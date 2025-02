Meilleurs mini PC : quel modèle choisir en 2025 ?

Vous voulez un PC de bureau compact, efficace et pas trop cher ? Le mini PC, livré clé en main, est fait pour vous. Voici ceux que l’on a testé et que l’on vous conseille.

Que vous cherchiez à optimiser l’espace de votre bureau ou à monter un centre multimédia discret pour votre salon, les mini PC sont une solution fort séduisante. Avec leur format réduit, ils n’en abandonnent pas pour autant les performances. Principalement pensés pour des usages bureautiques et loisirs, ils offrent aussi des avantages uniques comme la portabilité et une faible consommation énergétique.

Avec une offre en constante expansion, il peut être difficile de choisir le modèle idéal parmi la multitude de références disponibles. Puissance, connectivité, évolutivité, ou encore usage spécifique : les critères à prendre en compte sont nombreux. C’est pourquoi nous avons conçu ce guide d’achat pour vous aider à faire un choix éclairé, en tenant compte de vos besoins et de votre budget.

Apple Mac mini M4 (2024) Le roi des mini PC

Difficile de parler de mini PC sans mettre en avant l’excellent Mac Mini M4. Apple réussit à proposer (pour une fois) un super rapport qualité/prix. La puce M4 est en effet redoutable, et à moins de 700 euros, le produit est excellent.

Compact, léger, élégant : le Mac Mini M4 peut tout autant être arboré sur un bureau que se cacher quelque part. Il se présente sous la forme d’une petite brique carrée de 12,7 x 12,7 cm et de seulement 670 grammes, ce qui en fait le mini PC le plus compact du marché.

Parlons performances : la puce M4 sera parfaite pour de la bureautique, des loisirs, ainsi que des usages créatifs comme du montage ou de la retouche photo. Il sera comparable à des PC portables intégrant des RTX 30. En monocœur, la puce M4 est particulièrement impressionnante. À côté de cela, la RAM peut être configurée de 16 Go à 64 Go, et le stockage SSD peut être configuré de 256 Go jusqu’à 8 To. Malheureusement, les tarifs de ces augmentations sont prohibitifs. Or, il sera impossible par la suite d’augmenter tout cela vous-même. Il s’agit d’un des gros défauts d’Apple.

Côté gaming, on ne peut pas parler du Mac mini M4 comme d’une machine de jeu, mais il est clairement possible de jouer à certains titres, en baissant ses exigences graphiques.

La connectique disponible est plutôt honnête : un port HDMI (un seul néanmoins), un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm, ainsi que trois ports USB-C (40 Gbit/s). On trouve en plus deux ports USB-C (10 Gbit/s) à l’avant de la machine. Le Mac Mini intègre un petit haut-parleur, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il faudra par contre faire l’impasse sur l’USB-A, dommage, mais pas étonnant de la part d’Apple…

Geekom GT1 Mega Le plus puissant des mini PC

Le Geekom GTA Mega propose ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché des mini PC en 2025. De la puissance, mais aussi une connectique irréprochable. Nous avons aussi beaucoup apprécié les possibilités d’évolution.

Le châssis du Geekom fait peu ou prou les mêmes dimensions que celui du Mac Mini. Sauf que sa connectique est bien meilleure : on salue la présence de 2 ports HDMI, et 3 ports USB-C 4. En tout, il est possible de brancher jusqu’à 4 écrans. Quatre ports USB-A sont aussi présents en façade. La connectivité est elle aussi très moderne : Wi-Fi 7, USB4, double Ethernet 2,5 Gb/s.

Un point fort du GT1 Mega est sa facilité d’accès aux composants internes. En retirant quatre vis sous les pieds en caoutchouc, on peut facilement accéder aux slots de RAM et de SSD pour d’éventuelles upgrades.

Sur les perfs, c’est du tout bon : le processeur Intel Core Ultra 9 185H se montre particulièrement à son avantage dans les tests multicœurs. Il est couplé avec 32 Go de RAM en DDR5 5600 MHz et 2 To de stockage. En termes de performances graphiques, l’Intel Arc intégré offre des résultats corrects pour un GPU intégré, mais ne rivalise évidemment pas avec des cartes graphiques dédiées. Il permet néanmoins de jouer à des jeux récents en 1080p avec des réglages bas à moyens.

Puissant, il l’est donc : malheureusement, la gestion thermique, ainsi que le niveau sonore à pleine charge auraient pu être plus efficaces.

Notez que la facture peut être baissée à 800 euros si vous downgradez du Core Ultra 9 au Core Ultra 5-125H + 1 To SSD.

Geekom est une marque bien établie sur ce segment, qui propose différents modèles de mini PC à tous les prix. Nous vous encourageons à vous rendre sur leur boutique officielle pour consulter tous les modèles proposés si vous cherchez plus de variété.

Asus NUC 14 Pro Plus L’alternative Asus

À la base créée par Intel, la gamme de mini PC NUC a été reprise par Asus, qui en fait cependant assez peu la promotion. Il agit de machines plutôt confidentielles.

Ce modèle de NUC est clairement orienté sur la productivité bureautique. Nulle question ici de faire du gaming sérieux. Son design est très classique, quoi que peut-être un peu moins attrayant que ceux d’un Mac Mini ou d’un Geekom, avec la base du châssis en plastique. On apprécie cependant l’accès aux composants facilité, permettant d’ajouter de la RAM ou du stockage (ce qui sera indispensable, voire plus bas).

Sa connectique est honnête, avec notamment deux ports USB-C Thunderbolt 4 et plusieurs USB-A, mais il lui manque une prise jack 3,5 mm, un choix un peu dommageable. Vous trouverez aussi deux ports HDMI 2.1 et un port Ethernet. Notez que comme beaucoup de ses collègues, le NUC 14 Pro Plus peut-être monté en VESA à l’arrière d’un moniteur, un bon point.

Dans les entrailles de la bête, vous trouverez au maximum, comme sur notre exemplaire de test, un Intel Core Ultra 9 185H, un SoC très prisé pour les mini PC. Il est aussi décliné avec des puces moins puissantes, des Ultra 7 ou 5, qui permettent de faire baisser la facture. Une puce Intel Arc s’occupe de la partie graphique. Dans les faits, le Core Ultra 9 est très efficace, mais attention, les températures peuvent vite s’envoler.

À 980 euros avec le Core Ultra 9, mais sans barrettes de RAM ni SSD installés, la facture est cependant un poil salée, surtout quand on sait que le Geekom présenté au-dessus propose la même chose, mais avec la RAM et 2 To de stockage, le tout à 1150 euros. À méditer.

Asus ROG NUC 970 : pensé pour le gaming

Source : Nerces pour Frandroid

Asus propose de la variété sur sa gamme de mini PC NUC et propose aussi un appareil disposant d’un GPU dédié — en version laptop néanmoins. Dans le ROG NUC 970, il s’agit d’une RTX 4070, une très bonne carte. Cependant, ce type de machine n’est pas le plus efficace au niveau de la ventilation, chose dont un GPU et un CPU puissants (ici le Core Ultra 9 185H) ont cruellement besoin.

Au vu du prix de la machine, autour des 2000 euros, nous ne sommes pas totalement convaincus de la pertinence de l’achat. Le rapport performances/prix n’est pas exceptionnel, et au même tarif, vous aurez un super PC de bureau gamer, ou bien un PC portable gamer. Mais bien sûr, peut-être voulez vous absolument une machine compacte, pour différentes raisons. Pour cela, ce modèle mérite d’être mentionné.

NiPoGi AM16 Le mini PC pas cher

Avec moins de 13 cm de côté et 4 cm d’épaisseur, le NiPoGi tient sous votre main. Bien sûr, il faudra ici se contenter d’un châssis plastique : point d’alu comme sur un Mac Mini. Cependant, ce plastique est de bonne qualité et le PC fait moins de 500 grammes. Et le prix n’est pas le même : avec ce modèle, vous avez un mini PC efficace à moins de 300 euros.

Pour un appareil aussi modeste, la connectique est bonne. Au menu : deux USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux USB A 2.0, une RJ45, une prise jack, un USB-C, deux HDMI. Le Wi-Fi 6 est supporté.

En tout, vous pouvez connecter jusqu’à 3 écrans simultanément (2 via HDMI, 1 via USB-C).

Qu’a-t-il dans le ventre, ce petit NiPoGi ? Pour son prix, il faut admettre que c’est très satisfaisant. Nous avions pu le tester avec un SoC Ryzen 5 Pro 5675U. Il est maintenant disponible (février 2025) avec un Ryzen 5 7430U, qui offre peu ou prou les mêmes performances. On trouve avec 16 Go de RAM, en DDR4 cependant (on ne peut pas non plus demander la lune à ce prix). Le GPU intégré Radeon Graphics 7 sera capable de faire tourner des jeux peu gourmands en 720p/1080p avec les paramètres graphiques en Bas.

Pour résumer, quels sont ses cas d’usages ? Comme station de travail bureautique, il sera idéal. Idem si vous vous voulez en faire un NAS ou un serveur Plex.

Tout cela considéré, et au regard de son prix, il s’agit d’un rapport qualité/prix assez irréprochable.

FAQ : tout savoir sur les mini PC, lequel choisir ?

Quels sont les avantages d’un mini PC ?

Tout d’abord, même si cela parait évident, pour sa compacité et sa discrétion. Les atouts des mini PC sont leur petite taille, leur faible consommation d’énergie, leur portabilité, mais aussi la polyvalence de leurs utilisations possibles. Par exemple, si vous voulez bidouiller côté software, tester des choses, créer une machine de rétrogaming, un serveur personnel… le mini PC abordable est idéal. Côté tarif, vous pouvez y trouver de beaux rapports qualité/prix. En outre, si vous possédez déjà un écran et tous les périphériques classiques et cherchez simplement à remplacer un PC de bureau de vieillissant pour faire de la bureautique et de la navigation, sans vous prendre la tête, c’est une excellente option.

Comment choisir mon mini PC ?

Voici les points sur lesquels il faut vous attarder :

Le format et le design : important bien entendu, bien qu’en 2025, tous les mini PC ont sensiblement le même format. La qualité des matériaux du châssis et sa ventilation devront être scrutés.

: important bien entendu, bien qu’en 2025, tous les mini PC ont sensiblement le même format. La qualité des matériaux du châssis et sa ventilation devront être scrutés. Le CPU : le composant majeur d’un mini-PC. Cela peut être une puce ARM, Intel ou AMD. Plus elle est récente, plus elle est puissante, mieux c’est, bien entendu.

: le composant majeur d’un mini-PC. Cela peut être une puce ARM, Intel ou AMD. Plus elle est récente, plus elle est puissante, mieux c’est, bien entendu. La RAM : établissez de quelle quantité de RAM vous avez besoin, en fonction des utilisations prévues. 16 Go est un minimum en 2025.

: établissez de quelle quantité de RAM vous avez besoin, en fonction des utilisations prévues. 16 Go est un minimum en 2025. La capacité de stockage : que comptez-vous stocker sur votre PC ? Notez que sur de nombreux mini PC, le SSD pourra toujours être mis à niveau ultérieurement. En outre, y brancher un disque externe est très simple. Nous vous conseillons tout de même de tabler sur 512 Go au minimum.

: que comptez-vous stocker sur votre PC ? Notez que sur de nombreux mini PC, le SSD pourra toujours être mis à niveau ultérieurement. En outre, y brancher un disque externe est très simple. Nous vous conseillons tout de même de tabler sur 512 Go au minimum. La connectique et la connectivité : des ports USB-C nombreux et rapides (Thunderbolt 4 ou 5) seront par exemple indispensables. Scrutez le nombre de prises HDMI (ou d’USB-C compatibles), en fonction du nombre d’écrans à connecter. Une prise RJ45 améliorera grandement votre connexion si cela est important pour vous. Le WiFi 6 est en outre un minimum, ainsi que le Bluetooth 5.1.

: des ports USB-C nombreux et rapides (Thunderbolt 4 ou 5) seront par exemple indispensables. Scrutez le nombre de prises HDMI (ou d’USB-C compatibles), en fonction du nombre d’écrans à connecter. Une prise RJ45 améliorera grandement votre connexion si cela est important pour vous. Le WiFi 6 est en outre un minimum, ainsi que le Bluetooth 5.1. Les possibilités d’évolution : Un point crucial pour les mini PC. Si, comme sur un PC de bureau classique, vous pouvez mettre à niveau les composants (changer la RAM et le SSD), c’est mieux, car plus pérenne.

Pour quels usages choisir un mini PC ?

Les mini PC conviennent parfaitement aux tâches de bureautique, à la navigation sur Internet, au streaming multimédia et à certaines applications professionnelles comme la retouche photo pas trop lourde. Ils peuvent également être utilisés pour des projets spécifiques, par exemple pour se créer son propre NAS. Certains choisiront un mini PC comme centre multimédia, par exemple à placer derrière la TV dans le salon.

Les mini PC sont-ils adaptés au gaming ?

C’est un fait : les mini PC ne sont pas conçus pour les jeux vidéo gourmands en ressources. La raison est très simple : leur taille. Un GPU n’y rentre tout simplement pas. Les systèmes de refroidissement sont aussi insuffisants pour une potentielle telle charge. Cependant, certains modèles plus puissants intègrent des GPU intégrés comme des Intel ARC ou des AMD. Quand c’est le cas, les mini PC peuvent alors gérer des jeux récents peu exigeants ou des jeux un peu anciens, le tout sans compter mettre les paramètres graphiques à fond. En outre, vous pouvez envisager de connecter un iGPU à votre mini PC, et ainsi profiter de jeux plus gourmands (en vous rappelant que le CPU doit tout de même pouvoir suivre).

