Moins de 100 €, c’est le super prix de cet écran PC Lenovo Full HD, 23,8 pouces et 100 Hz

Avec le Lenovo L24i-4A, la marque propose un écran de 23,8 pouces Full HD à la fois élégant, accessible et polyvalent. Idéal pour les usages bureautiques, multimédia ou encore pour un setup secondaire. D’ailleurs, il est en promotion aujourd’hui sur le site de la firme de 149 euros à 99 euros avec un code.

Lenovo, géant chinois de l’informatique, s’est imposé au fil des années comme l’un des acteurs incontournables du marché des PC, des tablettes et des accessoires numériques. Les moniteurs de la marque sont de bon ajout pour des configurations ne nécessitant pas des prouesses légendaires. À ce sujet, le Lenovo L24i-4A se retrouve aujourd’hui avec une ristourne de 50 euros avec l’utilisation d’un code promo.

Les bons points de ce moniteur L24i-4A

Une dalle FHD de 23,8 pouces

Un taux de rafraichissement de 100 Hz

Deux haut-parleurs de 3W

Au lieu de 149 euros, le Lenovo L24i-4A est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur le site de Lenovo avec le code : AVRIL

Une belle dalle FHD avec 100 Hz de taux de rafraichissement

Le Lenovo L24i-4A se distingue par sa dalle IPS FHD de 23,8 pouces de 1920 x 1080 pixels, idéale pour les tâches quotidiennes, le multimédia, et même un peu de gaming léger. Ce qui la rend encore plus attrayante, c’est son taux de rafraîchissement de 100 Hz, un atout notable dans cette gamme de prix.

Avec un taux de rafraîchissement plus élevé que la norme 60 Hz, cette dalle permet une fluidité accrue, surtout dans les déplacements rapides à l’écran, qu’il s’agisse de faire défiler des pages web ou de profiter de contenus vidéo dynamiques. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, cet écran propose un confort visuel de qualité, avec des couleurs vives et une bonne gestion des contrastes, tout en restant accessible.

Des haut-parleurs et des bords ultra-fins

Ce moniteur ne se contente pas d’offrir un affichage de qualité, il prend également soin de l’expérience sonore. Équipé de haut-parleurs intégrés, il propose un son clair et suffisamment puissant pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou participer à des visioconférences. Bien sûr, pour des expériences audio plus immersives, il est toujours possible de connecter des enceintes externes ou un casque, mais pour des moments plus tranquilles, les haut-parleurs fournis suffisent amplement.

De plus, le design de l’écran est sublimé par ses bords ultra-fins de 6,9 mm, qui offrent un look moderne et élégant. Ces bords réduits permettent d’offrir une surface d’affichage plus grande tout en gardant un aspect minimaliste, ce qui rend le moniteur idéal pour ceux qui recherchent un visuel épuré. Pour s’adapter à n’importe quel type de setup, le Lenovo L24i-4A possède un pied lui dotant d’une inclinaison -5° -22°, le socle du support propose même un support de téléphone et un trou de gestion des câbles.

Afin de comparer le Lenovo L24i-4A avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs pour la bureautique du moment.

