Un bon écran gaming pour les soldes ? Le prix du Lenovo Legion de 34″ et 180 Hz en 21:9 chute de 17 %

Si vous aimez avoir un écran large pour vos jeux, afin de profiter d’un meilleur FOV avec le confort d’une courbe concave, voici un écran Lenovo Legion de 34 pouces accessible à 329 euros au lieu de 399 euros.

Cet écran PC gaming large et incuvé, le Lenovo Legion R34w-30 UWQHD est un modèle sur le marché depuis peu. Il propose une expérience immersive sur 34 pouces avec un format 16:9. Ainsi vos yeux sont préservés et vous profitez en plus de sa fluidité à 180 images/seconde pour les jeux vidéo. C’est d’ailleurs son usage premier, mais en vérité, c’est un moniteur multitâche qui est abordable à un prix raisonnable pendant les soldes puisqu’il est affiché à 329 euros directement sur le site de Lenovo.

Les avantages de l’écran Lenovo Legion 34″

Le taux de rafraîchissement natif de 180 Hz est plaisant

Le temps de réponse de 0,5 ms est parfait pour l’e-sport

Une bonne couverture colorimétrique pour autre chose que du gaming

Le prix affiché pour le Lenovo Legion R34w-30 UWQHD sur le site officiel de la marque est de 399 euros. Mais avec les soldes et pour quelques jours encore, il est disponible pour 329 euros.

Un grand écran incurvé pour le multimédia

Cet écran Lenovo Legion R34w-30 a l’avantage d’être à la fois incurvé et large. Comme ça, vous profitez à la fois d’une dalle WQHD de 34 pouces, mais aussi d’une courbe concave de 1500R. Cette dernière permet d’être plus réactif puisque l’œil a moins de trajet à faire d’un coin à l’autre de l’écran, pour gagner quelques millisecondes de réaction. Un atout indéniable surtout si vous faites dans le compétitif.

Pour les autres, avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et une latence de 0,5 ms MPRT, vous bénéficierez quand même d’une fluidité largement au-dessus de la moyenne. En plus il est compatible AMD FreeSync Premium pour encore plus améliorer le traitement de l’image et préserver vos yeux.

Il fait de son mieux sans certification HDR

L’une des particularités de cet écran est qu’il n’a pas de certification DisplayHDR officielle. Mais même sans ça, il offre un très bon rendu des contrastes et des couleurs riches. C’est aussi ça qui permet de baisser un peu la facture, puisque la technologie HDR implique un coût supplémentaire.

Pour la connectique, vous profitez de deux ports HDMI 2.1 et d’un DisplayPort 1.4. De quoi brancher un ou plusieurs appareils dessus, comme une console, en plus de votre PC. Lenovo a jugé bon de mettre deux haut-parleurs de 3W dans son écran qui, il faut avouer, font de la figuration tant ils ne sont pas très performants. Si besoin, une sortie audio de 3,5 mm peut vous rendre service, par contre, il n’y a pas de hub USB intégré.

Vous avez aussi la possibilité de consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 pour en trouver un qui ira très bien sur votre bureau.

