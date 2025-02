Test du Minisforum UM870 Slim : la toute puissance du Ryzen 7 8745H

32 Go de DDR5 accompagnés d’un SSD NVMe 1 To

Minisforum compte parmi les plus célèbres fabricants de mini-PC avec une réputation qui s’est forgée au fil des nouveaux produits et des tests élogieux. La sortie de l’UM870 Slim est pour nous l’occasion de nous pencher sur les produits de la marque et, inutile de tourner autour du pot, le résultat est largement à la hauteur.

Source : Nerces pour Frandroid

Fabricant de mini-PC, mais aussi de cartes mères, de souris ou de tablettes, Minisforum dispose d’une large gamme de machines, mais les plus en vue restent incontestablement ces PC miniatures au format parallélépipédiques qu’affectionnent plus particulièrement des concurrents tels qu’AceMagic, Beelink, Geekom ou encore NiPoGi.

L’UM870 Slim n’est pas le plus compact actuellement sur le marché, mais conçu autour d’un processeur Ryzen 7 8745H d’AMD, il devrait être en mesure de surclasser l’immense majorité des mini-PC disponibles en magasins. Il faut dire qu’en plus de ses 8 cœurs Zen 4, il intègre une solution graphique Radeon 780M : avec ses 12 unités de calcul RDNA 3. De quoi en faire une minuscule machine à l’aise même sur le jeu vidéo ?

Fiche technique

Modèle Minisforum UM870 Slim Dimensions 130 mm x 126,5 mm x 50,4 mm Processeur (CPU) Ryzen 7 8745H Puce graphique (GPU) AMD Radeon 780M Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Norme wifi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.3 Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 671 grammes Fiche produit

Le test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Minisforum.

Un design classique, de bonnes finitions

Distribué dans une petite boîte aussi compacte que celle des autres mini-PC, l’UM 870 Slim ne paie d’abord pas de mine. Cependant, Minisforum a choisi de faire dans le clinquant avec une « sous-boîte » de couleur orange. Pas de doute, ça flashe bien ! À l’intérieur, des mousses épaisses sont là pour protéger le mini-PC qui, il ne faut pas se voiler la face, ressemble donc beaucoup à ce que peut nous proposer la concurrence.

Source : Nerces pour Frandroid

Une fois sorti de son carton et posé sur le bureau, l’UM 870 Slim est incontestablement une petite machine. Nous avons certes testé tout récemment plus compact encore – le V1 N150 d’AceMagic – mais à 130 x 126 millimètres pour la base, avec une épaisseur de 50 mm et un poids de seulement 670 grammes, l’UM 870 Slim saura se faire très discret sur votre plan de travail. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la brique d’alimentation garde une certaine compacité malgré un poids de 240 grammes et une puissance maximale de 120 watts.

C’est évidemment une question de goût, mais nous n’avons en revanche pas été impressionnés par le design général de la machine : un peu trop gris, un peu trop quelconque pour nous séduire, le PC est en revanche proprement fini. Les grilles d’aération sont larges et bien dessinées, quatre solides patins en caoutchouc assurent une excellente stabilité et la ventilation, dirigée vers l’arrière de la machine, semble bien dimensionnée : c’est qu’il va y avoir de la chauffe avec un Ryzen 7 8745H capable de grimper jusqu’à 4,9 GHz en boost !

Connectique moderne, mais un peu light

Autre point qui déçoit légèrement quand on pose le regard sur l’UM870 Slim, la connectique. Il ne faut pas mettre en doute le soin apporté par Minisforum qui met le paquet côté modernité, mais impossible de ne pas regretter que la connectique ne soit pas un peu plus riche. Par exemple, il est bien question d’un port USB4 sur l’arrière de la machine, mais c’est aussi le seul et unique connecteur en USB-C, un format qui n’est donc pas disponible en façade.

Source : Minisforum

Sur cette face avant, on ne trouve donc que deux ports USB Type-A à la norme 3.2 Gen 2 en plus de l’inévitable connecteur jack 3,5 mm pour le combo audio. Bien sûr, une LED et un bouton de mise sous tension complètent le tableau, mais ça reste un peu léger. Notons tout de même la présence – pratique, mais rarissime sur ce genre de machines – d’une fente pour ClearCMOS qui permet donc de réinitialiser les paramètres du BIOS sans difficulté.

Sur l’arrière de l’UM870 Slim, on retrouve donc ce connecteur USB4 en Type-C compatible Power Delivery et qui autorise, bien sûr, l’affichage (4K@240 Hz/8K@60 Hz) en complément des deux ports HDMI 2.1 (4K@120 Hz/8K@ 60Hz) et DisplayPort 1.4 (4K@144 Hz). Au total, on peut donc connecter jusqu’à trois moniteurs 4K sur la machine. Pour ne rien gâcher, l’unique RJ45 est multigig jusqu’au 2,5 GbE, mais le reste est plus décevant. En effet, en plus du connecteur DC pour la brique externe, on ne trouve que deux USB-A, à la norme 2.0 qui plus est.

Peu d’accessoires, mais l’essentiel est là

Vous en avez l’habitude si vous suivez nos tests de mini-PC, les fabricants sont avares de gadgets et d’accessoires sur ces machines. En ce sens, Minisforum reste dans la norme. Il faut dire que l’objectif de ces PC est généralement de rendre accessible – au prix le plus juste – une machine compacte et sans superflu. Difficile dans ce cas de livrer beaucoup d’accessoires lesquels ne serviront sans doute pas à tous les clients.

Source : Nerces pour Frandroid

Dans le cas présent, l’UM870 Slim propose le plus important à savoir le système de fixation VESA. La petite plaque métallique en croix permet d’attacher le mini-PC au mur ou derrière un moniteur sachant que des trous ont été ménagés – comme sur la plupart de ces machines – sous le produit de Minisforum. La marque ajoute la brique d’alimentation – difficile de parler d’accessoires – et deux câbles : secteur et HDMI.

Notons aussi la présence de deux pieds en caoutchouc et là on se demande pourquoi seulement deux ? Ces pieds sont là pour remplacer ceux collés à la machine, mais il en faut quatre alors on se dit que Minisforum a été un peu chiche. Surtout que la cause première de détérioration des pieds est l’ouverture du mini-PC : les pieds en caoutchouc servent aussi à masquer l’emplacement des vis, il faut donc les « arracher » pour accéder aux vis et ouvrir la machine. Si on abime un pied en faisant cela, il y a de bonnes chances d’en abimer deux, voire trois ou, même, les quatre.

Un PC sous Windows 11… eh oui !

Chez Minisforum comme chez la majorité des fabricants de mini-PC, seul Microsoft a le droit de citer. L’UM870 Slim est ainsi livré avec un Windows 11 préinstallé et aucune option d’achat ne permet de soustraire ce système d’exploitation de la note finale ou de demander la pré-installation d’une distribution Linux par exemple.

Source : Nerces pour Frandroid

Grâce à cette pré-installation de Windows 11, le démarrage de l’UM870 Slim sera plutôt rapide avec un conseil toutefois : évitez de le connecter au réseau dans un premier temps. Minisforum n’y est pour rien et il est impossible de vendre une machine parfaitement à jour : ne pas le connecter permet de finaliser l’installation sans être embarrassé par le téléchargement/installation de multiples mises à jour fonctionnelle et de sécurité.

Source : Nerces pour Frandroid

Au-delà de Windows 11 et de ses multiples petits accessoires logiciels, c’est « Waterloo, morne plaine ». Comme tous les fabricants de mini-PC ou presque, Minisforum ne livre aucun outil, aucun logiciel pour compléter Windows. En un sens, cela évite de « payer » pour des softs qui ne nous servent pas, voire d’être dérangé par d’innombrables pouriciels. Pour les débutants, en revanche, il est toujours dommage de ne pas avoir accès à quelques fonctionnalités en plus. Tant pis.

Source : Nerces pour Frandroid

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, l’un des atouts principaux de l’UM870 Slim est d’intégrer l’excellent processeur Ryzen 7 8745H d’AMD. Un processeur doté de 8 cœurs Zen 4 pour une puissance de calcul de premier plan et accompagné d’une solution graphique intégrée Radeon 780M qui doit lui offrir de belles prestations sans qu’il soit nécessaire de passer par une carte graphique dédiée… de toute façon impossible dans un tel volume.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que plusieurs variantes de l’UMxxx Slim sont commercialisées par Minisforum. Nous avons reçu l’UM870 avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, mais un modèle barebone (sans RAM, sans SSD) existe et des déclinaisons avec Ryzen 7 6800H (UM680) ou Ryzen 5 760HS (UM760) sont aussi disponibles. L’objectif de telles variantes est évidemment de faire baisser le ticket d’entrée, mais les performances baissent également. Pour en revenir à l’UM870 Slim, il y a clairement du potentiel d’autant que la machine est (un peu) évolutive.

Bien sûr, il ne sera jamais question de remplacer le processeur ou la carte mère. Trop compliqué, pas de pièces disponibles. En revanche, on peut tout à fait envisager de troquer les deux barrettes de 16 Go de SO-DIMM DDR5-5600 pour augmenter la capacité. Surtout, Minisforum s’est arrangé pour que deux emplacements pour SSD NVMe 2280 soient disponibles. L’un des deux est déjà occupé par le SSD Kingston OM3PGP4 de 1 To – amusant d’ailleurs, c’est un modèle compact « 2230 » – mais Minisforum a pensé à tout : l’accès aux composants est très simple et tout est déjà en place pour que le second SSD soit correctement refroidi. Bien vu !

Source : Nerces pour Frandroid

Puissance de calcul, capacités graphiques, large mémoire vive et espace de stockage consistant, l’UM870 Slim semble cocher toutes les cases et pour en avoir le cœur net, pour voir un peu ce que cette machine a dans le ventre, nous avons déployé notre batterie de tests, à commencer par cet incontournable qu’est 3DMark. Il met à contribution le CPU autant qu’il sollicite la partie GPU du Ryzen 7.

Waouh, les résultats parlent d’eux-mêmes et, pour une si petite machine, il est impressionnant de voir comme ça le test Fire Strike flirter avec les 8 000 points ! La scène Time Spy n’est pas en reste à 3 311 points et que dire de la plus moderne Steel Nomad. Les 480 points peuvent sembler un peu faibles, mais c’est tellement mieux que les 42 points du V1 N150 testé récemment. 3DMark confirme tout de même que le Ryzen 7 8745H sera bien plus à l’aise sur des jeux un peu anciens ou sans activer les options les lourdes.

Nous avons tenu à en avoir le cœur net, pour ce faire, nous avons employé quelques jeux bien connus des amateurs afin d’évaluer le comportement de l’UM870 Slim. Le premier essai a porté sur Forza Horizon 5 qui, dans une définition limitée de 1280 x 720, est venu offrir un renversant 153 images par seconde lorsque les détails étaient au minimum. En extrême en revanche, nous sommes revenus à 41 ips : il faudra donc trouver le juste milieu, mais le jeu est parfaitement jouable !

Même constat pour Shadow of the Tomb Raider pour lequel la vitesse d’animation est passé de 61 ips lorsque les détails graphiques étaient au maximum à 114 ips en les mettant au minimum. Dans les deux cas, nous parlons d’une définition d’image en 1280 x 720, mais il serait envisageable de passer en Full HD pourvu que le FSR soit activé. Allez, une fois n’est pas coutume et comme l’UM870 Slim se comporte très bien, nous avons mesuré des jeux plus gourmands.

Là, nous arrivons sur ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle sur PC avec Cyberpunk 2077 d’un côté et Black Myth: Wukong de l’autre. Nous ne parlons pas intérêt ludique, mais de merveilles techniques et, dans les deux cas, nous avons joué en Full HD avec les détails sur faibles tout en activant la technique de super-échantillonnage FSR. Quelle ne fut pas notre surprise de voir que les deux titres sont jouables. À 55,57 ips de moyenne pour le premier et à 66 ips pour le second, il y a des ralentissements, mais c’est jouable. Impressionnant !

Source : Nerces pour Frandroid

Bien sûr, si le jeu vidéo est exigeant et permet de se faire une idée des performances d’une machine, il n’y a pas que ça dans la vie. Nous avons évalué – rapidement – la puissance du CPU au travers de l’habituel Cinebench 2024. Là, le test graphique n’a pu être lancé : le Radeon 780M ne correspond pas aux recommandations matérielles. En revanche, aucun problème pour le test CPU qui retourne de bons résultats pour ce Ryzen 7 8745H avec 949 points en multi thread et 103 points en single thread. Rien à redire.

Source : Nerces pour Frandroid

Nous enchaînons ensuite avec PCMark, un outil de mesure qui a l’avantage de tester de multiples scénarios, depuis la bureautique classique jusqu’à la création 3D en passant par du montage vidéo ou de la visioconférence. Complet. Eh bien, rien à redire ici non plus. Bien sûr, la partie Digital Content Creation est un peu en retrait, mais avec un score global de 6 743 points l’UM870 Slim se classe aisément parmi les mini-PC les plus puissants reçus à Frandroid.

Une puissance qui n’est pas seulement liée aux performances du Ryzen 7 8745H. On peut aussi louer la cohérence de la conception de Minisforum qui n’a pas cherché à faire des économies de bout de chandelle : les 32 Go de RAM et le SSD NVMe de 1 To sont là pour en témoigner. Le SSD n’est pas un modèle SATA comme chez certains fabricants, c’est un produit Kingston PCIe Gen 4 capable d’excellents débits comme nous avons pu le mesurer sur CrystalDiskMark. Là, nous sommes tout à fait en phase avec les standards du genre : plus de 4 500 Mo/s en lecture/écriture séquentielle et plus de 130 Mo/s en écriture aléatoire. Ce n’est pas le plus rapide du moment, mais il tourne comme une horloge.

Consommation et chauffe

Dès lors que l’on parle performances, se pose évidemment la question de l’échauffement, surtout que l’on parle de machines aux dimensions extrêmement réduites qui ne disposent pas de l’espace pour une dissipation « naturelle ». Eh bien, cet UM870 Slim est plutôt une bonne surprise.

Source : Nerces pour Frandroid

Minisforum ne s’est pas contenté de mettre à jour d’anciens mini-PC et, pour concevoir cet UM870 Slim, la marque a mis en place un système de refroidissement résolument moderne qu’elle décrit comme « à changement de phase ». L’idée est évidemment d’évacuer au plus vite le dégagement thermique du processeur via un ventilateur qui, c’est une évidence, n’est pas complètement silencieux.

Pour autant, il fait le job et si la température en charge est montée à 81,1°C sur le Ryzen 7 8745H, ça n’a rien de stupéfiant. La compartimentation étant bien faite, nous avons noté que l’échauffement du CPU n’a pas « contaminé » les autres composants : la mémoire plafonne à 35°C quand le SSD n’est jamais monté au-delà de 37°C. Impeccable.

Source : Minisforum

Enfin, nous l’avons dit, le ventilateur n’est pas « silencieux » au strict sens du terme. Il ne monte toutefois pas vraiment dans les tours. L’UM870 Slim reste une machine discrète, en toutes circonstances même si, faute de climat adéquat, nous n’avons pas pu le tester en pleine canicule.

Prix et disponibilité

La question des différentes variantes de l’UM870 Slim a déjà été abordée et si nous restons ici sur la version intégrant le Ryzen 7 8745H, cela revient tout de même à deux déclinaisons très différentes de la machine : avec ou sans les 32 Go de DDR5 et le SSD de 1 To.

Le changement est important, bien sûr, et entre la machine complète facturée autour de 529 euros ou le simple barebone dont le prix est de 379 euros, il y a une différence notable. Pour autant, compte tenu des performances affichées, difficile d’être déçu par le positionnement tarifaire de Minisforum. Pour une somme tournant autour des 500 euros, on dispose d’un PC réellement polyvalent.