Les bonnes surprises de la Nintendo Switch 2 : ce qui fait vraiment plaisir

Quoi que l’on puisse penser, la Switch 2 est une bonne mise à jour par rapport à la console originale.

Après avoir parlé des points qui fâchent sur la nouvelle console de Nintendo (et il y en a plusieurs), il est temps d’équilibrer le débat. Certes, la Switch 2 est chère, les jeux aussi, et l’absence d’écran OLED au profit d’un LCD peut décevoir. Mais plusieurs annonces méritent qu’on s’y attarde, car ce sont de bonnes nouvelles.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide !

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici. Ce n’est pas tout, mais tout est là pour vous !

D’ailleurs, des commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, dont Amazon, Cdiscount ou encore Carrefour. Retrouvez la liste complète en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.

From Software en exclusivité : une première historique

La révélation la plus inattendue est sans doute l’arrivée du prochain jeu de From Software en exclusivité sur Switch 2. The Duskbloods, dont le premier trailer vient d’être dévoilé, est développé par le studio japonais derrière les phénomènes Elden Ring, Dark Souls et Demon’s Souls.

Prévu pour 2026 uniquement sur la nouvelle console Nintendo, ce partenariat représente un tournant majeur.

On pourrait trouver cette exclusivité un peu cruelle pour les fans des jeux From Software, réputés pour leur passion — au point de potentiellement investir dans une Switch 2 uniquement pour ce titre (à l’instar de Robin chez Frandroid). Mais pour Nintendo, c’est un signal fort envoyé à l’industrie sur les ambitions techniques de sa nouvelle machine.

Un écran 120 Hz avec VRR : Nintendo embrasse enfin les standards modernes

L’écran IPS LCD de 7,9 pouces en définition 1080p cache une belle surprise : il prend en charge le 120 Hz avec VRR (Variable Refresh Rate). Le VRR permet d’adapter dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran au framerate du jeu, pour éliminer les déchirures d’image et les saccades pour une expérience plus fluide.

En mode portable, les joueurs auront accès à deux options :

Mode qualité : 1080p/60 fps avec HDR

Mode performance : 720p/120 fps avec HDR

Cette approche, plus commune chez Sony et Microsoft, marque aussi un changement important dans la philosophie Nintendo.

Enfin, la définition maximale en mode portable atteint 1080p, tandis qu’en mode TV avec le nouveau dock, elle peut grimper jusqu’à 4K (Nintendo n’a pas encore précisé comment cette définition est techniquement gérée).

Nintendo Switch Online gratuit pendant presque un an

Un nouveau bouton marqué « C » sur les manettes permet d’accéder directement à GameChat, la fonctionnalité de communication intégrée à la console.

Bonne nouvelle pour les joueurs : le service Nintendo Switch Online sera gratuit jusqu’au 31 mars 2026, avant de nécessiter un abonnement payant.

Cette période d’essai prolongée permettra à tous de découvrir les fonctionnalités sociales améliorées sans surcoût initial, une stratégie intelligente pour accrocher les utilisateurs.

Cinq catégories de jeux pour tous les goûts

Nintendo a clarifié sa stratégie de catalogue avec cinq types de jeux :

Jeux exclusifs à la Switch 2 – exploitant pleinement les nouvelles capacités techniques Jeux Switch classiques – compatibles sans modification particulière Éditions optimisées – comme The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom, avec support HDR et fréquence d’images améliorée Portages multiplateformes – comme Elden Ring Des jeux classiques, comme ceux de la Gamecube

Cette approche équilibrée devrait assurer un catalogue riche dès le lancement, tout en valorisant la bibliothèque existante de la Switch.

La rétrocompatibilité est particulièrement impressionnante d’un point de vue technique. Contrairement aux précédentes transitions (DS vers 3DS, Wii vers Wii U), la Switch 2 utilise une architecture matérielle entièrement différente sans composants communs avec son prédécesseur. Nintendo a développé une solution unique que les ingénieurs décrivent comme « entre un émulateur logiciel et une compatibilité matérielle« .

Cette « traduction simultanée » des jeux Switch permet non seulement de les faire fonctionner sur le nouveau matériel, mais apporte également des améliorations notables : temps de chargement plus rapides, performances plus stables et compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités comme GameChat et GameShare. L’équipe a testé individuellement plus de 10 000 jeux Switch pour assurer leur compatibilité.

Un processeur Nvidia sur mesure avec mise à l’échelle IA

La Switch 2 embarque un « processeur sur mesure fabriqué par Nvidia« , probablement un Tegra T239 d’après les fuites concernant la carte mère. Selon les analystes, la puissance brute serait comparable aux consoles de génération précédente (PS4, Xbox One), mais la véritable innovation résiderait dans l’utilisation de technologies de mise à l’échelle par apprentissage automatique, le fameux DLSS.

Cette approche permettrait d’améliorer visuellement des rendus 720p jusqu’à une définition 4K lorsque la console est connectée au téléviseur, ce qui offrirait ainsi un bon équilibre entre performances et qualité visuelle.

Un système audio intégré digne des standards actuels

La Switch 2 innove avec un microphone intégré directement dans la console, principalement dédié à la fonction GameChat (similaire à Discord). Les fonctionnalités audio sont impressionnantes :

Réduction de bruit avancée

Annulation d’écho

Contrôle automatique du gain

Ces technologies permettent une expérience vocale de qualité sans nécessiter de réglages complexes, et surtout sans accessoire supplémentaire.

Connectivité moderne et dock amélioré

La nouvelle console prend en charge le Wi-Fi 6, accélérant considérablement les téléchargements pour ceux disposant d’une connexion Internet performante. L’absence de bande 6 GHz pourrait s’expliquer par des considérations d’autonomie.

Le dock de la Switch 2 intègre désormais nativement un port Ethernet filaire, alors qu’il fallait un adaptateur séparé avec la Switch originale. Et ça, c’est très cool.

Support webcam : officielle ou la vôtre

Nintendo mise pleinement sur l’aspect social avec la Switch 2. Une caméra officielle compatible avec GameChat sera disponible dès le lancement le 5 juin au prix de 59,99 euros.

Les fonctionnalités varient selon les jeux, mais la présentation a notamment montré l’intégration de visages des joueurs dans Super Mario Party Jamboree édition Switch 2, superposés aux écrans de jeu.

La caméra officielle se branche sur le port USB-C et fonctionne aussi bien en mode TV qu’en mode portable. Elle capture des images grand angle avec ajustement automatique de la luminosité et dispose d’un obturateur physique pour la confidentialité.

Bonne nouvelle : Nintendo a confirmé la compatibilité avec des webcams tierces via USB-C. Avant d’acheter la caméra officielle, vous pourriez essayer celle que vous possédez déjà, soit directement, soit avec un adaptateur USB-A vers USB-C. Le logiciel système propose même une fonction « Tester la caméra USB » pour vérifier la compatibilité.

Fixation magnétique intuitive

La fixation magnétique des Joy-Con 2 représente une avancée majeure. Cette idée existait déjà durant le développement de la Switch originale, mais avait été abandonnée car les aimants ne permettaient pas une fixation suffisamment stable.

Après une décennie de recherche, Nintendo a finalement réussi à créer un système magnétique offrant à la fois stabilité et facilité de détachement. Un simple bouton de déverrouillage permet de retirer les manettes, tandis que le « clic » satisfaisant lors de l’attachement magnétique devrait ravir les amateurs de sensations tactiles.

Fonction souris assez smart

L’une des innovations les plus surprenantes est la fonction souris des Joy-Con 2. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités de gameplay :

Dans Metroid Prime 4: Beyond, utiliser le Joy-Con gauche pour se déplacer et le droit comme souris pour viser

Dans Drag x Drive, manipuler deux « roues » simultanément avec les deux Joy-Con comme souris

Remplacer efficacement l’écran tactile en mode TV, résolvant un problème de longue date

Joysticks à « glissement fluide » et HD Rumble 2.0

Les « joysticks à glissement fluide » de la manette Pro apportent également une amélioration notable avec :

Un fonctionnement silencieux, même lors de mouvements rapides

Une réduction de la « sensation de choc » lors de l’inclinaison

Un mouvement plus fluide grâce à une conception mécanique repensée

Le HD Rumble 2.0 promet quant à lui des vibrations plus puissantes (se rapprochant de celles des manettes GameCube), un rendu plus réaliste des sensations tactiles, et des temps de réponse plus rapides pour une meilleure synchronisation avec l’action à l’écran.