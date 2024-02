Xiaomi annonce un nouvel écran gaming Mini-LED prometteur et pas cher

Parce qu'il n'y a pas que l'Oled dans la vie, plusieurs écrans Mini-LED font leur entrée sur le marché ses derniers mois et Xiaomi compte bien se faire une petite place dans ce marché grandissant.

Xiaomi semble vouloir s’investir davantage dans le gaming, après quelques timides propositions ces dernières années. On se souvient du smartphone Redmi K40 Gaming qui n’avait pas fait grand bruit et plus récemment de l’écran Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor qui avait convaincu par sa qualité d’image en 2020.

C’est sur cette dernière catégorie de produit que le constructeur chinois tente à nouveau son entrée sur le marché avec l’écran Redmi G Pro et sa fiche technique alléchante.

Xiaomi Redmi G Pro : un écran gaming Mini-LED 27 pouces

Ce nouvel écran gaming de Xiaomi sort dans la gamme Redmi et propose un petit concentré de technologies à un tarif très attractif. Le Redmi G Pro propose une dalle Mini-LED 27 pouces en définition 2K (2560 sur 1440 pixels) à un taux de rafraîchissement de 180 Hz, compatible avec AMD FreeSync (et on imagine le G-Sync de Nvidia).

Qui dit Mini-LED dit local dimming, la technologie de rétroéclairage permettant de réduire les effets de blooming qui peuvent subvenir sur ce type de dalle. Xiaomi annonce 1152 zones de rétroéclairages (dimming zones) pour 4508 LED, ce qui est prometteur pour un écran de cette gamme.

Le constructeur annonce un pic de luminosité à 1000 cd/m², et donc le support de la norme HDR1000, une tendance qu’on observe de plus en plus pour les écrans Mini-LED qui commencent à arriver sur le marché ces derniers mois.

L’écran va proposer une couverture franchement prometteuse des espaces colorimétriques, avec 100 % de la gamme sRGB (assez classique), mais 99 % du DCI-P3 pour les créatifs. La justesse colorimétrique était l’une des grandes forces du Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor et il semble que cela soit encore le cas ici avec un Delta-E annoncé inférieur à 2.

Le Redmi G Pro proposera une connectique plutôt complète avec deux ports DisplayPort 1.4 et deux autres en HDMI 2.0. L’écran est proposé en Chine au tarif de 2 199 yuans, soit près de 285 euros chez nous. On espère que Xiaomi le proposera un jour en France.