Vos accessoires Switch ne sont pas morts avec la Switch 2 : voici comment ça fonctionne

Vos accessoires Switch ne sont pas morts avec la Switch 2. Les fabricants comme Elgato et Avermedia sortent des mises à jour firmware pour restaurer la compatibilité.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans des accessoires pour leur Switch : ils pourront marcher sur la Switch 2. Enfin, presque. Il faut d’abord que les fabricants sortent des mises à jour firmware spécifiques. The Verge a testé plusieurs docks et webcams d’Elgato, Avermedia et Viture avec la nouvelle console, et ça fonctionne… après mise à jour.

Des accessoires bloqués puis débloqués

Au lancement, c’était la douche froide. L’Elite Go GC313 Pro Dock d’Avermedia, l’Elgato Facecam MK.2, le Viture Pro Mobile Dock pour lunettes AR : tout était incompatible avec la Switch 2. Le port USB-C semblait verrouillé pour les accessoires tiers, comme si Nintendo voulait forcer l’achat de ses propres produits.

Elgato Facecam MK.2

Mais en réalité, c’était plus technique que commercial. Les journalistes de The Verge ont reçu des versions firmware mises à jour de ces accessoires, et là, miracle : tout fonctionne parfaitement. Le dock Avermedia affiche la Switch 2 sur TV, la webcam Elgato capture le gameplay, les lunettes AR de Viture projettent l’écran.

Elite Go GC313 Pro Dock d’Avermedia

Le problème n’était donc pas une incompatibilité matérielle, mais logicielle. Nintendo a changé certains protocoles de communication sur la Switch 2. Les accessoires tiers doivent s’adapter, point final.

Une histoire de mode vidéo 480p bizarre

Elgato a révélé un détail croustillant à The Verge : la Switch 2 exige que les webcams déclarent un mode vidéo 480p, même si la console ne l’utilise pas ensuite. Pourquoi cette exigence technique bizarre ? Mystère. Peut-être une protection contre certains types d’accessoires, ou simplement une quirk du nouveau système.

Cette contrainte technique explique pourquoi les webcams actuelles ne marchent pas directement. Elles doivent être reprogrammées pour « mentir » à la Switch 2 sur leurs capacités réelles. Une fois cette déclaration 480p intégrée au firmware, tout roule normalement.

Elgato prévoit de sortir officiellement les mises à jour pour ses webcams Facecam MK.2 et Neo fin juillet 2025. D’autres fabricants suivront probablement, mais il faudra surveiller les annonces individuellement.

Pas besoin de racheter, mais attention aux limitations

Pour les utilisateurs, c’est plutôt une bonne nouvelle. Pas besoin de racheter tous ses accessoires Switch, juste d’attendre les mises à jour firmware. Les tests de The Verge confirment que la compatibilité fonctionne bien une fois le logiciel adapté.

Mais attention : tous les accessoires ne seront pas forcément mis à jour. Les fabricants doivent être motivés pour bosser sur du firmware gratuit pour un produit déjà vendu. Les marques connues comme Elgato ou Avermedia le feront sûrement, mais les accessoires no-name ou abandonnés risquent de rester incompatibles.

Il y a aussi un risque côté Nintendo. Rien n’empêche la firme de Kyoto de restreindre davantage l’USB-C par une future mise à jour système. Ils l’ont déjà fait sur la Switch originale pour bloquer certains docks tiers après des problèmes de compatibilité.

Nintendo garde le silence sur sa stratégie

Nintendo n’a toujours pas communiqué officiellement sur sa politique d’accessoires tiers pour la Switch 2. Vont-ils encourager la compatibilité ou préférer vendre leurs propres produits ? L’entreprise japonaise a toujours eu une relation compliquée avec l’écosystème tiers.

D’un côté, les accessoires tiers enrichissent l’expérience utilisateur et peuvent booster les ventes de console. De l’autre, Nintendo préfère contrôler l’écosystème et toucher des royalties sur les produits officiels sous licence.

La situation actuelle suggère un compromis : compatibilité technique possible, mais avec des contraintes qui découragent les fabricants peu motivés. Seuls les acteurs sérieux investiront dans les mises à jour firmware nécessaires.

L’écosystème Switch 2 prend forme

Ces premiers tests montrent que la Switch 2 ne sera pas un système fermé comme certains le craignaient. L’USB-C reste ouvert aux accessoires tiers, mais avec des règles du jeu modifiées. Les fabricants qui s’adaptent pourront continuer à proposer des alternatives aux produits Nintendo.

Pour les joueurs, il faudra faire du cas par cas. Vérifier si son fabricant d’accessoires préféré sort les mises à jour, et ne pas hésiter à contacter le support client pour réclamer la compatibilité Switch 2. Plus la demande sera forte, plus les fabricants seront motivés pour adapter leur firmware.

La Switch 2 garde donc une certaine ouverture, mais Nintendo impose ses conditions techniques. Un équilibre typique de l’entreprise : ni totalement fermé ni complètement ouvert, juste assez contraignant pour garder le contrôle.

