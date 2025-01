Test du Geekom GT1 Mega : le concurrent du Mac mini M4 sous Windows

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Encore un mini PC, mais cette fois-ci, Geekom a envoyé du lourd avec son dernier-né : le GT1 Mega. Ce petit boîtier, pas plus grand qu’un livre de poche, cache sous son capot des performances dignes des meilleures tours de bureau.

Avec son processeur Intel Core Ultra de dernière génération, et pas mal d’autres choses, le GT1 Mega promet de bouleverser notre perception de ce qu’un mini PC peut accomplir. Il se place en frontal avec le Mac mini M4.

Fiche technique

Geekom GT1 Mega Caractéristiques Processeur Intel Core Ultra 9 185H (16 cœurs, 22 threads, jusqu’à 5,1 GHz) GPU Intel Arc (iGPU) RAM Jusqu’à 64 Go DDR5-5600 Stockage 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 (jusqu’à 2 To) + 1 x M.2 2242 SATA (jusqu’à 1 To) Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x Ethernet 2,5 Gb/s Ports 2 x USB4, 5 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 2.0, 2 x HDMI 2.0, 1 x Jack audio Dimensions 139 x 132 x 43,5 mm OS Windows 11 Pro installé

Le GEEKOM GT1 Mega ne fait aucun compromis sur les composants, il offre ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché des mini PC. D’ailleurs, l’intégration d’un processeur Intel Core Ultra avec NPU dédié à l’IA est une première sur un PC de cette taille.

L’exemplaire testé nous a été prêté par Geekom.

Ergonomie et design

Le GT1 Mega fait la taille d’un mini PC classique. Il est compact. Geekom a réussi l’exploit de concentrer une puissance considérable dans un boîtier mesurant à peine 14 cm de côté. Exploit… comme le Mac mini M4. Les deux boitiers partagent presque les mêmes dimensions.

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le design est sobre, avec un châssis en aluminium brossé. On est vraiment en face de ce qu’on pourrait appeler le Mac Mini sous Windows : de la puissance, une bonne qualité de conception… et pas uniquement ça.

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La face avant du GT1 Mega est particulièrement bien pensée, avec pas moins de quatre ports USB 3.2 Gen 2 Type-A. Il faut dire que de nombreux périphériques utilisent encore ce format. Par contre, un port USB-C en façade aurait été appréciable, mais son absence n’est pas rédhibitoire.

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’arrière, on trouve un véritable festival de connectiques. Les deux ports USB4 sont ceux qui m’intéressent le plus, ils offrent des débits jusqu’à 40 Gb/s et la possibilité de connecter des GPU externes (ce que nous avons fait). Les deux ports HDMI 2.0 et la prise en charge de l’affichage via USB-C permettent de connecter jusqu’à quatre écrans simultanément, dont un en 8K.

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La présence de deux ports Ethernet 2,5 Gb/s offre la possibilité de faire bien plus de choses avec ce mini PC… du côté réseau. On aurait aimé avoir du 5 Gb/s ou même 10 Gb/s. Mais le fait d’avoir deux ports Ethernet est une fonctionnalité qu’on ne trouve pas souvent sur les mini PC et qui pourrait séduire les professionnels ou les gamers.

Geekom GT1 Mega // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le système de refroidissement IceBlast 2.0 de Geekom semble bien conçu, avec une entrée d’air sur les côtés et une sortie à l’arrière. Cependant, nous verrons plus tard si ce système est suffisant pour maintenir des températures acceptables sous forte charge.

Un point fort du GT1 Mega est sa facilité d’accès aux composants internes. En retirant quatre vis sous les pieds en caoutchouc, on peut facilement accéder aux slots de RAM et de SSD pour d’éventuelles upgrades. C’est un aspect souvent négligé sur les mini PC et Geekom mérite d’être salué pour cette approche. Rien à décoller ici.

Comparaison avec le Mac mini M4 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La possibilité de monter le GT1 Mega derrière un écran grâce au support VESA fourni est un plus non négligeable. Cela permet d’optimiser l’espace sur le bureau et de créer un setup vraiment minimaliste. Notez cependant que c’est assez courant sur ces mini machines.

Enfin, notons la présence d’un verrou Kensington sur le côté, une fonctionnalité appréciable pour sécuriser physiquement le mini PC dans un environnement de bureau ou à l’université.

Performances

Comme on peut le voir dans les résultats de benchmarks, le Geekom GT1 Mega affiche des performances impressionnantes pour un mini PC. Le processeur Intel Core Ultra 9 185H se montre particulièrement à son avantage dans les tests multicœurs, ils rivalisent avec de nombreux processeurs de bureau.

Geekbench 6.3 Mono : 2445 points

Geekbench 6.3 Multi : 13 560 points

Geekbench 6 OpenCL : 40 202 points

Cinebench 2024 Mono : 112 points

Cinebench 2024 Multi : 1055 points

Procyon UL (Office) : 7 702 points

En termes de performances graphiques, l’Intel Arc intégré offre des résultats corrects pour un GPU intégré, mais ne rivalise évidemment pas avec des cartes graphiques dédiées. Il permet néanmoins de jouer à des jeux récents en 1080p avec des réglages bas à moyens. Nous avons pu jouer à Baldur’s Gate à environ 60 ips en 1080p, Borderlands 3 à 55 ips, Shadow of the Tomb Raider, seulement 39 ips.

Les performances du SSD sont très bonnes, avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles dépassant les 4 Go/s. C’est un véritable atout pour les temps de chargement et le transfert de gros fichiers.

Cependant, ces performances ont un coût en termes de chaleur et de bruit. Sous forte charge, le système de refroidissement IceBlast 2.0 peine à maintenir des températures basses. Nous avons observé des pics à 93°C sur le CPU lors de tests de stress prolongés, ce qui entraîne un léger throttling. Le ventilateur devient également assez bruyant, on a enregistré 53,6 dB à pleine charge.

Il est important de noter que ces conditions de stress extrême ne sont pas représentatives d’une utilisation quotidienne typique. Dans des tâches classiques comme la navigation web, la bureautique ou même l’édition vidéo légère, le GT1 Mega reste silencieux et les températures sont bien maîtrisées.

Un point fort du GT1 Mega est sa capacité à gérer efficacement plusieurs tâches lourdes simultanément. Grâce à ses 16 cœurs et 22 threads, il peut facilement jongler entre différentes applications exigeantes sans ralentissement perceptible. C’est très fluide et agréable à utiliser.

L’intégration d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié à l’IA est une nouveauté intéressante. Bien que son utilité soit encore limitée dans les applications grand public, il pourrait devenir un atout à l’avenir, notamment pour des tâches comme l’upscaling vidéo en temps réel ou l’amélioration automatique des appels vidéo. Pour le moment, c’est assez limité.

On a enregistré une consommation de 15 watts au démarrage, et cela monte à 70 watts lorsque l’on lance un gros jeu par exemple. À titre de comparaison, un Mac mini M4 consomme moins de 10 watts au repos, il consomme environ 55 watts « à la prise ».

Prix et disponibilité

Le Geekom GT1 Mega est disponible en précommande à partir de 899 euros pour la version avec Core Ultra 7 155H, 32 Go de RAM et 1 To de SSD. La version haut de gamme avec Core Ultra 9 185H, 32 Go de RAM et 2 To de SSD est proposée à 1150 euros.

Ces prix placent le GT1 Mega dans le haut du panier des mini PC, mais restent compétitifs au vu des performances offertes. À titre de comparaison, le Geekom A8 équipé d’un AMD Ryzen 9 8945HS est proposé à 1050 euros sur Amazon.

Il est important de noter que Geekom offre régulièrement des promotions et des codes de réduction. Au moment de la rédaction de cet article, le code « GT1MEGA5 » permet d’obtenir 5 % de réduction sur le prix d’achat.