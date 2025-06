La Switch 2 a oublié de s’améliorer sur un point crucial : la réparabilité

Alors que la nouvelle console de Nintendo entame officiellement le début de sa commercialisation ce 5 juin 2025, des petites mains ont déjà démonté la console de A à Z en soulignant ses faiblesses question réparabilité.

À peine arrivée, déjà démontée. C’est désormais un sport national pour la sortie de n’importe quel appareil électronique, avant même de l’allumer, il est de bon ton de le désosser de A à Z pour voir un peu à quoi ressemble le gadget de l’intérieur. La Switch 2 n’y échappe pas.

En effet, alors que la console vient d’arriver sur les étagères des magasins, deux vidéos montrent d’ores et déjà les entrailles de l’appareil et nous en apprennent plus sur les problématiques de réparabilité de la console au passage. Mauvaise nouvelle, Nintendo ne semble pas encore avoir fait beaucoup d’efforts sur ce point.

Des décisions hostiles à la réparation

D’apparence, la nouvelle machine du constructeur japonais semble se démonter de la même manière que la Switch première du nom avec quelques coups de tournevis bien placé. Sauf que, cette fois, Nintendo a décidé de cacher certaines de ses vis derrière des stickers collés sur la tranche de la console. Si masquer des vis n’est jamais une très bonne pratique question réparabilité, il semblerait en plus que ces stickers soient particulièrement pénibles à enlever.

Une fois le dos de la console ôté, une jungle de vis, de câbles fragiles et de scotch obstrue encore l’accès à la carte mère. Mauvaise nouvelle, contrairement à la Switch 1 qui permettait de remplacer sans peine le lecteur de carte SD, sur la Switch 2, ce dernier semble accroché plus agressivement au reste de la carcasse, obligeant qui que ce soit à d’abord enlever tout le bouclier en métal qui fait office de dissipateur thermique.

La batterie, quant à elle, semble toujours collée au dos de l’écran nécessitant des outils spécialisés pour la changer. Difficile à avaler quand des consoles comme la Rog Ally ont prouvé que changer la batterie d’une console portable n’avait pas forcément à être un sacerdoce. Et tant qu’on y est, les Joy-con aussi semblent complexes et délicats à démonter avec des tas de petites pièces et composants à ne surtout pas perdre.

Une question d’économie et de durée de vie

L’absence d’amélioration concernant la réparabilité de la batterie et des Joy-con est particulièrement gênante, car ce sont deux composants qui s’abîmeront forcément avec l’âge. La batterie en raison du fonctionnement même de la technologie lithium-ion et les Joy-con en raison de l’inévitable « drift » qui ne manquera probablement pas d’arriver.

Entendons-nous bien : la Switch 2 ne semble pas terriblement plus compliquée à démonter que sa prédécesseure, même si certains choix de design sont discutables, mais face à une concurrence qui a fait remonter la barre à ce niveau, c’est regrettable de voir que Nintendo n’a pas suivi le mouvement. Même si vous n’êtes pas un ou une as du tournevis vous-même, une console compliquée à démonter c’est une main-d’œuvre qui sera facturée plus cher en cas de panne aussi. Dommage.