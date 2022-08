Test du Lenovo Yoga Slim 7i Carbon : parfait… à un gros défaut près

La gamme Yoga de Lenovo a un nouveau représentant : le Yoga Slim 7i Carbon. Un ultrabook ultra prometteur sur le papier...

N’oublions pas une chose dans le monde des ordinateurs portables : Lenovo a été plus innovant qu’on pourrait bien le croire. Le constructeur a après tout été au devant de la mode des ordinateurs transformables avec sa gamme Yoga. Aussi, on attend toujours beaucoup de ses derniers appareils. Avec le Yoga Slim 7i Carbon, Lenovo avait presque un sans-faute… Presque.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Fiche technique

Modèle Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Taille de l'écran 13.3 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) i5-1240P Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 512 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.0 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 301 x 14,8 x 206 mm Poids 970 grammes Fiche produit

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Design

Le design du Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est intéressant pour plusieurs choses. Dans un premier temps pour son orientation : de la manière dont les logos sont orientés, il donne l’envie d’être tenu à la verticale comme une sorte de bouquin. Et ça marche : avec sa coque en alliage de magnésium à la texture étonnante, peut-être liée à ces « fibres de carbone multicouches Web-Core 2.0 » intégrées dont parle Lenovo, il a ce petit je-ne-sais-quoi de premium qui fait effet.

Cela s’ajoute à ses bords ultra arrondis, qui alliées à son poids plume de 995 grammes donne l’impression d’utiliser une tablette plus qu’un ordinateur portable. Il en devient presque choquant que ce dernier ne soit pas un format transformable, tant tout paraît optimisé pour cela. Vraiment, le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est un ordinateur séduisant sur bien des aspects.

Clavier et pavé tactile

Hélas, l’idylle s’arrêtera ici. Sur ce point très précis : celui du clavier. Tout allait bien sur le papier pourtant, avec des touches assez large et une touche Entrée plein format. Ses touches ont très peu de course, mais ce n’est pas un grand mal sur un ordinateur si fin.

Mais voilà… La touche Espace est insupportable. Proche de l’inutilisable. Celle-ci a encore moins de course que toutes les autres, et n’est pas égale. Elle fonctionne plutôt bien si vous appuyez sur la gauche, oui. Si vous appuyez au centre de celle-ci, vous avez 8 chances sur 10 que votre appui ne soit pas reconnu. Et si vous appuyez sur la droite de l’appareil, vous avez 3 chances sur 10 que votre appui soit reconnu deux fois. Deux espaces dans votre texte, donc. Le problème est tel que j’ai dû abandonner l’idée de taper ce test sur l’ordinateur lui-même, comme le veut notre tradition, pour revenir à mon Chromebook habituel.

C’est une vraie déception, puisque tout le reste est bon. Le pavé tactile est excellent et glisse sous le doigt. Le format, la largeur… Tout va. Si seulement cette touche Espace n’était pas aussi mauvaise.

Connectique

Sur la gauche, vous retrouverez un port USB C Thunderbolt 4. Sur la gauche, un « simple » port USB-C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort 1.4, alimentation et avec une bande passante de 20 Gbit/s. Vous trouverez également un interrupteur physique permettant de déconnecter la webcam, pour protéger votre vie privée.

C’est évidemment une configuration légère, qui va avec le concept de l’ordinateur. Là encore, il rappelle une tablette plus qu’un PC, mais le tout reste cohérent. Qui plus est, un port Thunderbolt 4 débloque naturellement de nombreuses possibilités avec sa bande passante de 40 Gbit/s.

Webcam et audio

La webcam, compatible Windows Hello par ailleurs, est dans un emplacement là encore intéressant. Le capot de Lenovo Yoga Slim 7i Carbon a une petite protubérance servant non seulement à l’ouvrir facilement, mais aussi à accueillir ses capteurs. Une très bonne idée, même si la webcam elle-même n’est que de 720p. Elle ne fait pas de miracle donc.

Il en va de même pour les haut-parleurs, qui sont situés en dessous de la machine. Pas le placement le plus optimisé du monde, mais là encore pardonnable. Le volume est étonnamment puissant, avec des aigus bien définis. Les mediums ne sont pas en retrait, mais manquent un brin de corps. Quant aux basses… Elles sont inexistantes, naturellement. Le tout n’est pas mauvais.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Écran

Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est équipé d’une dalle IPS LCD 8 bits de 13,3 pouces en définition 2560 x 1600 pixels au ratio 16:10. Celle-ci est compatible avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien qu’elle soit configurée par défaut en 60 Hz. Elle est également tactile, là encore une opportunité manquée d’en faire un appareil transformable.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on remarque que comme promis par le constructeur, la dalle couvre bien 99,9% de l’espace sRGB. Elle est même parfaitement calibrée pour cela. Ce n’est pas le cas de l’Adobe RGB, couvert à 68,8%, ou du DCI P3 à 70,7%. La température de couleurs moyenne est relevée à 6400K très proche du 6500K de la norme vidéo, et le ratio de contraste est très bon à 1281:1. Le Delta E00 moyen comparé à l’espace DCI P3 est à 2.35, ce qui est très bon.

C’est peut-être sa luminosité maximale, relevée à 361 cd/m², qui est un brin décevante. Certes, c’est suffisant pour que l’ordinateur soit lisible en plein soleil, mais pas aussi confortablement qu’avec un bon 500 cd/m². Vous pouvez aussi oublier le HDR. Mais l’un dans l’autre, le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est excellent pour qui travaille sur l’espace sRGB, soit principalement le web. Ce n’est pas l’ordinateur parfait pour les monteurs vidéo, mais il n’en a jamais eu l’ambition.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Logiciel

Lenovo reste généralement discret dans ses retouches logicielles. C’est toujours le cas ici sur le Yoga Slim 7i Carbon, qui n’a vraiment que l’installation de base de McAfee comme mauvais trait. C’est encore et toujours un adware, qu’on le veuille ou non.

À l’inverse, Lenovo Vantage est encore et toujours l’une des meilleures interfaces pour gérer les réglages de l’appareil finement. Elle représente le meilleur point central entre le bon nerd qui veut absolument tout régler finement, et le néophyte qui doit tout de même comprendre ce qu’il fait.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Performances

Dans notre configuration de test, le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est équipé du Intel Core i7-1260P, un SoC à 12 cœurs dont 4 performances et 8 efficients pour 16 threads, qui peut turbo jusqu’à 4,7 GHz. Il est soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5, et 1 To de stockage PCIe Gen 4.

Benchmarks généraux

En mode performance le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon se comporte exactement comme on l’attendait avec sa puce i7-1260P. On retrouve sur Cinebench R23 sensiblement les mêmes résultats sur le LG Gram 17, le Samsung Galaxy Book 2 Pro ou encore le dernier Zenbook 14, avec 8942 points en multi core et 1503 points en single core. Il en va de même sur PCMark 10, avec un score de 5091 points.

Toujours le même résultat pour le SSD Samsung en PCIe Gen 4. Il est tout de même à noter que parmi les ultrabooks récemment testés, le Yoga Slim 7i Carbon est celui qui a récupéré les meilleurs scores malgré sa finesse.

Refroidissement et bruit

Et cela, il le paye un petit peu du côté de la chauffe. Même en utilisant son mode normal, l’ordinateur atteint rapidement les 52°C en bas du châssis. Si vous utilisez le Yoga Slim 7i Carbon principalement posé sur un bureau ou une quelconque surface plane, vous ne le ressentirez pas. Les autres parties du PC portable restent confortables. Mais si vous l’utilisez sur vos genoux… Ouch.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Autonomie

Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est équipé d’une petite batterie de 50Wh. Celle-ci se recharge grâce à n’importe lequel des ports USB-C de l’ordinateur, et n’importe quel chargeur utilisant la norme PowerDelivery.

Sur un usage classique, ce à quoi se destine cet ordinateur par ailleurs, avec de nombreux onglets ouverts, quelques vidéos et un brin de musique… Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon tiendra entre 9 et 10 heures. C’est dans le cadre des promesses du constructeur une nouvelle fois, qui n’a pas menti sur sa fiche technique.

Neuf heures d’autonomie ne lui permet pas d’être sur le podium des derniers ultrabooks, mais cela reste une très bonne performance. Surtout pour un ordinateur portable aussi fin et transportable que celui-ci.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est d’ores et déjà disponible en France. La configuration de notre test est vendue à 1 799 euros, mais vous pouvez retrouver le PC en configuration i5 aux alentours de 1 300 euros.