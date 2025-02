Xiaomi G27i : cet écran PC de 27 pouces, Full HD et 165 Hz, est à son meilleur prix aujourd’hui

Vous cherchez un moniteur gaming fluide et à un bon prix ? Le Xiaomi G27i est un écran de 27 pouces Fast IPS FHD et 165 Hz compatible FreeSync Premium Pro est proposé à 139 euros au lieu de 179 euros chez GrosBill.

Pour profiter pleinement des performances de votre configuration PC, il est essentiel de l’accompagner d’un moniteur Ă la hauteur. Que ce soit pour du gaming, la crĂ©ation de contenu ou un usage bureautique, un bon Ă©cran fait toute la diffĂ©rence. Un affichage de qualitĂ© offrant fluiditĂ©, rĂ©activitĂ© et confort visuel permettra d’exploiter tout le potentiel de votre machine. C’est ce que propose le moniteur Xiaomi G27i, et aujourd’hui son prix perd 40 euros sur le site Grosbill.

Le moniteur G27i en trois points

Compatible FreeSync Premuim Pro

Un taux de rafraichissement de 165 Hz

Le HDR10

Au lieu de 179 euros, le Xiaomi G27i est aujourd’hui disponible en promotion Ă 139 euros sur GrosBill.

Des performances visuelles remarquables Ă petit prix

Le Xiaomi G27i est Ă©quipĂ© d’une dalle Fast IPS de 27 pouces offrant une rĂ©solution Full HD (1 920 x 1 080 pixels), un choix idĂ©al pour les joueurs Ă la recherche de performance visuelle. Grâce Ă son taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ© de 165 Hz, cet Ă©cran garantit des images d’une grande nettetĂ© et une fluiditĂ© exceptionnelle, mĂŞme lors des scènes les plus rapides et intenses avec son taux de rĂ©ponse de 1 ms.

Que ce soit pour les jeux compétitifs où chaque détail compte ou pour les films et vidéos en haute définition, l’écran du Xiaomi G27i vous plonge dans une expérience visuelle immersive. Sa technologie Fast IPS, combiné au support du HDR10, assure également des couleurs vives et des angles de vue larges, permettant une qualité constante, quel que soit l’angle sous lequel vous regardez l’écran.

Un bel écran, et une connectique complète

Ce moniteur gaming de chez Xiaomi propose un design Ă©lĂ©gant et minimaliste qui s’intĂ©grera dans n’importe quel setup. Ses bords fins maximisent l’espace d’affichage, offrant une immersion visuel accrue. De plus, l’Ă©cran est Ă©quipĂ© d’un support ajustable, permettant aux utilisateurs de rĂ©gler l’inclinaison pour un confort de vision optimal, pratique pour les longues sessions de jeu.

L’Ă©cran est Ă©quipĂ© de plusieurs ports, dont un DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0, permettant une compatibilitĂ© Ă©tendue avec divers appareils en plus des PC, par exemple une console de jeu, ou mĂŞme un boitier multimĂ©dia. Une prise audio jack 3.5 mm est par ailleurs disponible pour connecter des Ă©couteurs ou des haut-parleurs externes. Le G27i est compatible avec les supports VESA, facilitant son installation sur des bras articulĂ©s ou des dispositifs muraux, rendant ainsi l’amĂ©nagement sur l’espace de jeu efficace.

Afin de comparer le Xiaomi G27i avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs gaming du moment.

