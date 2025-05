Xiaomi brade déjà son nouvel écran PC Mini LED de 27 pouces (1 ms, 180 Hz) 

Xiaomi agrandit sa gamme de moniteurs gaming avec son nouveau G Pro 27i. Un Ă©cran PC qui dĂ©livre une fiche technique allĂ©chante pour un prix tout aussi intĂ©ressant : on le trouve d’ailleurs en promotion Ă 299 euros au lieu de 349 euros.

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i // Source : mi.com

Xiaomi est sur tous les fronts et s’investie davantage dans le gaming avec cette nouvelle rĂ©fĂ©rence, le G Pro 27i. Un moniteur qui propose un Ă©cran Mini LED de 27 pouces, avec une très bonne dĂ©finition et un taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©. De beaux arguments qui viennent s’ajouter Ă une baisse de prix très intĂ©ressante.

Que propose le Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i ?

Une dalle Mini-LED de 27″ en dĂ©finition QHD (2560 sur 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Initialement Ă 349,99 euros, le moniteur Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i s’affiche en ce moment Ă 299,99 euros sur le site officiel.

Du Mini LED, du QHD, voilà un moniteur de qualité

De plus en plus d’Ă©crans Mini LED commencent Ă arriver sur le marchĂ©, et le Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i en fait partie. Cette technologie permet de rĂ©duire les effets de blooming qui peuvent subvenir sur ce type de dalle et apporte une image avec une luminositĂ© et un rapport de contraste plus Ă©levĂ©s qu’un Ă©cran LED classique.

Pour ne rien gâcher, on a droit à une définition QHD (2560 × 1440 pixels). Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter d’une très belle qualité d’image bien nette, et ce, sur une diagonale d’une longueur idéale.

On retrouve un Ă©cran fin qui prendra peu d’espace sur votre espace de travail pour ne pas vous encombrer. C’est un moniteur qui ne manque pas d’ergonomie. Vous pourrez rĂ©gler Ă votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou mĂŞme le fixer au mur pour s’adapter Ă vos besoins.

Parfait pour les jeux bien rythmés

En plus de sa qualitĂ© d’image, il plaĂ®t pour son taux de rafraĂ®chissement capable de monter jusqu’à 180 Hz. Cela vous permet de profiter d’un affichage parfaitement fluide, y compris dans les jeux oĂą les actions s’enchaĂ®nent rapidement comme les FPS et les MOBA. Et avec un temps de rĂ©ponse de 1 ms, cet Ă©cran se montre aussi particulièrement rĂ©actif.

L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie AMD FreeSync, qui limite les déchirures d’écran et les saccades, pour ainsi avoir des parties plus fluidité. Enfin, côté connectique, on a droit à deux ports HDMI, deux DisplayPorts et une sortie audio.

