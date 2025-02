L’Asus Zenbook A14 devient l’une de nos recommandations d’ultraportables indispensables

L’Asus Zenbook A14, ultraportable de 14 pouces, fait son entrée dans notre guide d’achat des meilleurs PC ultraportables . Avec son design léger, son autonomie record et ses performances optimisées pour la bureautique, il s’impose comme un choix incontournable pour les utilisateurs en quête de mobilité et de praticité.

Caractéristiques principales : légèreté et endurance

Pesant seulement 980 grammes grâce à son châssis en ceraluminum, l’Asus Zenbook A14 est l’un des ultraportables les plus légers de notre guide d’achat. Il offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre 32 heures en lecture vidéo et 20 heures en usage bureautique, grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) économe en énergie. Attention, il s’agit là de la version que nous avons pu tester. Son écran OLED Full HD+ de 14 pouces garantit une qualité d’image remarquable, bien que limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le PC portable Asus se distingue par l’intégration de technologies avancées comme l’IA via le NPU Hexagon de Qualcomm, qui améliore l’efficacité des tâches quotidiennes. Sa connectique est complète pour un ultraportable fin, incluant USB-C 4.0, HDMI 2.1 et Wi-Fi 6. De plus, son SSD PCIe 4.0 assure des vitesses de lecture et d’écriture élevées.

L’Asus Zenbook A14 face à la concurrence

Face à des modèles comme le MacBook Air M3 ou le Lenovo Yoga Slim 7i, le Zenbook A14 se démarque par :

Son poids plume : idéal pour les déplacements fréquents.

: idéal pour les déplacements fréquents. Son autonomie exceptionnelle : surpassant la plupart des concurrents.

: surpassant la plupart des concurrents. Son bel écran Oled : bien calibré malgré le rafraîchissement à 60 Hz seulement.

Cependant, ses performances graphiques limitées et son écran à 60 Hz peuvent être un frein pour les utilisateurs exigeants.

Pourquoi choisir l’Asus Zenbook A14 ?

L’Asus Zenbook A14 a été sélectionné pour son équilibre entre légèreté, autonomie et prix compétitif. Pour en savoir plus sur ce modèle et découvrir d’autres options adaptées à vos besoins, consultez notre guide d’achat complet des meilleurs ultraportables.

