Pourquoi les jeux Nintendo Switch 2 pourraient être plus performants à l’avenir

Nintendo pourrait réduire les ressources réservées à l’OS afin de libérer le processeur et le RAM pour les jeux et non les fonctionnalités de la console.

On sait désormais tout de la Nintendo Switch 2 avant son lancement le 5 juin prochain. De son écran à sa puce en passant par sa RAM et même son vaste programme de rétrocompatibilité.

Toutes ces révélations apportaient cependant deux mauvaises nouvelles sur le plan technique : des performances en nette baisse en mode nomade et une allocation des ressources système importantes pour le système de la console.

Il semblerait cependant que Nintendo vise à optimiser son architecture pour réserver davantage de ressources aux développeurs de jeux pour tirer parti au maximum de la puissance de la console.

Plus de cœurs, plus de RAM pour les jeux

Selon les dernières informations tirées du SDK de la console, et relayées par Digital Foundry, la Switch 2 réserve 3 Go de RAM et 2 cœurs processeurs pour le fonctionnement de son système. 25% de ressources qui serviront notamment à faire tourner GameChat, la fonctionnalité de communication qui s’annonce comme plutôt gourmande.

Un leaker du nom de MattAgain a cependant déclaré sur les forums de Famiboards que le but était de réduire cette empreinte sur le système. L’OS de la Switch 2 pourrait alors ne se réserver que 2 Go de RAM et un seul cœur processeur.

Cela pourrait donc permettre aux développeurs d’atteindre un niveau de performance supplémentaire, le processeur de la Switch 2 était le maillon faible de son architecture.

On ne sait pas si le kit de développement (SDK) a déjà été mis à jour en ce sens pour les studios, mais il se pourrait bien que la Switch 2 nous réserve encore quelques surprises au niveau de ses performances.

