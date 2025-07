Nintendo met fin à sa super offre pour acheter ses jeux

Mauvaise nouvelle pour les fans de Nintendo. À partir de 2026, l’offre des bons pour jeux Nintendo Switch va prendre fin. La Nintendo Switch 2 ne connaitra pas ce bon plan.

Les jeux Nintendo sont tout autant connus pour leurs grandes qualités que pour leurs tarifs qui ne bougent jamais. Vous ne verrez jamais The Legend Of Zelda Breath of The Wild à 50% sur l’eShop de Nintendo.

Une astuce, toutefois, permettait de payer ses jeux Nintendo à un tarif plus intéressant. Il était par exemple, possible d’obtenir The Legend of Zelda Tears of the Kingdom à 50 euros dès son lancement, au lieu de 70 euros.

Malheureusement, la fête est finie avec la Nintendo Switch 2.

Nintendo met fin aux bons pour jeu

Nintendo a publié sur son support une annonce détaillant la fin du programme des bons pour jeux.

À partir du 30 janvier 2026, il ne sera plus possible d’acheter des bons.

À partir du 30 janvier 2027, le système sera entièrement retiré, les bons ayant une période d’expiration de 12 mois.

Ce n’est pas le premier programme du genre que Nintendo termine avec l’arrivée de sa nouvelle console. Le constructeur japonais a également mis fin au généreux programme de points d’or qui permettaient d’obtenir des réductions.

Avec le lancement de la Nintendo Switch 2, Nintendo a également augmenté le prix officiel de ses jeux. Ils peuvent désormais atteindre les 90 euros pour une édition standard en version physique, comme c’est le cas de Mario Kart World.

On ne sait pas si Nintendo prévoit de lancer de nouveaux programmes de fidélités conçus pour sa Nintendo Switch 2. En attendant, les fans perdent progressivement des solutions pour dépenser moins.

