Amazon baisse le prix du Sony INZONE M10S, l’écran OLED 27″ 480 Hz pour gamers exigeants

Avec son écran INZONE M10S, Sony pousse les limites de la fluidité dans ses retranchements puisqu’il peut afficher jusqu’à 480 images par seconde, un must pour la compétition, accessible pour 1249 euros sur Amazon.

C’est un écran PC gaming assez récent, puisqu’il est disponible depuis octobre 2024. Avec l’INZONE M10S, Sony s’adresse clairement aux joueurs en quête de fluidité, donc dans l’esport, bien sûr, mais pas seulement. Le tout sur une dalle OLED d’une diagonale de 27 pouces avec une fréquence d’affichage qui peut grimper jusqu’à 480 images par seconde, un chiffre rarement égalé. Tout comme son prix, surtout pendant les ventes de printemps sur Amazon, puisqu’il bénéficie d’une petite remise de 100 euros, ça fait toujours plaisir.

Les points forts du Sony INZONE M10S

Sa fréquence de rafraîchissement qui monte jusqu’à 480 Hz

Quand l’HDR est activé, les performances sont folles

La dalle OLED offre un temps de réponse quasi instantané

Le Sony INZONE M10S est un écran PC gaming relativement récent, ce qui explique que son prix n’est pas radicalement en baisse. Il passe de 1 349 euros à 1 249 euros sur Amazon, ce qui n’est pas si mal.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony INZONE M10S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran PC qui n’a pas de mal à accueillir une console

-250 € sur les PC portables Snapdragon X Découvrez les PC les plus rapides et optimisés pour l’IA. Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier de jusqu’à 250 euros de remise.

Avec l’INZONE M10S, Sony mise, en tout cas extérieurement parlant, sur la sobriété. Vous avez une dalle OLED fine avec des contours très discrets, sans logo en dessous, monté sur un pied à socle circulaire pour ne pas prendre de place sur votre bureau. Il donne la possibilité de faire pivoter l’écran en mode portrait et propose un passe câble pour tout bien ranger et avoir un bureau propre et net.

À l’arrière, vous retrouvez toute la connectique, à savoir un DP 2.1 et deux ports HDMI 2.1. Tout ce petit monde est compatible avec le mode 480 Hz, ce qui vous permet de brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series sur l’écran pour jouer sur sa surface de 27 pouces. Par contre, pour le prix, on regrette l’absence de prise USB-C qui permettrait de charger une manette pendant le jeu.

Une dalle de grande qualité pour une image fluide

L’écran fait donc 27 pouces de diagonale et affiche 1440p, ce qui est suffisant pour du gaming, même en compétition. Grâce à l’OLED et au HDR, les noirs sont très profonds et le contraste est virtuellement infini. Même la luminosité est de la fête avec un pic (dans notre test) à 1122 cd/m², ce qui n’est pas à la hauteur de la promesse de la marque qui est de 1300 cd/m².

Le Sony INZONE M10S est bien évidemment compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Par contre, si vous activez le mode 24,5 pouces pour cropper l’écran, vous désactivez ces fonctions. Bien sûr, la feature vedette de cet écran, c’est la fréquence de rafraîchissement de 480 Hz. Un chiffre qui, il est vrai, est impressionnant sur tous les jeux, notamment les titres compétitifs. Même s’il faut l’avouer, la différence entre le 360 Hz et le 480 Hz est minime et quasiment invisible à l’œil nu.

N’hésitez pas à lire notre test du Sony INZONE M10S pour en apprendre plus sur cet écran PC gaming hors du commun.

Notre guide d’achat sur les meilleurs écrans gaming du moment est aussi disponible pour vous orienter vers le modèle dont vous avez besoin.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.