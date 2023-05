Zelda Tears of The Kingdom : l’astuce pour payer moins cher les jeux Nintendo

Connaissez-vous les bons pour jeux de Nintendo ? Cette astuce trop méconnue permet d'acheter des jeux en version numérique à plus petit prix sur Nintendo Switch. Le très attendu Zelda Tears of the Kingdom ne fait pas exception à la règle.

Quand un nouveau jeu aussi attendu que Zelda Tears of The Kingdom arrive, les précommandes montent en flèche. Pour ne pas trop débourser, la bonne astuce est souvent de passer par une version physique du jeu. En effet la concurrence entre les distributeurs permet de faire baisser les prix. C’est ainsi que l’on peut trouver le jeu à 51,49 euros à Leclerc. Reste le problème de la bonne réception du colis pour le jour de la sortie, ce qui n’est jamais assuré. C’est peut-être la raison qui vous pousserait à précommander le jeu directement sur l’eShop de Nintendo en version numérique. Seulement voilà, Nintendo commercialise le jeu pour 70 euros sur sa plateforme.

Heureusement, il existe une astuce pour le payer moins cher, à seulement 50 euros, et toujours en version numérique.

Les bons pour jeux Nintendo

Nintendo propose une offre très peu connue et réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Intitulé « Bons pour jeux Nintendo Switch », cette offre permet d’acheter deux jeux Nintendo pour un total de 99 euros, à travers deux bons.

Pour 99 euros, vous obtenez donc deux « bon pour jeu Nintendo Switch ». Vous aurez ensuite la possibilité d’échanger chaque bon contre un jeu de la liste définie par Nintendo sur son site. Cela revient donc à un montant individuel 49,5 euros par jeu. On arrive à un tarif même inférieur aux versions physiques.

La bonne nouvelle, c’est qu’on retrouve la plupart des gros titres du fabricant, même les plus récents ou à venir. Voici un petit échantillon :

Pikmin 4 ;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ;

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ;

Pokémon Écarlate ou Violet ;

Xenoblade Chronicles 3 ;

Bayonetta 3 ;

Splatoon 3.

Et on peut redescendre ainsi jusqu’aux jeux de lancement de la console comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey.

Attention toutefois, les bons ont une durée avant expiration de 12 mois à partir de la date d’achat. Il faut donc s’assurer d’être intéressé par deux jeux ou que l’on trouvera un deuxième jeu séduisant sur les douze prochains mois de la console.

Pour profiter de cette offre, il suffit d’aller dans l’application Nintendo Switch Online sur votre console, à la rubrique « offres exclusives réservées » ou de passer par le site de Nintendo. Rappelons une nouvelle fois qu’il est nécessaire d’être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter.

