L’incroyable succès des vélos électriques d’occasion se confirme : la preuve avec les chiffres de cette plateforme et ses 3 VTTAE les plus vendus

Après des ventes qui ont explosé en 2024, la plateforme Buycycle donne quelques infos sur le marché du vélo d’occasion, et cite les trois VTTAE les plus populaires.

Le Moterra SL Lab 71 // Source : Cannondale

L’Union Sport & Cycle l’a annoncé, les ventes de vélos électriques ont été en baisse en 2024 en France – avant de connaître les chiffres exacts en avril. L’une des explications n’est autre que l’essor du VAE d’occasion et reconditionné, sur lesquels nous aurons plus de détails dans 2 mois.. En attendant, le spécialiste Buycycle délivre déjà quelques infos sur le marché du vélo d’occasion.

Question d’argent et d’environnement

Cette plateforme internationale (Europe, États-Unis) a quadruplé ses ventes en 2024 par rapport à 2023, et les a même multipliées par 11 en France. Par chez nous, le marché du vélo électrique neuf est encore inaccessible pour certains. « Nous craignons qu’en raison de la transition vers les vélos électriques, un nombre croissant de personnes perde l’accès à un transport abordable », explique Henk Swarttouw, président de la Fédération européenne des Cyclistes.

« Le marché des vélos d’occasion jouera un rôle important dans la réduction de cette pauvreté de transport », ajoute-t-il. Après la raison purement financière, c’est la durabilité qui arrive en second (24 %) comme facteur de choix, selon une enquête d’Euromonitor International. En effet, en excluant la fabrication et les matériaux, Trek estime par exemple qu’un vélo d’occasion possède une empreinte carbone 4 fois moindre qu’un modèle neuf.

La marque Cannondale, la plus réputée ?

Plus précisément, sur ses 1 000 premiers vélos d’occasion vendus, Buycycle donne quelques données sur les modèles et marques convoitées. Cannondale, suivie de Trek et Bianchi, serait la marque de vélos perdant le moins de valeur entre le neuf et l’occasion.

Cela mélange tous les types de vélos, sachant qu’actuellement 22 000 vélos mécaniques et 3 000 à assistance électrique sont disponibles sur la plateforme. Côté vélos électriques, le prix moyen était de 3 130 euros, avec sur le podium trois VTTAE : le Specialized Turbo Levo et les Cube Stereo et Reaction Hybrid.

Notons que la plateforme est principalement centrée sur les vélos électriques de loisir, donc des VTTAE mais aussi du route ou gravel. Cela explique que le carbone soit privilégié dans les ventes (70 %) en raison de sa légèreté, contre 28 % pour l’aluminium et 3 % pour l’acier. Rappelons que le carbone émet 3 fois plus de CO 2 (et équivalents) que l’aluminium selon Trek, et 14 fois plus que l’acier.