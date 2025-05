À moins de 140 €, cet écran Lenovo QHD de 27″ et 100 Hz, va faire plaisir aux télétravailleurs

En savoir plus

Avec le N27q, Lenovo s’adresse Ă toutes les personnes travaillant Ă la maison, ou voulant juste pouvoir se poser devant un Ă©cran de qualitĂ©. Pour ne pas s’abĂ®mer les yeux, bien sĂ»r, mais aussi se faire plaisir avec de belles images puisqu’il peut atteindre une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 100 Hz. Avec 40 euros de rĂ©duction sur Amazon, c’est un bon petit Ă©cran qui peut mĂŞme ĂŞtre votre compagnon sur des sessions de gaming sur des titres pas trop exigeant. Mais son cĹ“ur de cible, c’est vraiment l’usage quotidien et le (tĂ©lĂ©)travail.

Pour un écran bureautique, le Lenovo N27q coûte normalement 179,90 euros. Avec la promo sur Amazon, vous pouvez le commander pour 139,90 euros.

Le Lenovo N27q est un Ă©cran PC de bureau plat d’une diagonale de 27 pouces. Une taille raisonnable qui permet d’avoir une belle image avec de la QHD au format 16:9, soit 2 560 x 1 440 pixels. L’Ă©cran propose en plus une frĂ©quence de rafraĂ®chissement max de 100 Hz, ce qui permet d’avoir une grande fluiditĂ© quand vous l’utilisez. C’est pratique pour tout, ça permet d’avoir moins de saccades lors des animations.

Il y a en plus des bords très fins sur trois cĂ´tĂ©s, ce qui laisse toute la place Ă l’image. Ainsi, que ce soit pour jouer, travailler ou regarder une vidĂ©o, vous aurez un grand espace bien confortable. D’autant qu’il est Ă©quipĂ© de plusieurs technologies pour prĂ©server vos yeux en limitant l’Ă©mission de lumière bleue et les scintillements.

Cet Ă©cran PC est Ă©quipĂ© de trois entrĂ©es vidĂ©os : deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4 compatible HBR2. Grâce à ça, vous pouvez brancher plusieurs appareils dessus, utile si sur votre bureau il y a un PC fixe, un mini PC, un PC portable, une console ou mĂŞme une box multimĂ©dia. Les trois entrĂ©es permettent de ne pas avoir Ă s’amuser Ă tout dĂ©brancher Ă chaque fois.

Par contre, il n’y a pas de haut-parleur sur cet Ă©cran. Pour pallier ça, il y a une prise pour des Ă©couteurs. Ça peut dĂ©panner en cas de besoin, mais il vaut mieux avoir des enceintes ou une barre de son pour se faire plaisir. Petit bonus : vous pouvez le fixer sur un mur puisqu’il est compatible support mural VESA 100 Ă— 100 mm.

