« Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware » : ce que le patron de Nvidia révèle (ou pas) sur la Switch 2

Le patron de Nvidia vient de publier une vidéo sur YouTube à propos de la Switch 2. Résultat : beaucoup d’émotion, peu de nouveautés techniques à deux jours de la sortie le 5 juin.

À deux jours de la sortie officielle de la Nintendo Switch 2 (le 5 juin pour rappel), Jensen Huang, le co-fondateur et CEO de Nvidia, a pris la parole sur YouTube dans une vidéo aux allures de making-of émotionnel. Plutôt que des révélations fracassantes, on y découvre surtout l’histoire d’une collaboration technique et humaine qui dure depuis plus d’une décennie.

« Nous avons travaillé avec Nintendo pendant plus d’une décennie, réunis par la conviction que la technologie doit servir la créativité et que la joie mérite d’être conçue », déclare le dirigeant dès l’ouverture. Le ton est donné : on va parler collaboration, héritage et vision commune plutôt que caractéristiques détaillées.

L’intervention rend un hommage appuyé à Satoru Iwata, l’ancien président de Nintendo disparu avant le lancement de la première Switch. « Il voulait créer quelque chose que personne n’avait jamais vu auparavant. Une console assez puissante pour les grands jeux cinématiques, mais assez petite pour être emportée partout », rappelle le CEO. Cette vision continue manifestement d’inspirer les équipes, même si elle n’est pas vraiment une nouveauté à ce stade.

Des généralités techniques sans nouveaux détails

Côté fiche technique de la puce Nvidia, le discours reste dans les grandes lignes déjà connues. « La puce à l’intérieur de la Nintendo Switch 2 est différente de tout ce que nous avons construit auparavant », affirme le dirigeant avant d’énumérer les trois piliers techniques : graphismes mobiles avancés, ray tracing matériel et architecture supportant la rétrocompatibilité.

« Elle réunit trois percées : les graphismes les plus avancés jamais vus sur un appareil mobile, le ray tracing matériel complet et la haute dynamique pour des reflets plus brillants et des ombres plus profondes », détaille-t-il. Rien qu’on ne savait pas déjà, mais l’occasion de confirmer officiellement ces caractéristiques.

L’accent est mis sur l’optimisation énergétique et l’intégration de « processeurs IA dédiés pour affiner, animer et améliorer le gameplay en temps réel ». « Nous avons optimisé la technologie des semi-conducteurs pour des performances élevées dans un appareil portable, pour qu’il vous suive partout », précise-t-il sans entrer dans les détails techniques concrets.

L’ampleur du projet enfin chiffrée

L’information la plus concrète concerne l’investissement humain : « La Nintendo Switch a nécessité plus de 500 années-ingénieurs chez Nvidia ». Un chiffre qui donne une idée de l’ampleur du projet et du travail de fond nécessaire pour « repenser toute l’architecture : puce, système d’exploitation, API, moteurs de jeu ». Pour la Switch 2, « nous avons dû tout réinventer » pour aller « encore plus loin que la vision originale (…) Cette puce est une merveille technique. Elle offre performance, intelligence et beauté dans la paume de votre main ».

La conclusion confirme cette approche : « La Switch 2 n’est pas seulement une nouvelle console. C’est un nouveau chapitre digne de la vision d’Iwata-san ». On parle ici du dirigeant Nintendo.

