FPS les jeux vidéo de ce genre, et c’est un plaisir pour les mirettes. Face à mon classique écran 240, et même face au 360 Hz que j’avais testé, la différence se ressent nettement.

En réalité, la différence de fluidité ne fait pas ressentir immédiatement. Comme pour beaucoup d’innovations, c’est le retour en arrière qui se fait sentir, surtout si vous avez l’oeil.

Prix et disponibilité

Le LG UltraGear 27GX790A est proposé au prix de 999 euros en plein tarif. Il semble se stabiliser autour des 800 euros sur de nombreux sites, et depuis quelques semaines. Dans tous les cas, cela reste un écran qui ne dépasse pas le seuil fatidique des 1000 euros, qui lui aurait valu une mauvaise note.