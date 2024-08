Test du NiPoGi AM16 : un mini PC à moins de 300 euros

NiPoGi AM16 // Source : Frandroid

Caractéristiques techniques

Le NiPoGi AM16 s’articule autour d’un processeur AMD Ryzen 5 Pro 5675U, une puce peu commune sur le marché des mini PC.

Voici ses caractristiques clés :

CPU : AMD Ryzen 5 Pro 5675U (6 cœurs / 12 threads, 2,3 GHz – 4,3 GHz) avec TDP de 15 watts

(6 cœurs / 12 threads, 2,3 GHz – 4,3 GHz) avec TDP de 15 watts GPU intégré : AMD Radeon Graphics 7 (1,8 GHz)

(1,8 GHz) RAM : 16 à 64 Go DDR4-3200 MHz

Stockage : deux emplacements M.2 2280 NVMe (Gen 3) et un emplacement 2,5 » SATA SSD

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet Gigabit

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Ce processeur, gravé en 7 nm, offre un excellent compromis entre performances et consommation électrique. Avec ses 6 cœurs Zen 3 et sa fréquence boost allant jusqu’à 4.3 GHz, il promet une réactivité appréciable pour un mini PC.

Design et construction

Le NiPoGi AM16 adopte un design sobre et fonctionnel, typique des mini PC :

Dimensions : 13,85 x 12,6 x 4,7 cm

Poids : environ 460 grammes

Matériau : plastique de bonne qualité

Couleurs : noir mat et gris

Le boîtier, bien que intégralement en plastique, dégage une impression de solidité. Les grilles d’aération, généreusement dimensionnées sur les côtés et le dessous, laissent présager une bonne gestion thermique.

Un point fort à souligner : l’accessibilité aux composants internes. En retirant quelques vis sous les pieds en caoutchouc, on accède facilement aux slots de RAM et aux emplacements de stockage, ce qui facilite les futures mises à jour.

Connectiques

Pour un appareil de cette taille, le NiPoGi AM16 ne lésine pas sur la connectique :

Façade avant :

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (avec support DisplayPort)

1x Jack audio 3.5mm

Face arrière :

2x HDMI 2.0 (4K@60Hz)

2x USB 2.0

1x RJ45 Gigabit Ethernet

Encoche de sécurité Kensington

1x Port d’alimentation

Cette configuration permet de connecter jusqu’à 3 écrans simultanément (2 via HDMI, 1 via USB-C), ce qui est appréciable pour un usage bureautique avancé ou du multitâche.

On peut ajouter jusqu’à 3 supports de stockage, 2 SSD au format M.2 (Gen 3) et 1 en SATA (2,5 pouces).

Notez qu’il y a aussi une accroche VESA et son BIOS affiche des fonctions de gestion avancées comme le démarrage à heures programmables ou le réveil via réseau Ethernet (WoL).

Performances

CPU

Le Ryzen 5 Pro 5675U offre des performances solides pour un mini PC de cette gamme de prix. Voici quelques scores de référence :

Geekbench 5 : ~1350 points (single-core), ~5800 points (multi-core)

Cinebench R23 : ~1300 points (single-core), ~7000 points (multi-core)

Ces résultats placent le NiPoGi AM16 au niveau de laptops bien plus onéreux, ce qui est tout à fait remarquable pour un mini PC à moins de 300 €.

GPU

Le GPU intégré Radeon Graphics 7, bien que non destiné au gaming intensif, offre des performances correctes pour du multimédia et du gaming léger :

3DMark Time Spy : ~1000 points

Capacité à faire tourner des jeux peu gourmands en 720p/1080p avec des paramètres bas à moyens

Stockage

Le SSD NVMe offre des performances correctes, avec des débits séquentiels d’environ :

Lecture : 2300 Mo/s

Écriture : 1800 Mo/s

Ces vitesses assurent des temps de chargement rapides et une réactivité globale du système appréciable. Ce n’est pas ce qu’il se fait de plus rapide, mais c’est honnête et suffisant.

En pratique

Le NiPoGi AM16 excelle dans le domaine de la bureautique. Il gère sans broncher la navigation web avec de nombreux onglets ouverts, l’utilisation simultanée de plusieurs applications Office, et même des appels vidéo en arrière-plan.

La lecture de vidéos 4K est fluide, et le mini PC peut facilement servir de centre multimédia pour votre salon. Il gère sans problème des plateformes comme Netflix, YouTube ou Plex en 4K HDR.

Pour du montage photo sur Lightroom ou Photoshop, le NiPoGi AM16 se défend bien. Le montage vidéo 1080p est également possible, bien que les temps de rendu puissent être un peu longs pour des projets complexes.

Le gaming est possible, mais limité. Les jeux classiques et les titres moins exigeants graphiquement tournent bien, mais les jeux AAA récents nécessiteront des compromis importants. Par contre, c’est une excellente machine pour le rétro-gaming.

Refroidissement et bruit

Le système de refroidissement, composé d’un radiateur en cuivre et d’un ventilateur, se montre efficace :

Températures en charge : CPU ~75°C, GPU ~65°C

Niveau sonore : ~35 dBA en utilisation normale, ~42 dBA lorsque l’on pousse la machine dans ses retranchements

Le NiPoGi AM16 reste donc relativement silencieux, même avec des tâches lourdes.

Logiciel

Le mini PC est livré avec Windows 11 Home préinstallé. On apprécie l’absence de bloatware, ce qui permet un démarrage rapide (moins de 10 secondes) et une expérience utilisateur fluide dès la première utilisation.

Il n’y a pas d’outil particulier conçu par NiPoGi. D’ailleurs, la marque chinoise ne fournit pas de support sur les drivers pour une réinstallation de Windows. Vous pouvez leur demander via le support client.

Usages recommandés

Le NiPoGi AM16 se prête à de nombreux usages :

Station de travail bureautique : idéal pour la suite Office, la navigation web, et le multitâche léger à modéré. Centre multimédia : capable de lire des vidéos 4K sans broncher, la puce AMD décode tout facilement, parfait comme media center connecté à un téléviseur. Mini-serveur domestique : ses capacités de stockage extensibles en font un bon candidat pour un NAS ou un serveur Plex. Machine de développement : les 6 cœurs du Ryzen sont corrects pour la compilation et les environnements de développement. Gaming léger : adapté aux jeux peu gourmands, à l’émulation rétro, ou au cloud gaming.

Prix et rapport qualité-prix

Proposé à 289 € sur Amazon (au 30 juillet 2024), le NiPoGi AM16 affiche un rapport qualité-prix exceptionnel. Il se positionne comme une alternative sérieuse à des mini PC plus onéreux de marques établies.

Il existe des alternatives basées sur ll’Intel Alder Lake N95, N97 ou N100, un peu moins chères en fonction des configurations. On peut ainsi en trouver en Ιntel Core i5 ou i7.