Quelles enceintes PC choisir ? Notre sélection

Sur PC, les casques c'est bien mais les enceintes c'est plus confortable. Retrouvez notre sélection des meilleures enceintes pour votre PC pour jouer tranquillement ou regarder des vidéo sans vous couper du monde.

Le casque est généralement le compagnon idéal pour les joueurs PC, notamment lorsque l’on a besoin d’un micro pour les jeux en ligne. Mais avoir de vraies enceintes est parfois plus pratique et surtout plus confortable. Par exemple pour les jeux d’aventure que l’on finira tranquillement à la manette ou même simplement pour regarder des films et séries sur son ordinateur. Voici notre sélection.

La sélection en un clin d’œil

Bose Companion 2 Série III : notre recommandation

Les Companion 2 sont les enceintes PC d’entrée de gamme de Bose et son selon nous le meilleur compromis sur le terrain des enceintes PC. La première raison à cela est un encombrement limité, et un design très discret. Les deux enceintes s’intégreront ainsi parfaitement à tous les intérieurs, tout en laissant de la place sur votre bureau.

La contrepartie de cet encombrement limité est logique : les Companion 2 ne brillent pas sur les basses. Quelques fréquences seront mâchées tout en bas du spectre. Cela pourra être un peu gênant dans certains cas, même si de manière générale vous ne devriez pas vraiment vous apercevoir au quotidien. Compte de tenu de leur prix, elles ne pouvaient pas non plus faire de miracle.

On apprécie également la présence d’un potentiomètre pour le volume à l’avant, facile d’accès, ainsi qu’une sortie jack 3,5 mm en façade. C’est toujours pratique si vous avez besoin de faire moins de bruit pour une raison ou pour une autre, surtout si vous n’avez pas de sortie audio en façade sur votre tour PC. Proposées sous la barre de 100 euros, les Bose Companion 2 Series III sont selon nous le meilleur choix pour des enceintes PC.

Les Bose Companion 2 Série III en bref

Compactes et discrètes

Manquent un peu de basses

La qualité Bose

Retrouvez les Bose Companion 2 à moins de 100 euros

Razer Nommo Chroma : pour les joueurs

Si vous êtes joueur et que vous aimez les choses pleines de LED, sachez que Razer propose les Nommo Chroma avec donc des LED RGB qui viendront s’ajouter à votre matériel de l’écosystème Chroma de Razer, tels que les claviers et les souris. C’est amusant pour l’ambiance, surtout pour jouer dans le noir. Elles ont également le mérite d’être assez joliment dessinées et montées sur pied. Cela les rend plus discrètes… lorsque l’éclairage n’est pas en fonctionnement.

Contrairement à Bose, le son Razer n’est pas toujours très bien équilibré. C’est donc bien plus pour les lumières que pour le son qu’il faut opter pour les Nommo Chroma. Comptez environ 170 euros pour mettre la main dessus ce qui est un peu onéreux compte tenu du niveau de l’audio. Ceci étant dit, l’éclairage RGB leur confère un supplément d’âme indéniable.

Pourquoi choisir les Razer Nommo Chroma ?

Pour l’éclairage RGB

Retrouvez les Razer Nomma Chroma à 160 euros environ

Audio Engine A2+ : l’option premium

Si vous cherchez à monter sur la qualité du son, quitte à dépenser plus, nous vous conseiller de vous tourner vers les enceintes AudioEngine A2+ 60W. Outre la qualité audio historiquement reconnue de la marque, elles ont le mérite de proposer du Bluetooth, ce qui vous permettra d’en profiter facilement avec vos appareils mobiles également.

Elles disposent en plus d’une entrée Phono pour une platine vinyles et d’une entrée jack 3,5 pouces. Bref, c’est une paire d’enceintes à tout faire qui, pour parachever un tableau déjà bien complet, embarque un DAC 24 bits pour transforment votre signal numérique en signal analogique de la meilleure des façons. Il faudra en revanche débourser la rondelette somme de 299 euros pour en profiter.

Pourquoi choisir les Audio Engine A2+ ?

La qualité audio

Le DAC 24 Bits

Le Bluetooth et l’entrée Phono

Retrouvez les Audio Engine A2+ à 299 euros

Logitech Z200 : les enceintes PC pas cher

Inversement si vous avez un budget limité, on vous recommande d’aller chez Logitech et ses Haut-Parleurs Z200. Vendues moins de 20 euros, il ne faut pas s’attendre à des miracles côté son. Elles conviendront en revanche très bien comme solution d’appoint lorsque vous n’avez pas envie de porter de votre casque. Notez qu’elles intègrent également une entrée et une sortie jack 3,5 mm.

Petite facétie, avec une molette de réglage des graves, mais encore une fois, avec de si petites enceintes, elle servira à les réduire plus qu’à les augmenter. Les deux enceintes offrent une puissance de 10W en crête. Autrement dit, vous ne ferez pas trembler les murs. Les Z200 existent également en version Bluetooth, numérotée Z207 cette fois, et vendue 37 euros. C’est un petit plus sympathique en cas de besoin.

Pourquoi choisir les Logitech Z200 ?

Un tout petit prix

La qualité Logitech

Retrouvez les Logitech Z200 à 20 euros environ

Avant d’acheter

Pourquoi choisir une enceinte PC plutôt qu’une enceinte classique ?

Car elles sont prévues pour fonctionner avec un PC. Elles ont généralement un facteur de forme plus approprié pour être posées sur un bureau et limiter l’encombrement. Certaines enceintes, généralement haut de gamme, se branchent directement en USB et intègrent également leur propre DAC (convertisseur de signal numérique / analogique) afin d’offrir un son de meilleure qualité. Enfin, certaines, plus orientées Gaming disposent également d’éclairage LED.

Comment avons-nous réalisé cette sélection ?

Pour réaliser notre sélection des meilleures enceintes PC, nous nous sommes basé en premier sur le critère de prix, mais aussi sur l’encombrement des enceintes, leur esthétique ainsi que certaines spécificités techniques. Si la qualité audio est bien évidemment importante, nous considérons que c’est un élément un peu plus secondaire sur des enceintes PC, nous nous sommes donc un peu moins attardés sur ce point que pour des casques audio par exemple. Sachez que si nous n’avons pas testé à proprement parler tous les produits de cette sélection, nous connaissons la plupart d’entre eux. En cas de doute, nous effectuons une revue de presse de différents tests afin d’être certains de vous proposer des produits qui ne vous décevront pas.