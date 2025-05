Les trottinettes électriques continuent de dégringoler : la preuve avec ces chiffres 2024 moroses

Le marché des EPDM, majoritairement représenté par les trottinettes électriques, a connu une troisième année consécutive de baisse. Un recul qui s’explique notamment « par une conjoncture économique difficile qui touche tous les secteurs de la mobilité », note la 8e édition du Baromètre du marché de la Micromobilité.

Source : Segway-Ninebot

Les années se suivent et se ressemblent pour le marché des EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés) représentés par les trottinettes électriques à hauteur de 90,4 %. Le cabinet Mobilians et Smart Mobility Lab ont en effet publié la 8e édition du Baromètre du marché de la Micromobilité, avec un constat clair et net : le marché a encore reculé en 2024.

Troisième baisse consécutive

En volume de ventes, les trottinettes électriques accusent le coup : -9 % (615 000 ventes au total), après des millésimes 2023 et 2022 encore plus mauvais (-10,67 % et -16 %, respectivement). C’est donc la troisième année de baisse consécutive. En termes de valeurs, le cru 2024 s’est aussi contracté, de 8 % pour atteindre 254 millions d’euros de chiffres d’affaires.

Source : Mobilians et Smart Mobility Lab

« Cette tendance s’explique par une conjoncture économique difficile qui touche tous les secteurs de la mobilité. En dépit du ralentissement du nombre total d’achats, l’usage continue pour autant de progresser avec une dynamique de renouvellement qui s’est affirmée autour d’engins mieux équipés et plus adaptés à des usages réguliers », note le Baromètre.

Un marché qui se structure encore

Les trottinettes électriques à moins de 500 euros représentent le cœur de marché, avec 74 % des unités écoulées. C’est un gain de 8 points par rapport à 2023. Les gammes à plus de 500 euros, en revanche, ont pris du plomb dans l’aile : 26 %, soit une perte de 8 points. Au global, le prix moyen d’une trottinette électrique a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 415 euros.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

« Les attentes des usagers évoluent : sécurité, autonomie et réparabilité deviennent des critères déterminants dans l’acte d’achat. Leur choix se porte de plus en plus vers des modèles disposant de caractéristiques techniques renforcées – systèmes de freinage optimisés, composants plus robustes – reflétant une montée en technicité de l’offre, y compris dans les gammes accessibles », note le Baromètre.

Appel du pied

Le rapport pointe aussi du doigt plusieurs plateformes de ventes et sites internet situés à l’étranger, « sans réseau de SAV qui créent une concurrence accrue en pénalisant le client final », peut-on lire. Et de poursuivre en faisant appel à l’exécutif français : « Il est crucial que l’État soutienne cette filière face à cette concurrence déloyale, en établissant des règles du jeu équitables. Il est impératif de promouvoir des pratiques plus vertueuses en luttant contre l’import sauvage ».