Lors du 1er semestre 2025, la mortalité à trottinette électrique (et autres EDPM) progresse de façon alarmante en France, tout comme le nombre de blessés graves. Quelles en sont les causes ?

Source : Hiboy

Avec la montée de la pratique de la trottinette électrique, il est logique que la mortalité routière augmente dans cette catégorie. Née il y a moins de 10 ans, mais ayant vraiment décollé en 2019, elle amène plus de 600 000 nouveaux engins par an dans nos villes.

Cependant, les derniers chiffres de la Sécurité Routière montrent une progression alarmante du nombre de tués et de blessés en 2025.

+83% de morts début 2025

Selon les baromètres de l’organisme interministériel, 22 personnes ont trouvé la mort sur un EDPM (engins de déplacement personnel motorisés, principalement des trottinettes électriques) au 1er semestre.

C’est une hausse de 83% par rapport à 2024 (12 tués), et bien plus que les années précédentes (8 en 2023 et 2022). Moins choquant mais tout aussi anormal, le nombre de blessés monte en flèche à 416 personnes de janvier à juin (+45% vs 2024).

Tués Variation Blessés Variation S1 2025 22 +83% 416 +45% S1 2024 12 +50% 287 +10% S1 2023 8 261

La faute aux utilisateurs de trottinettes électriques ?

Comment expliquer ce phénomène ? Certains pourraient pointer directement les usagers, qui ne respectent pas le code de la route ou utilisent des trottinettes électriques illégales.

Source : Pexels/Shox

Cela est le cas de certains, comme cet homme gravement blessé, filant à 80 km/h en course poursuite à Paris. Un quarantenaire a vécu le même sort, entre la vie et la mort sur une trottinette débridée à 100 km/h près d’Avignon (Vaucluse), sans aucune protection.

Autre cas, celui d’une femme de 18 ans morte après une chute seule à Haguenau (Bas-Rhin) en mai dernier. Selon ICI Alsace, c’était “troisième décès après une chute en trottinette électrique en un mois”.

Des chauffards, et des facteurs divers

Mais on relève d’autres cas de collision avec des voitures, où les automobilistes sont en faute. On note trois cas parmi d’autres, ici avec des victimes adolescentes :

Encore ce 23 juillet 2025, un conducteur de voiture sans permis a tué une femme de 23 ans à trottinette électrique à Dole (Jura).

D‘autres impliquent des poids lourds, comme cette femme tuée par un bus à Bordeaux (Gironde) le 15 mai alors qu’elle circulait sur une piste cyclable.

Source : Pixabay/Surprising_Media

Vous l’aurez compris, un grand nombre de cas implique des comportements dangereux des usagers de trottinettes électriques ou des autres conducteurs. Mais beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu, à l’image du malaise au guidon en février à L’Hermitage le 28 février (Ille-et-Vilaine).

Quid du casque à trottinette électrique ?

Sachez également que le port du casque peut sauver des vies ou limiter les blessures.

Il aurait pu changer les conséquences de plusieurs accidents. On cite celui de cet adolescent de 16 ans gravement blessé à la tête à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 2 juin, ou cet homme ayant chuté seul à Sacy-le-Petit (Oise).

Toutefois, une obligation n’est pas à l’ordre du jour, retoquée plusieurs fois en France.